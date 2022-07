Entre uno y tres millones de pesos, según su rango. Ese era el valor que pagaba el capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria por cada uniformado asesinado en una de las épocas más violentas de la historia del país y cuya práctica criminal se ha extendido en la actualidad a varias regiones del país.



Esa estela de muerte deja ya un saldo trágico de 35 policías muertos en lo corrido del año.



En su mayoría los responsables de los homicidios son hombres vinculados al ‘clan del Golfo’, del extraditado capo ‘Otoniel’, que es señalado del crimen de 25 policías y 24 miembros del Ejército.



Para enfrentar esa ola criminal, la Policía viene adoptando una serie de medidas como aumentar el número de uniformados durante sus desplazamientos, que cuando viajen en moto estén acomodados espalda con espalda y el acompañante tenga su arma lista para reaccionar y que al finalizar el turno no se movilicen a sus casas uniformados.



EL TIEMPO consultó a expertos en temas de seguridad y conflicto sobre las medidas que se tendrían que aplicar para garantizar la seguridad de los uniformados.



Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), calificó como muy grave la situación y señaló que lo primero sería que la ciudadanía reaccione masivamente solidarizándose con la Fuerza Pública y rechazando esos actos de violencia.



El analista indicó que luego se requiere que la inteligencia actúe para lanzar planes de contención en las zonas puntuales en las que hacen presencia esos grupos criminales.



El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, señaló que hace mucho tiempo no se daba un giro tan rápido en el conflicto, en particular en las acciones del ‘clan del Golfo’, las disidencias y el Eln, que se venían enfrentando entre ellas y ahora fijaron como objetivo a los integrantes de la Fuerza Pública.



“Es indispensable que el nuevo gobierno dé claridad de cuáles son los grupos que van a ser objeto de una oferta de paz y que les imponga condiciones de inmediato para frenar esos ataques, porque de lo contrario seguirá esa espiral de violencia”, dijo Restrepo.



Añadió que así mismo, muy rápido, los uniformados deben cambiar su forma de operar, y estar dotados con armamento con mayor capacidad que les permita reaccionar a los ataques.



Además, indicó que al terminar el servicio se debería garantizar que los uniformados puedan mantener su arma de dotación en sus desplazamientos a sus casas y no dejarlas en los armerillos.



“Y por último se requiere que la Fiscalía judicialice muy rápidamente a los responsables de esos crímenes. Que se adelanten labores de investigación para llegar a los autores materiales e intelectuales de los homicidios. Sin ese apoyo, la policía va a segur desprotegida”, añadió Restrepo.

Luisa Fernanda Zuleta, patrullera asesinada en Yarumal. Foto: @Honorygloria27

El exdirector de la Policía Fiscal y aduanera y experto en temas de inteligencia general, Juan Carlos Buitrago, dijo que es necesario instalar una operación similar a ‘Agamenón’, que llevó a la caída de los principales jefes del ‘clan’, “pero orientada a la recuperación de territorio y a la desarticulación de las estructuras y comisiones de este grupo, que es el principal responsable de las acciones criminales en el territorio”.



Añadió que, al tiempo, “se debe conformar un comando especial de Inteligencia e Investigación con sede de operaciones en la región de Urabá y ojalá de carácter binacional con Panamá para contener su huida a territorio vecino. Se requiere, además, reactivar el plan Meteoro, con patrullas conjuntas de las Fuerzas para ejercer control permanente sobre la infraestructura vial”.



El profesor universitario y experto en temas de conflicto Carlos Medina Gallego sostuvo que estos son hechos de la mayor gravedad y son una estrategia de aniquilamiento sistemático que no es fácil de enfrentar, pero que a corto plazo debe ser combatida con el fortalecimiento de la inteligencia para golpear a los jefes de las redes criminales que están detrás de esas órdenes y el desarrollo de operativos para debilitar sus finanzas, que son las que les permiten lanzar ese tipo de retos al Estado. Y más a mediano plazo se podría avanzar en planes de sometimiento de estas redes a la justicia.



Jorge Mantilla, experto en asuntos de conflicto y seguridad, consideró que hay varias estrategias inmediatas como el acuartelamiento de primer grado de la Policía y las Fuerzas Militares para “estructurar fuerzas de tarea y de fuerza rápida, fuerzas de despliegue rápido” en las zonas en las que se están perpetrando esos crímenes.

Destacó los planes de recompensas que vienen ofreciendo las autoridades, pero insistió que “se debe pasar a la ofensiva con una capacidad de disuasión frente al ‘clan del Golfo’ ”.

Sin embargo, consideró que esas medidas podrían enfrentar dificultades por el cambio de mando que se avecina en las fuerzas en los próximos días, como es natural ante la posesión del nuevo gobierno.

