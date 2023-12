Policía lanza gigantesca operación para frenar la escalada de violencia en Cauca

En la mañana de este viernes, desde el comando de la Policía en Popayán, el director de la institución el general William René Salamanca, dio a conocer los alcances de la denominada Operación Cauca que entrará en funcionamiento el 1 de febrero de 2024.



Con este operativo se busca brindar mayor seguridad a los ciudadanos de la región y frenar la escalada de homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y secuestros.

Policía de Colombia lanza gigantesca operación con la que se busca frenar la escalada de violencia en Cauca. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Vale la pena recordar que el alcalde de Guachené, Cauca, Élmer Abonía Rodríguez, fue asesinado el 22 de diciembre, en una zona rural al norte del municipio donde sostenía una reunión con algunos funcionarios de la administración. El hecho se registró en la vereda Cabito, donde el mandatario local fue atacado con arma de fuego, al parecer, luego de finalizar el encuentro.



Asimismo esta semana (27 de diciembre), fue secuestrado Leider Quilcué, el hermano de la senadora Aida Quilcué, en la vía Totorá- Inzá (Cauca).



Esa misma noche lo rescató la Guardia Indígena y el 24 de diciembre fue secuestrado William Velasco, hermano de la alcaldesa de Corinto, Martha Velasco, quien fue liberado al otro día por la presión que ejerció la Fuerza Pública.



Estos secuestros siguen en investigación porque no se descarta que haya sido la delincuencia común o las disidencias.



El general Salamanca anunció que serán enviados 600 nuevos policías a los municipios más afectados por temas de orden público, de ellos, 140 uniformados de los grupos especiales, Goes, que llegarán al sur del Cauca.



El general William Salamanca envía a los uniformados a esta zona. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

El oficial anunció que se conformó el Distrito Especial Policía en el municipio de Santander de Quilichao. De hecho, el director de la institución estuvo en la mañana con el primer grupo de uniformados -140- que fueron enviados en helicópteros al municipio de Santander de Quilichao, grupo que fue enviado por orden del presidente Gustavo Petro.



"Este grupo de hombres cuenta con efectivos de las diferentes unidades y comandos Jungla, todo con la meta de garantizar la seguridad y vida de los ciudadanos", dijo el oficial.



Sobre el Distrito Especial en Santander de Quilichao, indicó que, "será desplegado bajo el concepto de un comando de operaciones especiales". El grupo estará al mando de un teniente coronel.

Por eso, además, dijo el oficial, se aumentará el pie de fuerza con 150 patrulleros que se graduarán en los próximos días.



Sobre la operación Cauca, el director de la Policía señaló que se "fortalecerán las capacidades de las unidades básicas de inteligencia y contrainteligencia, además de la investigación criminal para enfrentar las redes multicrimen y las finanzas producto de las actividades delictivas".



Añadió que en Cauca, hay “presencia de delincuentes que han atentado contra los menores al reclutar a niños y a jóvenes”, actividad que se busca frenar. El dispositivo cuenta con un grupo especial antisecuestro y extorsión y con la implementación de la llamada Patrulla de Atención para la Infancia Segura.

Policía de Colombia lanza gigantesca operación con la que se busca frenar la escalada de violencia en Cauca. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

El director de la Policía destacó que en la vía Panamericana se dispondrán de 100 policías para evitar acciones terroristas con la "implementación de un plan Integral de protección, a través de grupos de intervención y reacción".



Sobre la presencia de los uniformados en el corregimiento de El Plateado (donde se ha dado polémicas por los acuerdos con las disidencias para el ingreso de integrantes de la Fuerza Pública) el general Salamanca dijo que esta es una primera fase de intervención y que su ingreso se hará de manera responsable.



“Estoy aquí en Popayán para evaluar además en qué va el planeamiento del ingreso de la Policía a El Plateado. He mencionado que aquí hay una responsabilidad en cabeza del director de la Policía para evaluar el número de integrantes que llegaría a El Plateado, el perfil de ellos. Pero lo más importante para mí y su dignidad, su seguridad y comodidad”, afirmó el general Salamanca.



El oficial reiteró que la prioridad “es la seguridad e integridad de los policías”, por eso es prioritario evaluar la situación.



Por su parte el gobernador electo de Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrrez, destacó la labor de la Fuerza Pública para mejorar las condiciones de seguridad, pero enfatizó que el departamento “no es solo violencia o problemas de orden público”, y agradeció el esfuerzo del Gobierno Nacional de incrementar el pie de fuerza.



En esa línea destacó que en Cauca sus habitantes son trabajadores y con grandes iniciativas para sacar adelante la región.

Traslado de uniformados al Cauca. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

La problemática en Cauca



El departamento, por su ubicación geográfica, es un corredor natural para el tráfico de la cocaína y la marihuana que se produce en la región.



De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas, en 2022 se detectaron 26.223 hectáreas sembradas con matas de coca, lo que atiza las confrontaciones entre los grupos armados organizados por el control de los sembradíos, los laboratorios y la producción del estupefaciente.



Además, en Cauca, se siembra la marihuana tipo creepy, la de mayor contenido de tetrahidracabinol, lo que la hace de mayor concentración y así, su precio se incrementa en el mercado internacional.



En Cauca, las disidencias que se hacen llamar 'Estado Mayor Central', las de 'Iván Mordisco', son las de mayor presencia con cerca de 300 hombres en armas, donde tiene mayor injerencia los del frente ‘Jaime Martinez, y que tratan de mantener el control del Cañón de Micay.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

