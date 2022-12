El asesinato de nueve soldados en el Cauca en menos de cuatro días generó el rechazo nacional y pusieron la política de paz del gobierno nacional frente a una prueba de fuego y a tomar decisiones sobre el avance de los acercamientos en medio de las hostilidades.



El viernes fueron asesinados tres soldados cuando patrullaban en zona rural de Argelia. Las familias de los uniformados apenas sepultaron a sus seres queridos cuando un nuevo ataque, esta vez en Buenos Aires, enlutó a las Fuerzas Militares y generó una dura reacción del presidente Gustavo Petro que envío una advertencia a los grupos ilegales que aspiran a la llamada ‘paz total’ al tiempo que intentan mantener sus negocios ilegales.



“Esa paz no puede ser ingenua, lo que aquí estamos abriendo no es un permiso del Estado para traquetear o para tener territorios que se suponen son estratégicos en las economías ilegales que han llenado el espacio de la economía legal y poderosa que aun no aparece”, sostuvo Petro.



Y aunque señaló que “la paz en medio de la violencia sigue siendo importante, sigue siendo ilusión para Colombia”, esto no implica que los grupos al margen de la ley crean que pueden usar el dialogo para fortalecer sus economías ilegales.



“Cuando hablamos de diálogo no estamos dando permiso para lo ilegal, estamos dando permiso para hablar”, dijo Petro tras señalar: “si lo que vamos a empezar implica la muerte en cadena de jóvenes, no tiene sentido, nuestra juventud no está para ser sacrificada”.



Petro cuestionó que el más reciente ataque fue premeditado y que los ilegales llegaron a hablar de la salida de la Fuerza Pública de la región. ¿Por qué debe salir el estado de esa zona?, ¿porqué un proceso de paz tendría que implicar que saliera el Estado y peor aún porqué se podría pensar que el Estado tenía que salir si ni siquiera hay un proceso de paz sino el uso del territorio para traquetear?".



Con los seis militares de Buenos Aires, ya se completan 72 integrantes de las Fuerzas Militares y 54 de la Policía muertos en hechos violentos en lo corrido del año. A este derramamiento de sangre se suma el crimen de 23 personas en Putumayo a finales de noviembre en lo que sería una retaliación entre redes ilegales por el control del narcotráfico.



En todo lo anterior aparecen varios factores en común: los responsables serían integrantes del ‘Comando Coordinador de Occidente’, una de las disidencias de las Farc más grande, con casi 2.000 hombres en armas. Además, estaría la puja por el control de rutas, cultivos y laboratorios para el procesamiento de coca y la intención de estas redes criminales de seguir mandando en sus territorios.



El presidente Petro dejó claro este martes que los acercamientos de paz seguirán a pesar de estos hechos de violencia pero que en la zonas como Cauca, Putumayo y Arauca, en las que se han registrado alteraciones del orden público, será mayor la presencia de la Fuerza Pública y “veremos si entonces la opción del dialogo se desconoce o se vuelve eficaz”.



De hecho tras la muerte de mas de 20 personas en Putumayo voceros del gobierno aseguraron que no había ninguna orden para detener las operaciones y se anunció el envío de 400 militares a la zona.



El analista Alejo Vargas dijo que la propuesta de paz debe implicar que la Fuerza Pública “actúe de manera continua y coordinada con los diálogos”.



Vargas consideró que las operaciones de las autoridades se deben mantener y que “el Gobierno debe sentarse ya a evaluar lo que se denomina como ‘zanahoria y garrote’. Resolver un conflicto exitósamente depende del diálogo y de la mano dura, tal y como sucedió con el proceso de las Farc. Es claro que la Seguridad Democrática y los golpes de los gobiernos Uribe y Santos incideron para que las Farc se sentaran a negociar”.



Aunque varios grupos como la disidencia de ‘Iván Mordisco’ e ‘Iván Márquez’ han pedido pista para aterrizar en la ‘paz total’ hasta ahora no se han hecho pronunciamientos sobre un desescalamiento del conflicto o del fin de sus actividades ilegales.



El exconsejero presidencial para la Defensa Armando Borrero, señaló que el panorama es adverso y que la posición del presidente Petro no es tan fuerte como para pasar por alto “lo que está sucediendo con estos grupos”.



A su turno el doctor en Ciencia Política Mauricio Jaramillo, sostuvo que la propuesta de paz del gobierno está enfrentando su primera prueba de fuego y que se debe mantener la ofensiva de las autoridades. “No hay que pensar que porque se quiera transitar de una doctrina de defensa basada en la guerra a una basada en la seguridad humana eso quiera decir que las Fuerzas Militares vayan a renunciar a su deber constitucional”, dijo.



A su turno el expresidente Álvaro Uribe consideró que se está frente a un obstáculo para la política de paz: “El problema es que el delincuente se burla de la Paz que le ofrece el Gobierno”, señaló.



El jefe del Estado estará hoy en Buenaventura en donde se ha frenado la violencia por cuenta de acuerdos entre las dos bandas que delinquen en la región.



