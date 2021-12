El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, se refirió este miércoles a la denuncia que hizo Belkys Báez, la esposa del intendente William Bareño Ardila —uno de los dos agentes antiexplosivos muertos en el atentado al aeropuerto de Cúcuta el 14 de diciembre— sobre presuntas deficiencias en los equipos de seguridad de los uniformados.



En entrevista con La W Radio, Báez aseguró: "No firmaron las cartas para entregarles equipos, porque no habían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían y no sé a quién le corresponde decidir cuándo entregarles dotación. Pero todo eso ahora es tema de investigación".



No obstante, sobre esta denuncia el general Vargas aseguró que los agentes "tenían los elementos" de protección incluido el robot, los ganchos y el cañón de agua.



El general Jorge Luis Vargas llegó a Cúcuta. Foto: Policía Nacional

"Estamos revisando lo que pasó porque estaban todos los elementos que se requieren para ese tipo de eventos", aseguró el director de la Policía, quien agregó: "A la esposa, todo el acompañamiento en el duelo. Su Policía está alrededor de ella".



De otro lado, el director de la Dijin, general Fernando Murillo, quien está en la ciudad de Cúcuta liderando las investigaciones, le dijo a La W que los protocolos usados durante las operaciones se establecen según la experiencia de los uniformados, y destacó que el caso del intendente Bareño, fueron más de 150 las acciones antiexplosivos que adelantó, mientras que en el caso de Reyes alcanzó el medio centenar.



"El procedimiento que ellos hicieron está acorde a los protocolos. Ellos no estaban desactivando un artefacto, lo que hacen a su llegada es una verificación de la zona utilizando un canino antiexplosivos", dijo el general Murillo.



Sobre las denuncias de los uniformes que, al parecer, hace más de un año estaban solicitando los intendentes, el jefe de la Dijín reconoció que hay "una situación especial con los trajes" y contó que, en coordinación con el gobernador de Norte de Santander se lograron 350 millones de pesos para suplir la necesidad.



Sin embargo, aclaró que esos implementos no eran necesarios en esta operación, al tratarse de una verificación y no de la desactivación de un artefacto.

