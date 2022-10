Lo último que se conoció del exjefe de las Farc ‘Iván Marquez’, que traicionó los acuerdos de paz, es que estaba “vivo y lúcido”. Así lo confirmó en declaraciones a Blu Radio el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien reconoció que se reunió con el jefe del grupo ilegal para explorar su ingreso a la propuesta de ‘paz total’ promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



(Lea: CICR recibe a persona que estaba secuestrada por el Eln)



Aunque el comisionado no respondió preguntas sobre el sitio de la reunión, desde que ‘Márquez’ abandonó los compromisos de los acuerdos de paz, fuentes de inteligencia lo han ubicado en territorio venezolano.



(Lea: Colombia registra la cifra más alta de confinamiento en 10 años, según la ONU)

El Alto Comisionado para la Paz, como parte de su labor en las exploraciones de una negociaciones con el Eln, viajó al país vecino a comienzos de octubre y, según su declaración, la reunión con ‘Márquez’ se habría dado por esos días.



De hecho, en Venezuela, el exguerrillero fue objeto de un atentado con explosivos a finales de junio. La información sobre los hechos, publicada en primicia por EL TIEMPO, luego fue confirmada en un comunicado del grupo desertor en el que señalaban que ‘Márquez’ “por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones y está gozando de buena salud”.



(Lea: ¿Serviría una política de solo zanahoria contra los narcocultivos? / Análisis)



Esa última afirmación va en contravía de la información en poder de autoridades colombianas, que, a través de fuentes humanas, han logrado establecer que sufrió heridas de gravedad, que incluso obligaron a su traslado a un hospital de Caracas, donde recibía atención médica especializada con la protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Este diario reveló hace un mes que órganos de inteligencia establecieron que ‘Iván Márquez’ venía “evolucionando de manera positiva” de los daños que sufrió en la cabeza por el atentado.

Las fuentes añadieron que aunque el exguerrillero “estaba consciente y dando muestras de mejoría motora y neurológica”, todavía no había retomado el control de su organización ilegal, conformada por alrededor de 80 hombres y cuyo mando estaría en cabeza del ‘Zarco Aldinever’, otro de los exintegrantes de las Farc que incumplieron los acuerdos de paz y que junto con los demás desertores fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Antes de las elecciones presidenciales y de la posesión del presidente Petro, no había ninguna relación diplomática entre Colombia y Venezuela ni se adelantaban labores normales de cooperación judicial, por lo que no hubo intercambio de información sobre la suerte de ‘Iván Márquez’ o de otros colombianos vinculados a delitos en Colombia que permanecían en el país vecino.



(Lea: 'Segunda Marquetalia' liberó a 16 jóvenes que había retenido tras combate)



En ese sentido, nunca se conocieron pronunciamientos oficiales en Venezuela sobre el atentado a ‘Iván Márquez’ o los hechos en los que murieron sus socios ‘Jesús Santrich’, Henry Castellanos, alias Romaña, el guerrillero que aterrorizó al país con los secuestros selectivos y las llamadas ‘pescas milagrosas’; y Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, el temido jefe de la columna ‘Teófilo Forero’.



Tampoco se han referido a la muerte del exguerillero Miguel Botache, alias Gentil Duarte, quien se convirtió en enemigo del grupo de ‘Iván Márquez’ y con quien se disputaba la explotación de rentas ilegales.

En el centro de la polémica

La posibilidad de que ‘Iván Márquez’ pueda recibir de nuevo beneficios judiciales está en el ojo del huracán y es uno de los puntos de mayor debate en el marco de la ‘paz total’.



Esto porque el exguerrillero ya ha participado en otras negociaciones y recibido beneficios judiciales. Como parte del proceso de paz firmado con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos había logrado evitar la cárcel por sus múltiples delitos y hasta llegó a ocupar una curul en el Congreso.



‘Márquez’ ya había tenido una silla en el Legislativo luego de que, durante el gobierno de Belisario Betancur, se lograran acuerdos con la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (en la que estaban las Farc, el Eln y el Epl).



(Lea: San Andrés: el duro regaño de la Corte por fallas y demoras en la reconstrucción)



El exguerrillero fue elegido concejal de Caquetá en 1985 y representante a la Cámara en 1986.



A pesar de los beneficios judiciales, ‘Márquez’ regresó a sus actividades ilegales y volvió a la clandestinidad. En su contra hay cientos de procesos y condenas por delitos relacionados con homicidio, secuestro, reclutamiento ilícito, desplazamiento y otras conductas delictivas que, de nuevo, podrían quedar en veremos si es que se le garantiza un cupo en las nuevos acercamientos.



justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia