El director de la Policía Antinarcóticos, el general Nicolás Zapata, presentó un informe de cómo van las incautaciones de fentanilo en Colombia durante este año, llegando a agosto a 800 unidades decomisadas. Sin embargo, dejó ver su preocupación porque sobre este tema no hay penalización.



Las palabras las dio durante un corte de cuentas de la institución, en el cual subrayó que el auge del fentanilo se está abriendo a más distribuidores y consumidores a nivel mundial, resaltando que en Colombia no hay producción, sino desviación.



La clave está en "la reforma en un futuro de las leyes, porque el fentanilo en este momento no está penalizado", dijo el general Zapata, quien añadió que el próximo 14 y 15 de septiembre se hará un congreso internacional contra el fentanilo, para así tratar el tema de drogas sintéticas.



El director de la Policía, general William René Salamanca, trabaja en la lucha contra el fentanilo. Foto: Archivo-Twitter@DirectorPolicía

Por ahora, manifestó que "el Laboratorio Químico de Investigación Antidrogas de la Dirección Antinarcóticos identificó una mezcla de fentanilo con heroína en una sustancia incautada por la Policía proveniente de Estados Unidos y que tenía como destino la ciudad de Medellín”, lo que se suma a más resultados en otras partes del país.



Por último, el alto oficial contó que en acciones integradas con cooperación internacional, en Latinoamérica y Europa se han logrado 597 capturas por delitos relacionados al narcotráfico: "97 toneladas de estupefacientes incautadas, en el que se afectan las finanzas criminales en más de 3.400 millones de dólares, y más de 292 millones de dosis que se dejaron circular en el mundo", concluyó.



