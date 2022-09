Este sábado, tras haber visitado el corregimiento San Luis, en Neiva (Huila), donde fueron asesinados siete policías y uno más quedó herido tras un ataque el viernes, el presidente Gustavo Petro señaló que, aunque las investigaciones continúan, lo más probable es que este ataque criminal haya sido perpetrado por disidencias de las antiguas Farc.



“Siendo una zona marcada por la historia de las Farc, es altísimamente probable que disidentes hayan sido responsables del atentado, en esa medida este tipo de disidencias tienen que responder. Se habla o de la ‘Dagoberto Ramos’ o de la ‘Ismael Ruiz’ ”, dijo el Presidente.

El presidente Petro reveló nuevos detalles sobre el atentado a policías en Neiva, Huila. Foto: Presidencia

Petro añadió que la investigación continuará en la Fiscalía “pero es 90 por ciento probable que ahí esté el origen del atentado”.



El frente ‘Ismael Ruiz’ tiene injerencia en Tolima y es aliado de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, que opera en Cauca; estos dos grupos hacen parte del llamado ‘Comando Organizador’ de las disidencias en el suroccidente de Cauca. Frente a estos grupos ilegales, Petro señaló que “hoy son organizaciones débiles militarmente”, y destacó que esto significa una oportunidad de enfrentarlas antes de que se renueven.



El atentado que cobró la vida de siete policías ocurrió hacia las 2:30 p. m. de este 2 de septiembre, cuando los uniformados se desplazaban en una patrulla entre el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva y el corregimiento San Luis y, a la altura de la vereda Corozal, fueron víctimas de la activación de un artefacto explosivo.



Frente a las situaciones que rodearon los hechos, el jefe de Estado comentó que al momento del ataque, los policías no tenían comunicación con sus superiores debido a la mala calidad de la señal en esta zona, y dijo que eso no debería suceder; y puso de presente que la carretera en la que se activó el explosivo, que es la única vía que conecta al corregimiento de San Luis con Neiva, está en mal estado y tiene una curva pronunciada que obligó a la patrulla a detenerse mientras pasaba por ese sitio, lo cual pudo influir en el resultado del ataque.



“La emboscada se da porque hay una curva donde tenían que frenar la camioneta con personal en el platón, esa curva permitió la efectividad de la emboscada, hay que planificar de ahora en adelante muy bien los desplazamientos en este tipo de zonas”, advirtió.

Homenaje a policías asesinados en Huila. Foto: Gerardo Villegas. EL TIEMPO

Así mismo, el mandatario enfatizó en que este territorio hace parte de un conjunto de municipios cuya historia estuvo articulada al conflicto, “allí se desarrolló buena parte de la historia de las Farc y con la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, nunca más hubo un hecho de violencia en el territorio hasta ayer (viernes)”.



Por esto mismo, y pese a la calma que se había vivido en la zona, Petro hizo un llamado a la Fuerza Pública a no bajar la guardia.



Pretenden expandir el conflicto armado a ese tipo de territorios que fueron cuna de las Farc hace décadas y hoy están en paz (...) entre más se hable de paz, más hay que elevar la guardia: Petro FACEBOOK

“Pretenden expandir el conflicto armado a ese tipo de territorios que fueron cuna de las Farc hace décadas y hoy están en paz, hemos dicho a la cúpula militar y policial que entre más se hable de paz, más hay que elevar la guardia, más cuidado hay que tener en el accionar militar y más listos hay que estar”, expresó.



Por eso, una de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno para prevenir nuevos hechos de violencia es definir que lo que eran consideradas zonas de conflicto antes de la firma de la paz se sigan considerando de ese modo, “porque es un territorio que quiere ser accedido por nuevos actores de la violencia, siguen siendo territorios en disputa”.



Mientras continúan también los homenajes para los uniformados, de los cuales tres eran auxiliares que llevaban solo 3 meses en la institución, han surgido preguntas sobre si este hecho es un campanazo de realidad para el gobierno Petro, que en las últimas semanas ha hablado, sin mucho detalle, de su política de ‘paz total’.



“Tanto la escalada de la violencia antes del inicio del nuevo gobierno como este hecho terrorista están relacionados con la oferta de beneficios judiciales porque esos grupos, en particular en Huila, no estaban en confrontación con la Fuerza Pública, los policías atacados ayer (viernes) no estaban en una operación contra esos grupos, ese tipo de conflicto había desaparecido casi por completo en particular en Huila”, señaló Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).



Para Restrepo, este ataque podría llevar a que el Gobierno aclare cuál es la oferta de negociación y beneficios a los grupos armados ilegales en medio de la 'paz total' y cuáles las condiciones para acceder a esto; por ejemplo, si deben de abandonar la violencia antes de tener cualquier tipo de beneficio.



Los policías asesinados

Patrulleros Duverney Carreño Rodríguez, Jhon Fredy Bautista Vargas e intendente Wilson Jair Cuéllar Losada. Foto: Policía

La Policía ha rendido homenajes a los uniformados fallecidos y entregó algunos detalles de estos hombres. En el atentado murió el patrullero Duverney Carreño Rodríguez, quien tenía 39 años de edad y era oriundo de Bucaramanga. Llevaba 20 años en la Policía, y deja a dos hijos.

Auxiliar Cristian Ricardo Cubillos Borbón y auxiliar Arles Mauricio Pascuas Figueroa. Foto: Policía

También falleció el patrullero Jhon Fredy Bautista Vargas, de 31 años de edad y oriundo de Pesca (Boyacá). Llevaba 12 años en la institución, era casado y deja un hijo; así como el intendente Wilson Jaír Cuéllar Losada, oriundo de Rivera (Huila) y de 42 años de edad, de los cuales dedicó 20 años a la Policía, era casado y deja tres hijos.

Intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez y auxiliar Santiago Gómez Endes. Foto: Policía

El intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez, de 37 años de edad y oriundo de Neiva, llevaba más de 18 años en la Policía, era casado y deja dos hijas.



El ataque también cobró las vidas de los auxiliares nacidos en Neiva Santiago Gómez Endes, de 18 años; Cristian Ricardo Cubillos Borbón, de 20 años, y Arles Mauricio Pascuas Figueroa, de 19 años de edad. Ellos habían entrado a la Policía hacía tan solo tres meses.

