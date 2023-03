A fuerza de realidad —la que se vive en la ‘Colombia profunda’ que tanto se menciona en discursos oficiales, pero que parecen desconocer muchos de los encargados de diseñar las políticas de seguridad y orden público— el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha visto forzado a rebarajar las cartas en la mesa de su proyecto bandera, la ‘paz total’.



(No deje de leer: ¿Por qué hizo crisis la 'paz total' con el 'clan del Golfo'? Análisis)

La crisis de las negociaciones con el ‘clan del Golfo’ no es una buena noticia. Lo que se ha visto en el pasado, no solo en este gobierno sino en los de Santos y Duque, es que la banda criminal nunca se ha contenido a la hora de victimizar a la población civil para hacer demostraciones de fuerza. Eso es lo que acabamos de ver con el paro minero del nordeste de Antioquia, donde decenas de miles de personas estuvieron literalmente confinadas durante dos semanas por las protestas presionadas por el aparato armado del ‘clan’.



(Además lea: Exclusivo: abogado de 'clan del Golfo' revela cita confidencial con Comisionado)



Pero el paro minero —sumado a una larga lista de pruebas irrefutables de que la banda (como los otros grupos que están negociando con el Gobierno) no ha detenido su máquina violenta y, por el contrario, ha aprovechado el cese del fuego para maximixar sus rentas ilegales— es precisamente la demostración palmaria de que el Gobierno debía replantear su estrategia con la banda criminal más grande del país.

Una banda de narcos purasangre cuyo origen fue el juego sucio de los ‘paras’ frente al proceso de paz del gobierno Uribe (la crearon Vicente Castaño y ‘don Mario’ en plena negociación de desarme de las Auc) y que hoy, casi dos décadas después, sigue con la misma estrategia: pendiente de aprovechar cualquier oportunidad para lavar sus muchas culpas judiciales, pero sin dejar de lados sus millonarios negocios ilegales.



(Le recomendamos leer: Gobierno ordena desarrollar operaciones ofensivas contra el 'Clan del Golfo')



Los que conocen de construcción y negociación de paz gastarán sin duda ríos de tinta para analizar cómo el equipo de paz del presidente Petro empezó su particular trabajo desoyendo las lecciones de décadas, aprendidas a punta de muchos procesos fallidos y de decenas de miles, si no centenares de miles, de muertos en todo el mundo.



Lecciones que señalan que, tratándose de negociaciones entre enemigos, la plena claridad en términos, tiempos, definición de actores y procedimientos es básica para evitar lo que estamos viendo hoy. Que no es otra cosa que la crisis —no definitiva— de un proceso que entró en una fase avanzada, el cese bilateral del fuego, sin que se hubieran consolidado mecanismos que permitieran prevenir trampas y, ya frente a éstas, evitar que condujeran a un escenario como el actual.



(Le puede interesar: 'Clan del Golfo manipula a la población para salvar la minería ilegal': Petro)



Pero hay dos lecciones más terrenales que también olvidó el comisionado Rueda: una, que no hay que correr en el afán de mostrar resultados, menos en un campo minado como el de acabar con la guerra. Y dos, que de buenas intenciones y de buena fe está pavimentado el camino a la violencia perpetua. Los fallidos procesos de paz de los presidentes Betancur y Pastrana y el polémico sometimiento de Pablo Escobar en el gobierno de Gaviria podrían darle algunas ideas al respecto.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET