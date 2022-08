El presidente Gustavo Petro hizo una propuesta en su ceremonia de transmisión de mando para que, tanto en la Policía como en las Fuerzas Militares un patrullero o un soldado puedan, eventualmente, por mérito, llegar hasta el máximo grado de general que establecen las instituciones.



Según el mandatario, es hora de dejar a un lado divisiones entre los suboficiales y los oficiales y eliminar barreras económicas o sociales que puedan existir en el interior de las fuerzas. ¿Qué se necesitaría para que la propuesta sea viable?



EL TIEMPO consultó a integrantes y exintegrantes de la Fuerza Pública, de diferentes grados, que indicaron que esa posibilidad ya existe, por lo que no sería necesaria en principio una reforma legal a las carreras policiales y militares, con sus consecuentes decretos, pero que sí tendría que hacerse si la propuesta busca unificar los diferentes escalafones.



¿Por qué? En la Policía, por ejemplo, una persona puede ingresar como patrullero y al nivel ejecutivo (hasta comisario) y por el nivel de oficiales (hasta general luego de por lo menos 26 años de carrera y usualmente con múltiples estudios profesionales y de maestría). Fuentes explicaron que si un patrullero desea continuar en la institución puede buscar incorporarse en ambos niveles.



“Un patrullero o un subintendente, que es un policía que ingresó para llegar solo hasta comisario, que tenga los méritos, la educación, las competencias y que pase las pruebas para ser oficial, puede aplicar a la Escuela de Cadetes y, es más, lo becan. Y sigue ganando sueldo mientras está ahí. Si es profesional, puede hacer el curso en un año y, si no, en tres. Muchos de ellos ya han sido generales”, explicó el general retirado de la Policía Juan Carlos Buitrago.

Petro en posesión de director de la Policía, general Henry Sanabria. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Ahora, al Ejército, por ejemplo, se puede ingresar como soldado profesional, como suboficial o como oficial en las respectivas escuelas que tienen, eso sí, con costos importantes.



Al igual que en la Policía, la ley permite que, por razones institucionales, los comandantes de fuerza seleccionen de entre solados e infantes de marina, a quienes, por sus condiciones militares, experiencia y conocimientos puedan ser preparados como oficiales o suboficiales.



El general (r) de Infantería de Marina Rafael Colón le dijo a este diario que las condiciones ya están dadas y que es natural que, en carreras tan estrictas, no todos los que ingresen asciendan a general, ya que esto demanda el cumplimiento de estándares.



“Ha habido generales que han sido soldados o suboficiales y las instituciones dan becas a los mejores”, señaló al indicar que, en efecto, es costoso entrar a la vida militar y policial, por el valor de los equipos y de los cursos, por lo que se podría evaluar la forma para hacerlo más viable.



El presidente Petro, precisamente, propuso eliminar esos altos costos, para que el ingreso a la Fuerza Pública no dependa de las posibilidades económicas de cada familia. En ese sentido, ese elemento sería novedoso e implicaría un impulso presupuestal importante y de cambios internos para hacerlo posible.



Pero, si la propuesta busca eliminar esos escalafones y que la puerta de entrada a la Policía y al Ejército sea sola una, sí se necesitaría una reforma estructural en el Congreso.



El general Buitrago le dijo a EL TIEMPO que la vía más fácil sería la de la gratuidad, dado que crear una única escala demandaría considerar si se mantienen todos los grados hoy existentes o se reducen.



“Lo que uno esperaría es que quienes superen los procesos y tengan los méritos, sean becados o subsidiados. Esa es una solución más sencilla”, señaló. Y el general Colón estimó que el Presidente tiene como reto escuchar a los altos mandos, para luego sí fortalecer los procesos que fueran necesarios.



