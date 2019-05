Nueva polémica con director del Centro Nacional de Memoria Histórica

Las memorias de los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar se convirtieron en el nuevo motivo de controversia con el director del Centro Nacional de Memoria Histórica ( CNMH), Rubén Darío Acevedo, cuyo nombramiento desató en su momento una gran polémica en el país entre quienes lo defendían y quienes lo acusaban de ser "un negacionista de la existencia del conflicto armado".

Los protagonistas de las mencionadas memorias, tituladas 'Y a la vida por fin daremos todo...', lanzan este martes el libro en la Universidad de los Andes y excluyeron del evento a Acevedo, a pesar de que el libro fue hecho por el CNMH y publicado en su página web desde el 2018.

'Y a la vida por fin daremos todo' detalla que entre 1971 y 2018 fueron asesinados 95 líderes sindicales de la industria de palma en Cesar. La publicación también revela que las víctimas directas, pertenecientes a los sindicatos Sintraproaceites y Sintrainagro, fueron 249. Hubo homicidios selectivos, atentados, torturas, desplazamiento, desaparición forzada y casos de amenazas.



Este lanzamiento se realiza luego de que los trabajadores y extrabajadores de palma hicieron públicas sus preocupaciones porque el CNMH , a comienzos de año, les dijo que el lanzamiento del informe no era una prioridad.



Esto generó la reacción de estudiantes de las universidades Wisconsin-Madison (Estados Unidos) y de los Andes, quienes buscaron a los trabajadores de palma para organizar el lanzamiento este martes en Bogotá.



Al respecto, el director del CNMH, Darío Acevedo, cuya llegada al centro fue muy criticada por ser considerado un "negacionista del conflicto armado", le dijo a EL TIEMPO que de ninguna manera en el Centro se oponen ni rechazan la circulación del libro ni al evento de lanzamiento al cual no fueron invitados.



Sin embargo, Acevedo afirmó: "No entendemos por qué el sindicato acudió a dos entidades de Bogotá para hacer ese lanzamiento, pasándonos por alto, sin hacernos una consulta o pregunta (...). El texto fue publicado desde el año pasado, lo correcto era consultarnos".​

Queremos aclarar que no vetamos el evento, sino que no nos hayan consultando.

Frente a la negativa que en su momento el Centro le dio a los trabajadores del sindicato de palma para hacer el lanzamiento del libro, Acevedo explicó que recibieron una carta de ellos en marzo, cuando apenas había llegado y estaban con muchos trabajos de empalme en el CNMH.



"Ellos dijeron que les preocupaba la llegada nuestra acá, les dijimos que no había ningún problema, que todos los libros que hubiesen sido publicados se distribuirían, que lo que estaba empezado se terminaba. Ellos nos invitaron a un lanzamiento en Cesar, en ese momento nosotros estábamos muy copados, de hecho habíamos quedado sin operador logístico, que es el que nos facilita los viáticos y tiquetes para desplazarnos a otros sitios, entonces no teníamos disponible y les dijimos que en ese momento no era una cuestión prioritaria para nosotros, pero nunca hemos rechazado la circulación del libro", dijo el director.



Sobre la circulación de los ejemplares del libro, Acevedo comentó que a los trabajadores del sindicato se les enviaron varios y que en el Centro también hay ejemplares impresos, que los libros se han ido repartiendo conforme son solicitados.



Por último, Acevedo dijo que la semana antepasada le enviaron una carta al rector de la Universidad de los Andes y al encargado de víctimas del distrito capital de Bogotá para conversar sobre el asunto, con este último ya acordaron una reunión, del rector de Los Andes no han recibido respuesta.



"No tenemos ánimo de veto sobre los textos que nos dejaron publicados. Aunque tengamos diferencias con algunas cosas que se dicen en ellos, eso no nos autoriza para impedir su circulación; al contrario, tenemos que promover el conocimiento y la controversia en términos sanos y respetuosos sobre todos los textos que produzcamos nosotros u otras organizaciones que están buscando los testimonios de las víctimas y la verdad sobre el conflicto", concluyó el director del CNMH.

Reparos de Fedepalma

Además de la polémica por el lanzamiento del libro, que se hace sin la presencia del CNMH, otro malestar rodeó a la publicación, esta vez desde el gremio de los palmicultores, quienes se quejaron por el libro.



En marzo Fedepalma le envió una carta al director del Centro, expresando unas quejas frente a lo narrado en el libro y a que no hubieran sido consultados para este informe. Frente a esto, Acevedo en marzo mismo les respondió que el libro ya estaba publicado, pero que podían analizar la posibilidad de reunirse para complementar los relatos.



Acevedo le dijo a este diario que el libro que ya está publicado no será modificado, pero que hace parte de los lineamientos del Centro, dejados por la administración anterior, consultar a todas las fuentes posibles y contrastar la información, de ser necesario, en especial cuando los datos publicados pueden afectar a terceros.

La Resolución 124 del 13 de junio del 2016, expedida por el CNMH, contempla la posibilidad de que quienes se ven afectados por el contenido puedan pedir rectificaciones e incluso pueden solicitar que se introduzcan en el texto sus versiones.



El artículo 10 dice que "Los productos para publicación deben ser respetuosos de los derechos fundamentales de las personas, deben tener en cuenta el principio de pluralidad de memoria, no deben ir orientados a construir una historia o verdad oficial. (...) Las afirmaciones que responsabilicen a terceros deben realizarse haciendo una contrastación de fuentes para corroborar la información que se pretende exponer, aclarando las condiciones y los alcances de las mismas y sin utilizar en ellas un lenguaje generalizador y categórico”.



Además, dijo Acevedo, en dicha resolución también se establece que hay un derecho a la contradicción en virtud de la cual "el tercero responsabilizado podrá ser convocado para que brinde su versión de los hechos. Esta versión de los terceros afectados será incluida en el producto para el debido proceso”. Sin embargo, hasta el momento, no se ha recibido ningún documento de parte de Fedepalma o los palmicultores.

