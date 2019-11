Las polémicas del ministro de Defensa Guillermo Botero

“Creemos que esta debe ser una protesta social ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos, y no solo de un pequeño grupo, y hemos considerado que, sobre eso, el próximo Gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido”.



Esa frase que Guillermo Botero pronunció el año pasado, antes de posesionarse como ministro de Defensa, fue una de las primeras declaraciones polémicas que lo puso en el ojo de la opinión pública. En esa ocasión, a Botero le criticaron que invitara regular la protesta social, reglamentación que fue entendida como una limitación a este derecho.

Y el 14 de septiembre del año pasado, cuando apenas llevaba poco más de un mes en su cartera, Botero tuvo que salir a dar explicaciones por las declaraciones que hizo sobre la supuesta financiación de las protestas con plata de disidencias y bandas criminales. En esa ocasión, Botero dijo que era absolutamente respetuoso de "ese derecho ciudadano de expresión pública y pacífica", y que no se podía permitir "que grupos armados organizados al margen de la ley oculten sus intereses detrás de ese derecho de la ciudadanía".



Pero sus declaraciones sobre la protesta no han sido las únicas que le han valido cuestionamientos a Botero, a quien este martes el senador Roy Barreras le hizo una moción de censura en el Congreso que será votada la próxima semana, fecha en la que se conocerá si el ministro se queda o se va en la cartera.

Una de las polémicas más fuertes que ha rodeado a Botero, y que llevó al primer debate de moción de censura -que finalmente no avanzó en la Cámara de Representantes por no contar con los votos suficientes-, fue la versión inicial que dio sobre los hechos que rodearon la muerte del exguerrillero de las Farc, Dimar Torres, el pasado 22 de abril. Por el homicidio de Torres hoy son investigados varios militares, caso que ha sido calificado como un nuevo ‘falso positivo’.



El 24 de abril de este año Botero aseguró que Dimar Torres se encontró con el cabo del Ejército que le disparó en zona rural de Convención (Norte de Santander) y que "a él (el cabo) le intentaron arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue de las Farc".



(Le puede interesar: 'Muerte de Dimar Torres no fue un acto de servicio': Mindefensa)



Luego, cuando se conoció que en la investigación la Fiscalía concluyó que este no se trató de un hecho de servicio, sino que obedeció a un plan para asesinar al desmovilizado (y que incluso militares crearon un chat en WhatsApp para coordinar el homicidio), Botero aseguró que la información que había dado inicialmente fue la que le entregaron los uniformados, y que por eso dijo en un primer momento que se había tratado de un forcejeo.

Dimar Torres Arévalo es un exintegrante de la guerrilla de las Farc, que fue asesinado cuando se movilizaba por la zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). Foto: Archivo Particular

Al tiempo del asesinato de Torres, otro hecho por el que Botero tuvo que rendir explicaciones fue por una directriz que reveló New York Times y en la que supuestamente se pedía incrementar el número de bajas en combate, situación que, según varios sectores, podía revivir el fantasma de los 'falsos positivos'.



Botero negó que existiera tal directriz, y afirmó que las instrucciones en las Fuerzas Militares se dan con "total y absoluto respeto por los derechos humanos". La directriz finalmente fue retirada para "evitar malas interpretaciones".



(Lea también: Mindefensa cuestionó artículo del NYT sobre militares colombianos)



También ha sido cuestionado por la muerte de Flower Jair Trompeta Pavi, líder social y defensor de derechos humanos en Corinto. "En relación con los acontecimientos ocurridos (...) La Fiscalía confirmó identidad de Flower Trompeta mediante cotejo dactiloscópico. Esta persona tiene SPOA por el delito de receptación. Esperamos informe de necropsia de Medicina Legal", dijo el ministro en Twitter, tras conocerse la muerte de Trompeta.



La comunidad de la vereda La Laguna, de Corinto (Cauca) ha señalado que a Trompeta lo habían retenido integrantes del Ejército, mientras que los militares afirmaron que murió en supuestos combates con hombres de las disidencias.



Otra de las polémicas de Botero se dio en julio de este año cuando, en medio de unos de los talleres 'Construyendo País', realizado en Puerto Carreño (Vichada), afirmó que la región era muy tranquila y que los robos eran menores ya que se trataban de "ropa extendida en cuerdas para secarse".



El hecho le generó varios cuestionamientos de los pobladores de la región, quienes afirmaron que en la zona se ven afectados por hurtos, y otros hechos que afectan la seguridad ciudadana.



Y entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Botero hubo una polémica cuando el ministro le dijo a esa justicia que debía expulsar a 'Mayimbú', disidente que supuestamente estaría detrás del asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, para que la Fuerza Pública pudiera actuar.



"Solicitamos a la JEP, mediante comunicación escrita, la expulsión de alias 'Mayimbú' para que Fuerza Pública pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar cada uno de los delitos que se le imputa", dijo el ministro.



La JEP le respondió diciéndole que el Gobierno y la Fuerza Pública no estaban atados a lo que hiciera esa justicia para poder actuar. Luego, en un auto que publicó, la JEP regañó al Mindefensa porque aunque les pedía expulsar a 'Mayimbú' el mismo ministerio no había entregado las pruebas sobre su reincidencia y les solicitó más tiempo para aportar esos elementos.



Otro hecho ocurrió en marzo, en la audiencia que se realizó en la Corte Constitucional sobre la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, cuando Botero dijo que se debía volver al herbicida. El ministro les dijo a los magistrados que fumigar una hectárea de coca costaba unos 2 millones.



Sin embargo, el ministro fue controvertido en la misma audiencia por la ONG Dejusticia, que entregó datos del mismo Gobierno que indican que fumigar con glifosato una hectárea puede costar entre 72 y 100 millones de pesos.



JUSTICIA