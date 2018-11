Plan para usar drones contra el narcotráfico no arranca en forma aún

Hace cinco meses, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos dio por culminado el programa piloto para utilizar las nuevas tecnologías en los programas de erradicación forzada de cultivos ilícitos y anunció que se daba luz verde para activar esos esfuerzos contra el narcotráfico en todo el país.



El 22 de junio, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó desde la escuela de la Policía en San Luis, Tolima, que en tres días entrarían en funcionamiento 10 drones para apoyar la erradicación y que estos serían enviados a los departamentos priorizados por su alto nivel de producción de droga

Villegas señaló que se pagaron inicialmente 77 millones de pesos a la empresa que realizó el plan piloto y que las licencias ambientales para usar los drones ya habían sido aprobadas.



El director de la Policía Antinarcóticos, el general Fabián Cárdenas Leonel, anunció en abril desde Tumaco, Nariño, que, además de los drones, estaba en piloto la utilización de lo que calificó “un moderno vehículo tipo ‘Oruga’ blindado y capaz de transitar en los terrenos más agrestes”, para apoyar la erradicación.



Sin embargo, hoy no están en operación los drones ni las orugas, que en su momento se anunciaron como herramientas alternativas contra el narcotráfico.



Para ese programa, el Gobierno Santos dejó listos 32.000 millones de pesos, pero no se ha podido abrir la licitación para poner en marcha el plan piloto que la Policía Antinarcóticos adelantaba desde finales del 2017, que habían permitido establecer las 39 características mínimas para que esos equipos funcionen adecuadamente.

Fuentes de la Policía señalaron que este plan no ha sido descartado y que siguen en la búsqueda de equipos funcionales (drones) que puedan moverse con más de 40 litros de glifosato.



Hasta ahora, las pruebas se venían realizando con drones que solo podían transportar 10 litros del químico, lo que impediría abarcar territorios más extensos para hacer la fumigación y obligaría a recargas permanentes de esos equipos. Mientras un grupo de erradicadores manuales puede destruir en un día entre 3 y 5 hectáreas, con un dron, que tenga las características adecuadas (capacidad de más de 40 kilos), se podrían fumigar entre 10 y 15 hectáreas.



Otra de las características que se busca para lograr que la aspersión terrestre con drones sea un éxito es que esos equipos tengan una autonomía de vuelo superior a las dos horas.



Los drones cumplen con las especificaciones a nivel mundial de aspersión terrestre porque vuelan a una altura de entre 50 centímetros y un metro por encima de los cultivos de coca mientras que un avión lo hace a no menos de 10 metros de altura.

Esto hace que frente a factores como el viento sea más efectivo el uso de los drones.

Aspersión aérea

El gobierno Duque viene preparando su política antidrogas (que será anunciada en los próximos días) para enfrentar, entre otros, el crecimiento de los cultivos de coca: 171.000 hectáreas detectadas en 2017.



La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, en entrevista con EL TIEMPO, señaló sobre la fumigación: “Se ha pensado con drones, con aeronaves y con unas especies de carros que se llaman orugas, que pueden llevar muchos más litros de la sustancia”.

De igual forma, no descartó que se vuelva a la aspersión aérea con glifosato. “Se está evaluando otra vez y se están planteando todos los escenarios. La política antidrogas va a ser presentada por el Presidente, y dejo que eso lo diga él, pero se han considerado todas las posibles formas para combatir los cultivos ilícitos”, puntualizó la Ministra.

La erradicación forzada

Entre el primero de enero y el 15 de noviembre los uniformados han arrancado 51.083 hectáreas sembradas con matas de coca, en promedio 160 hectáreas por día, lo que plantea que la meta de 60.000 hectáreas exterminadas al finalizar el año se puede cumplir.



Guillermo Botero, ministro de la Defensa, aseguró que solo con erradicación forzada se espera que en este cuatrienio se exterminen 210.000 hectáreas de narcocultivos en todo el país

Helicópteros para fumigar

Aparte de los drones que ya están funcionando en Antioquia para fumigar cultivos de coca, el gobernador del departamento, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que está a la espera del permiso de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para utilizar helicópteros en las fumigaciones.



Según el gobernador, los drones tienen una capacidad de fumigación de tres hectáreas por día. Para agilizar ese proceso surgió la idea de utilizar los helicópteros.

“Hay una resiembra muy alta. Queremos trabajar con algo que sea muy rápido para evitarla, la idea es unir un actor nuevo: el helicóptero. Pero queremos cumplir con todos los estudios necesarios para poder utilizarlo sin problema”, explicó el gobernador Pérez. Las dos modalidades se unirán.



