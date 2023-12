Carros de alta gama y millones en efectivo: excentricidades de poderoso capo de la coca

Jacob Rodríguez Úsuga, de 45 años, nació en Tierralta, Córdoba, es un hombre conocido en la región; de hecho, la semana pasada estuvo repartiendo anchetas y regalos a los niños del Urabá antioqueño.



"No era cualquier juguete. Eran carros a control remoto, balones de marca y unas muñecas grandes. Él buscaba ganarse a la población y así, su silencio", dijo a EL TIEMPO un investigador de la Policía Nacional.



Rodríguez Úsuga, alias de Atilio, es conocido en la región por ser el primo del 'patrón', de Dairo Antonio Úsuga David, 'Otoniel', quien fungía como el máximo jefe del 'clan del Golfo', capturado en octubre de 2021 y extraditado en 2022.



'Atilio', se convirtió en el hombre de confianza de Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo - quien remplazó a 'Otoniel' en el 'clan - y quien lo designó como el encargado de mover la cocaína que negocia la red delictiva con carteles de Centroamérica y Europa.



En esa línea, la Policía señaló que 'Atilio', es "responsable de garantizar la circulación de dinero en efectivo con la adecuación de caletas en vehículos, movilizando en cada desplazamiento dinero en efectivo que supera los $1.100 millones".



De hecho, lo acusan de mover cerca de 15 toneladas de cocaína al mes, por lo que se había convertido en un objetivo de alto valor para las autoridades de Colombia y Estados Unidos.

Momento del traslado en helicóptero de Atilio tras su captura en un corregimiento de Carepa, Antioquia. Foto: 26/12/2023 Foto: Policía

Así fue la captura del primo de 'Otoniel'

Sobresale un alijo de cocaína que el Clan del Golfo escondía en zona de manglares en el departamento de Sucre. Foto: Armada Nacional

El llamado 'capo de capos' del 'clan del Golfo', fue capturado por la Policía en una operación de asalto en zona rural de Carepa, Antioquia. Lo sorprendieron los comando Jungla de la dirección Antinarcóticos, y aunque se identificó con una cédula a nombre de José Manuel Manco Cartagena, los uniformados lo tenían plenamente identificado.



Lo que ignoraba el narco, es que la Policía le venía siguiendo los pasos hacía varios meses y ya había identificado que era "articulador trasnacional y principal

coordinador de redes narcotraficantes, para lo cual generó la representación y conexiones en Centroamérica y Europa, donde envió personas de confianza para coordinar la logística, conexiones y seguridad del tráfico de cocaína", se lee en el dossier en su contra, al que tuvo acceso EL TIEMPO.



De igual forma los investigadores lograron establecer que 'Atilio', ocultaba la cocaína en zona rural de Carepa y en los corregimientos de Piedras Blancas y El Silencio – principal núcleo criminal del narcotráfico por cercanía al Nudo de Paramillo.

La cocaína y su destino de distribución

En el dossier, se advierte que el capturado era el "encargado de coordinar el envío de clorhidrato de cocaína desde los puertos marítimos del Urabá Antioqueño y la Costa Caribe Colombiana, con tránsito en Centroamérica y destino final Estados Unidos y Europa".



Y la cocaína era enviada a través de diferentes modalidades, en especial, "la contaminación de contenedores con envíos y entregas directas a otros narcotraficantes de forma mensual de aproximadamente 15 toneladas de cocaína".



En esa línea, la Policía señala a 'Atilio' de coordinar el transporte de drogas ilícitas en lanchas rápidas hacia Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Incautación de cocaína en Cartagena. El general William René Salamanca, director de la Policía, inspecciona la incautación de cocaína en el puerto de Cartagena Foto: 25/10/2023 Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Excentricidades y lavado de activos

Jacob Rodríguez Úsuga, alias Atilio, se identificaba con una cédula falsa para intentar evadir a las autoridades. Foto: 26/12/2023 Foto: Policía

La investigación contra 'Atilio', develó que estaba encargado de los esquemas de lavado de activos producto del narcotráfico a través de contactos y redes especializadas mediante entregas de dinero mediante de las modalidades de pitufeo y token.



Los principales puntos de lavado de activos estaban ubicados en Medellín,

Chigorodó, Carepa y Envigado.



"Por ello, recibía aproximadamente $44.000 millones anuales a través de

la modalidad de Token", señaló la Policía.



De acuerdo con los investigadores, 'Atilio', además utilizaba otras de las formas de blanqueo como la adquisición de bienes inmuebles tipo fincas para el bodegaje de dineros en efectivo que sumaban más de $4.000 millones y uso de criptoactivos para la circulación de capitales producto del pago de narcotráfico.



"Mantendría la adquisición de lotes avaluados en $5.000 millones, como esquema de colocación de activos y comercializaba ganado a través de empresas fachada, adquiriendo en cada compra hasta 600 cabezas de ganado", destacó la Policía en el dossier.



Y delegaba responsabilidades en su círculo cercano para realizar múltiples pagos de dinero en efectivo en puntos estratégicos en centros comerciales y corresponsales bancarios por sumas superiores a los $1.400 millones.



Ordenaba la compra de vehículos de alta gama y de carga por un valor de $1.500 millones como medio de pago por actividades de narcotráfico.



No se descarta que sea solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET