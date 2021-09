FIP alerta sobre riesgos de líderes impulsores de Pdet en regiones

“Trasladarme en moto implica encontrarme con disidencias de las Farc y con el Eln, que ya me amenazó. Me preguntan qué es lo que hago y me dicen que guarde silencio, que no quieren que amanezca muerto”.



Este testimonio aparece en el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la seguridad de los Grupos Motor, y da cuenta de los riesgos a los que se enfrentan los líderes que impulsan la paz territorial en los 170 municipios más golpeados por el conflicto armado, los cuales fueron priorizados en el acuerdo de paz para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).



Tras la salida de las Farc de los territorios y su transformación de guerrilla a movimiento político, los Pdet –que plantean intervenciones a una década– se convirtieron en la piedra angular para garantizar que las regiones más victimizadas puedan suplir la histórica ausencia del Estado a la que han estado sometidas, y con eso lograr romper el ciclo de pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional que derivan en la violencia.

En varias zonas del país se adelantan obras en el marco de los Pdet. Foto: Archivo Particular

Y aunque para cumplir ese objetivo es clave la participación de los miembros del Grupo Motor, la inseguridad se ha convertido en “uno de los principales obstáculos para ejercer los liderazgos e implementar el acuerdo”, como concluye el estudio de la FIP.



Los riesgos

Para Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación –quien es uno de los autores del informe–, los hallazgos “muestran una cara nueva o complementaria de lo que se ha hablado en materia de inseguridad de los líderes sociales”.

Al estar centrados en la implementación de los Pdet, los miembros del Grupo Motor se enfrentan, sobre todo, a cinco factores de riesgo.



El primero, dice la FIP, se refiere al incumplimiento de los proyectos y la falta de información de las instituciones encargadas de la implementación de los Pdet. “Eso deslegitima a los delegados frente a sus comunidades y mengua su respaldo frente a posibles arbitrariedades de los grupos armados ilegales”, se lee en el informe.

Aquí es duro, los grupos dicen: ‘No vamos a permitir que el Pdet se dé aquí’. Y las personas vuelven a radicalizar su discurso frente al Gobierno porque incumple FACEBOOK

TWITTER

Y de hecho, uno de los líderes contó: “Aquí es duro, los grupos dicen: ‘No vamos a permitir que el Pdet se dé aquí’. Y las personas vuelven a radicalizar su discurso frente al Gobierno porque incumple. Pero nosotros seguimos metiéndole el pecho, porque de pronto esto nos saca de esta pobreza tan grande y de la coca”.



Esa desaprobación de los programas de desarrollo por los grupos ilegales es el segundo riesgo al que se enfrentan los líderes. A eso se suma que, dada la cantidad de obras que contemplan los Pdet, se ha habría evidenciado la existencia de “mafias de contratación pública, imposición de vacunas sobre proyectos y “politización” de las obras”, señala el estudio de la Fundación. “Estas situaciones limitan el ejercicio esencial de veeduría” de los líderes, agrega.



El cuarto factor de riesgo identificado por la FIP es la estigmatización y discriminación por parte de funcionarios públicos a los líderes del Grupo Motor. La organización también cataloga como riesgo “la visión utilitaria de las instituciones que, en ocasiones, solo acuden a ellos para refrendar las obras”.

El consejero presidencial Emilio Archila es la cabeza de los Pdet en el país. Foto: Ricardo Ajiaco

Para el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, el rol de estos grupos ha sido crucial para identificar las necesidades de las comunidades y llevar su voz a la elaboración de los planes de desarrollo municipales y departamentales.



Sobre las garantías de seguridad, Archila recordó que son líderes de orígenes diversos –étnicos, víctimas, religiosos, entre otros– y que al no existir una clasificación independiente que los agrupe, las estrategias de protección sobre ellos corresponden a las definidas para el sector del que forman parte.

Las recomendaciones

Para la Fundación Ideas para la Paz es necesario avanzar en un reconocimiento genuino de los liderazgos sociales, que dé paso a “desburocratizar las medidas de protección y fortalecer los recursos locales para implementarlas”.



Además, sugiere mejorar la transparencia en la información de los Pdet, con herramientas de monitoreo que den cuenta de los avances a nivel local.

Finamente, recomienda que las medidas de seguridad vayan más allá del aumento de efectivos de la Fuerza Pública: “La prioridad debe ser la protección de las comunidades y los liderazgos, para que se generen las condiciones de base que permitan consolidar la presencia del Estado a largo plazo”, afirma la FIP.



justicia@eltiempo.com

