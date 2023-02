Se ha conocido por fin el proyecto con el que el presidente Petro pretende darle paso al sometimiento del ‘clan del Golfo’, ‘los Pachencas’ y otras bandas de narcos puros y duros, en medio de su estrategia más amplia de la ‘paz total’.



El Gobierno ha sostenido —y es el único camino posible— que lo que se busca con los narcos es una entrega y no una negociación. Lo que de entrada plantea una contradicción con los contactos aún no aclarados de supuestos representantes oficiales que fueron a las cárceles, en palabras del senador Roy Barreras, “a ofrecer lo que no podían ofrecer” y que han dado pie a los abogados de la mafia para salir a protestar porque lo que aparece en el proyecto supuestamente no fue lo que les vendieron.



Mucho falta por aclararse de ese capítulo y tendrá la Fiscalía que establecer si, como ha pasado más de una vez en nuestra historia, alguien trató de pescar sumas de hasta un millón de dólares por capo en el río revuelto de la ‘paz total’.



Ahora bien: ¿tienen razón de queja los capos y sus bandas? El proyecto establece penas de entre 6 y 8 años de pena efectiva para las máximas cabezas de esos grupos —sin importar cuáles sean sus crímenes y cuánta droga hayan traficado— si cumplen las exigencias del Gobierno: desarmarse, entregar sus estructuras criminales, confesar crímenes, reparar víctimas y comprometerse a no volver a delinquir.



Se trata, aunque la Oficina del Comisionado de Paz jure lo contrario, de la aplicación de justicia transicional para sanguinarios delincuentes comunes, y lo que está haciendo Colombia es —en la búsqueda legítima del fin de una violencia cuyo principal motor es el narcotráfico— bajar al mínimo las sanciones penales para los narcos que se matriculen en la ‘paz total’.



De entrada, a los capos de hoy les iría mejor que a los jefes de las Auc, que como los de ahora eran grandes narcos, pero que trataban de arropar su barbarie bajo el manto político de la lucha antiguerrillera. Salvatore Mancuso, quien después de Carlos Castaño fue el jefe de Auc más poderoso, lleva 16 años preso. Y la mayoría de sus pares que fueron a Justicia y Paz pagaron varios años por encima de la pena máxima de 8 años establecida en esa negociación.



Seguro que algunos esperaban libertades plenas o reclusión en colonias agrícolas. Pero 8 años de cárcel por rosarios de crímenes que en cualquier país les representarían no menos de 40 años de prisión no parecen tal mal negocio. Y si a eso se suma que podrían conservar, según el proyecto, un 6 % de las narcofortunas que entreguen, y que —ya pasó en los otros procesos— el sometimiento terminará blindándolos de la extradición, la oferta suena más que generosa. De hecho, es el Estado el que debe evitar que le vuelvan a meter goles y que la ‘paz total’ no termine siendo una autopista para lavarles prontuario y fortunas a narcos que siguen en las andadas.



El debate será largo, y tendrá que haber ajustes. Es claro que ese 6 % debería tener un tope, para no enviar el errado mensaje de que el crimen sí paga. El Estado debe asegurarse de que las víctimas de los asesinatos, desplazamientos y masacres de estos narcos sientan que hay justicia, para no incubar nuevas violencias. Y hay que garantizar que no quedemos en lo de siempre: en la confesión de crímenes que la justicia ya tenía más o menos esclarecidos. La entrega de información efectiva sobre rutas y capos desconocidos —los “empresarios del narcotráfico” que tanto menciona Petro en sus discursos— debe ser otro parámetro de la entrega de beneficios. De lo contrario, tal vez logremos la jubilación de algunos capos, pero ya hay otros esperando por su lugar, esperando por las ‘paces totales’ del futuro si esta no la hacemos como toca.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET