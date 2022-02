El general (r) Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado por 11 años y 7 meses por las Farc, rechazó que la excongresista Piedad Córdoba “haya decidido demorar las liberaciones para convertir su gestión humanitaria en un triunfo político para llegar a la Presidencia”.



“Esto lo que hace es producir más dolor y sufrimiento en quienes estuvimos secuestrados y a sus familias porque infortunadamente siempre esperábamos que las verdades se conocieran a través de la JEP o la Comisión de la Verdad. Infortunadamente no ha sido así, no ha habido libertad, ni justicia ni reparación y sobre todo garantías de no repetición”, señaló el general (r) Mendieta, quien fue secuestrado el 1 de noviembre de 1998 en Mitú (Vaupés).

El general en retiro Luis Mendieta fue secuestrado en la toma de Mitú (Vaupés) en 1998 y estuvo en cautiverio 11 años y 7 meses. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz / Facebook

Mendieta sostuvo que, con las declaraciones del exasesor de Córdoba, Andrés Vásquez, es que se están “conociendo las verdades y lo que fue ese tráfico con el sufrimiento de los que estábamos allí secuestrados como rehenes y especialmente las familias”.



A su pronunciamiento también se suma el del contratista estadounidense Marc Gonsalves, quien permaneció cinco años secuestrado por las Farc. En su red social de Twitter dijo que creía que los pronunciamientos del exasesor de Piedad Córdoba eran verdaderos.

“Siempre han usado el sufrimiento del pueblo para ganar puntos políticos. Desde cautiverio cuando estuve secuestrado en la selva pensé Ingrid saldrá de última y Keith y yo solo por Simón Trinidad. Lo que significa Nunca…”, dijo en Twitter.



Gonsalves fue secuestrado en Colombia en 2003 junto a Thomas Howes y Keith Stansell. Los tres eran contratistas de la empresa Northrop Grumman, la cual brindaba asesoría en proyectos antidrogas en el país.



En 2008, en la operación 'Jaque', Gonsalves y Betancourt fueron liberados, al igual de los otros dos estadounidenses y varios militares y policías que permanecían en cautiverio.



Las declaraciones del exasesor

Andrés Vásquez indicó a Noticias Caracol que Piedad Córdoba, hoy aspirante al Senado por el Pacto Histórico, retrasó la posibilidad de liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt.



"Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados por guerrilleros presos) y, por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera para ella era importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz", dijo Vásquez a Noticias Caracol.



