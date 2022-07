Por décadas, hasta el 2006, el ciclo se repitió una y otra vez: en los meses anteriores a cada cambio de gobierno, las guerrillas arreciaban su violencia para forzar al nuevo presidente a una negociación de paz en la que arrancaran desde una posición de fuerza.



(Lea también: El plan secreto de bandas criminales para sacar ventaja de un sometimiento).



La reelección de Álvaro Uribe rompió esa dinámica, porque garantizó la continuidad de la ofensiva que se había iniciado contra las Farc y el Eln cuatro años atrás y que se mantuvo en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, hasta forzar a la primera de esas guerrillas –entonces la más numerosa y poderosa del país– a abandonar la vía de las armas.

Pero en la Colombia del 2022 está reviviendo ese fenómeno criminal, esta vez por cuenta del ‘clan del Golfo’, la principal banda del narcotráfico en el país que, para valorizarse de cara a una eventual negociación de sometimiento con el gobierno de Gustavo Petro, ha asesinado en las dos últimas semanas a sangre fría a 10 policías y 5 militares.



Los sicarios de la banda del extraditado ‘Otoniel’ no tienen consideraciones. En lo que va corrido de este año, según cifras de la Policía Nacional, 36 agentes han sido asesinados por distintos grupos ilegales, pero el principal victimario es la banda de ‘Otoniel’.



Tres de esas 36 víctimas eran jóvenes patrulleras que pagaron con su vida la decisión de portar el uniforme y la promesa de servir y proteger a los colombianos.



(Le recomendamos: ‘Clan del Golfo’: autoridades se movilizan ante alerta por posible paro armado).

Facebook Twitter Linkedin

Ella era Andry Vanessa Merlano Amaya Foto: Cortesía

Andry Vanessa Merlano Amaya tenía 25 años. Llevaba 5 en la Policía y la mataron en Santa Fe de Antioquia. Según las autoridades, fue una retaliación por la extradición de la hermana de ‘Otoniel’. A Luisa Fernanda Zuleta, de 26 años, la asesinaron los gatilleros del ‘clan’ en Yarumal, también en Antioquia, hace una semana. Y a Leidy Tatiana Sánchez Montoya, de 25, la asesinaron el miércoles en San Pablo (sur de Bolívar), uno de esos municipios donde la violencia y el narcotráfico no han amainado en décadas y donde la banda está en abierta disputa con el Eln por el control de todas las rentas ilegales.



Este mes de julio que termina es el de más ataques (81) contra la Fuerza Pública en los últimos 20 años, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Y en la mayoría de esas acciones violentas han sido protagonistas los esbirros de los herederos de ‘Otoniel’, que están pagando entre 5 y 20 millones de pesos por uniformado asesinado y que usan WhatsApp y otras redes sociales para difundir su macabra campaña. Incluso están ofreciendo pagos de hasta 900.000 pesos a quienes les den datos de las casas de soldados y policías.



(Le sugerimos leer: Llamado de Petro para que el 'clan del Golfo' frene 'plan pistola').



La escalada es de tal virulencia que ha logrado revivir el fantasma del narcoterrorismo del siniestro capo Pablo Escobar contra la Policía Nacional, que en los 80 y los 90 cobró la vida de 730 uniformados. Uno de ellos, Carlos González, de 19 años, prestaba su servicio militar en la Policía y en su día de descanso, en abril de 1989, cuando había salido a desayunar con unos amigos de su barrio en una comuna de Medellín, fue sorprendido por dos hombres que sin mediar palabra le dispararon en la cabeza.

La cruda escena se está repitiendo más de 30 años después. Y como entonces, los narcos de ahora pretenden utilizar el terror para salvarse de la cárcel y de la extradición.

No son cifras: son vidas, son historias, son hijos, padres. Es lamentable que se repita la historia; todo eso genera un dolor muy grande: general (r) Rosso José Serrano Cadena FACEBOOK

TWITTER

“No son cifras: son vidas, son historias, son hijos, padres. Es lamentable que asesinen hoy a los policías por la espalda, como asesinaron a la patrullera Zuleta. Que se repita la historia; todo eso genera un dolor muy grande”, dice el general (r) Rosso José Serrano Cadena, uno de los hombres claves del Estado en la lucha contra los grandes carteles.



Serrano resalta que, más que cualquiera de las organizaciones criminales que siguen actuando en Colombia, el ‘clan del Golfo’ ha utilizado el asesinato de policías y soldados desprevenidos –muchos de ellos, desarmados y en tiempo de descanso– como retaliación por la muerte o extradición de alguno de sus capos. Sin embargo, analistas y autoridades coinciden en que la nueva oleada de ataques sicariales de esa banda, surgida tras la desmovilización paramilitar de la década antepasada, se intensificó en la etapa final de la campaña presidencial, cuando el tema de una negociación con todos los delincuentes, incluido el ‘clan’, empezó a coger fuerza.



Jorge Restrepo, director del Cerac, considera que es directa la relación entre el recrudecimiento del ‘plan pistola’ y la posible negociación: “Los ataques contra la Fuerza Pública están ocurriendo en demasiados lugares y por muchas facciones (del ‘clan’) y contra un objetivo, la Policía, que antes no era el principal de esos grupos. El interés que articula esa violencia es precisamente el de presentarse como una fuerza coordinada y no como grupos inconexos o enemigos entre ellos ante una futura negociación con el Estado”.



(Puede interesarle: Mindefensa reiteró que asesinatos de policías son para buscar posición política).



Y agrega que un paso que debería dar Petro y su gobierno sería “limitar la oferta de diálogo o beneficios a quienes no participen en la violencia: quienes lo hagan deberían quedar automáticamente excluidos de eventuales beneficios de un posible sometimiento”. Restrepo señala, igualmente, que si el gobierno entrante no hace esa salvedad “la violencia va a continuar”.

Este viernes, el presidente electo, Gustavo Petro, envió un mensaje en ese sentido: “Matar jóvenes policías no es el camino. Desde acá les digo: suspendan la muerte, el camino es la vida”. Y Roy Barreras, el presidente del Congreso que está trabajando en el plan de ‘paz total’ de la nueva administración, advirtió: “El ‘plan pistola’ lo que pone en peligro es la posibilidad de ellos de recuperar la vida y la libertad y no terminar muertos, presos o extraditados” (ver nota anexa).



En Santa Marta, donde se llevó a cabo su segundo encuentro programático, la bancada del Pacto Histórico siguió avanzando en la construcción de un proyecto de alternatividad penal que, según se ha conocido, daría penas de 8 años, en condiciones especiales, a responsables de delitos comunes que se sometan a la justicia. Y en cuanto a la extradición, es claro que el nuevo gobierno no está de acuerdo con la entrega de ciudadanos colombianos a terceros países, especialmente a los Estados Unidos.

Una amenaza coordinada

Facebook Twitter Linkedin

En ceremonias religiosas simultáneas en 54 unidades de policía del país se hizo un homenaje a los 36 uniformados que han sido asesinados este año en actos del servicio. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO - @mauriciomorenofoto

El ministro de Defensa, Diego Molano, sostiene que el ‘plan pistola’ y el anunciado paro armado obedecen a que los actuales jefes del ‘clan’ –Giovanny de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y Wilmer Antonio Quiroz, alias Siopas–, por quienes se ofrecen hasta 5.000 millones de pesos de recompensa, buscan “mostrar que son fuertes ante el nuevo gobierno y así llegar haciendo exigencias para pedir rebajas, amnistías o indultos”.



Molano asegura que estos “crímenes demenciales” contra miembros de la Fuerza Pública, que pueden recibir penas de hasta 58 años de cárcel, deben ser “repudiados por la sociedad, que no debe permitir que estas muertes queden en la impunidad”. El mindefensa llamó a los colombianos a honrar a las patrulleras Merlano, Zuleta y Sánchez, y también al soldado profesional Santiago Caicedo Tascón, quien estaba disfrutando sus días de permiso tras haber estado prestando seguridad durante las jornadas electorales, y viajó a su natal Carepa (Antioquia) para estar con su familia. Hombres del ‘clan del Golfo’ lo asesinaron por la espalda el 24 de julio, cuando esperaba a su hermano en una calle de la población.



Este diario conoció una alerta de las agencias de inteligencia que da cuenta de una orden de incrementar las acciones violentas, empezando por el asesinato de uniformados, y que estaría vigente hasta el próximo 5 de agosto, dos días antes de la posesión del presidente electo, Gustavo Petro.

Buscan mostrar que son fuertes ante el nuevo gobierno y así llegar haciendo exigencias para pedir rebajas, amnistías o indultos: Diego Molano, mindefensa FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: Clan del Golfo: cae cabecilla vinculado a los ataques contra la Policía).



Las agencias reportan que aunque ‘Chiquito Malo’ y ‘Siopas’ se disputan el control de la estructura criminal, están de acuerdo en llegar unidos a una eventual mesa de negociación. Según varias fuentes, ‘Siopas’ ya ha enviado mensajes al gobierno entrante “a través de cercanos al Pacto Histórico en los que ha planteado un eventual cese al fuego y a futuro, la dejación de armas si consideran que hay garantías para el proceso”.



A pesar de esto, entre los conocedores de la realidad del crimen en Colombia hay dudas sobre la capacidad de uno de esos grandes jefes del ‘clan’ para dominar a sus lugartenientes. De hecho, no está clara la posición frente a una eventual negociación de Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, por quien se ofrecen hasta 500 millones de pesos y quien ha dado la orden de matar a policías y soldados en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba y Magdalena Medio.



Alias como Indio Zulia, Montañero y Soldo, así como un delincuente identificado como Didier Esteban Aricapa Cotera, ‘Silvestre’, están directamente ligados a los sicariatos.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró que han sido capturados 101 delincuentes del ‘clan’ y 11 han sido neutralizados, vinculados directamente al ‘plan pistola’.

Llamado a parar la violencia

Por su parte, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, asegura que estas acciones sicariales “crean un marco que hace difícil la credibilidad en eventuales procesos de acercamientos o diálogo”. Y advierte que si quienes los cometen buscan “posicionarse ante un escenario de diálogo político o jurídico, estas muertes hacen difícil el proceso y generan el rechazo de la ciudadanía”.



Mientras sigue la amenaza contra los soldados y policías, el país se prepara para enfrentar otro paro armado de la banda de ‘Otoniel’, que hace apenas un par de meses logró poner en suspenso comercio y transporte en al menos cuatro departamentos del país, tras la extradición del capo.



En cuestión de semanas, según los planes del nuevo Gobierno, al Congreso estarían llegando las normas que aterrizarán la propuesta de ‘paz total’. En los 90, el ‘plan pistola’ y el narcoterrorismo de Escobar lograron –por seis años– desterrar la extradición del mapa jurídico colombiano y ambientaron el escándalo de la cárcel de la Catedral. El presidente Petro, su bancada y el país tienen aún fresca la memoria de cómo resultó aceptar una negociación en esos términos con el narcotráfico.



REDACCIÓN JUSTICIA

Lea otras notas de Justicia: