Un país tras una democracia sin sobresaltos

El premio nobel de Economía Paul Krugman (“Es hora de plantar cara a los fascistas que nos rodean”, El País, 8 de enero de 2021) no dudó en calificar a Donald Trump y a sus seguidores más desafiantes como un conglomerado fascista, tras la ocupación de la sede del Congreso.



(Siga leyendo: Gobierno dice que les cumplió a las víctimas del conflicto en 2020).



Este lamentable episodio ha servido para revivir uno de los debates más interesantes en el campo de las teorías del desarrollo económico: la relación entre democracia, estabilidad política y crecimiento económico. No es improbable que la inestabilidad política que amenaza a los Estados Unidos tenga impacto en su futuro crecimiento económico.

Hace poco tiempo dos economistas, Makrem Ben Doudou y Faycel Rahali (‘Démocratie, stabilité politique et croissance économique’, en Érudit, Vol. 94, n.º 1, 2018), llevaron a cabo uno de los estudios más ambiciosos que se han realizado en el mundo para indagar si hay o no una relación entre esas tres variables. Y, tras comparar una muestra de 79 países entre 1984 y 2008, llegaron a tres grandes conclusiones: primero, que la estabilidad política es una variable clave para el crecimiento económico; segundo, que el efecto de la democracia es estadísticamente insignificante en ausencia de un cuadro político estable, y, tercero, que la democracia en un contexto políticamente estable tiene un efecto significativamente positivo para el crecimiento.



La estabilidad política en un sistema democrático es aquella en la cual predomina una alternancia regular y pacífica entre partidos con discursos moderados y en donde, a pesar de la existencia de programas de gobierno plurales, existen consensos básicos (“acuerdos sobre lo fundamental”). Este ha sido el contexto en donde han madurado los países más admirables del mundo. Es decir, aquellas naciones que presentan los mejores indicadores de desarrollo humano, la más baja desigualdad de los ingresos (índice Gini) y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Desde Canadá hasta Nueva Zelanda, pasando por los países nórdicos.

Inestabilidad política

La inestabilidad política, que ha sido uno de los rasgos más característicos de América Latina a lo largo de su historia, genera un clima de inseguridad jurídica muy negativo debido a que los cambios bruscos en las políticas públicas terminan afectando la inversión tanto interna como externa y, por tanto, la expansión del aparato productivo y la generación de empleo.



Para no ir demasiado lejos basta mirar hacia Venezuela. Nuestra vecina que había logrado desarrollar, tras el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, una respetada institucionalidad democrática y altas tasas de crecimiento económico, entró en los años 90 en el túnel de una permanente inestabilidad política: esta se inició con el levantamiento social llamado el ‘caracazo’ contra las medidas de ajuste fiscal de Carlos Andrés Pérez (1989), seguido del intento frustrado de golpe militar del coronel Hugo Chávez (1992), su posesión como presidente electo (1999) y el desastre sin límites que han significado para Venezuela los gobiernos bolivarianos.



En términos económicos y sociales, esta inestabilidad política condujo a un hundimiento con pocos antecedentes en el mundo de la patria de Bolívar: más del 60 % del aparato productivo se ha evaporado y, salvo algunas otras pocas experiencias (como la de Zimbabue), ha sufrido una de las mayores hiperinflaciones de la historia, su clase media desapareció y es hoy en día la segunda nación más desigual y pobre de América Latina.



A pesar de la violencia que, con altibajos, ha afectado a Colombia desde el surgimiento de la guerrilla postrevolución cubana a principios de los años sesenta, la estabilidad política ha amortiguado su impacto en el crecimiento económico. No olvidemos que nuestro país, con Costa Rica y México, fue una de las tres naciones de América Latina que no soportó golpes militares en las últimas seis décadas.



(Tal vez le interese: Milagro en medio de la guerra: niña sobrevivió a masacre en Bolívar).

En los años 90 tuvo mucha resonancia la frase del entonces presidente de la Andi, Fabio Echeverri Correa, “la economía va bien, el país va mal”. Esta frase resumía bien la experiencia del país a lo largo de buena parte del siglo XX: un crecimiento aceptable de la economía (4 % anual en promedio) e, igualmente, estable, dado que no hubo desde la década de los treinta ningún año con un crecimiento negativo. Sin embargo, a fines del siglo pasado esa frase perdió vigencia, debido a que el proceso 8.000, la agudización extrema de la violencia y la crisis del Upac llevaron al país a la recesión económica.



En 1999, el producto interno bruto (PIB) se desplomó 4,2 %. En los años siguientes, con altibajos, la economía recuperó su crecimiento.



Sin embargo, en los últimos años no solo en Colombia, sino en toda América Latina, se están prendiendo las alarmas: la movilización en la calle exigiendo un profundo cambio de rumbo en nuestras sociedades –las más desiguales del mundo, con un acceso deficiente al empleo formal y a los beneficios sociales (salud, educación y transporte)– ha puesto al descubierto un hondo y explosivo malestar social.



Probablemente, el caso de Chile sea al respecto el más impactante: tan solo pocos días después de un arrogante discurso el 9 de octubre de 2019 del presidente Sebastián Piñera y en el cual sostenía que “en medio de esta América Latina convulsionada (…), Chile es un verdadero oasis”, implosionó la bomba de un descontento social acumulado por décadas. Millones de chilenos, a pesar del crecimiento económico y la disminución de la pobreza, creían con razón que los beneficios del desarrollo se habían distribuido de manera inequitativa.



Y no es improbable que una vez pase el confinamiento generado por el coronavirus, las manifestaciones callejeras regresen aún con mayor intensidad en toda la región debido a la grave recesión económica.



Si nos atenemos a las conclusiones del estudio de Doudou y Rahali, Colombia debe tener en mente que la estabilidad política no debe correr ningún riesgo a pesar de las tormentas que estamos viviendo y de las que, con toda probabilidad, se avecinan.

Desde esta perspectiva, la construcción de una “democracia sin sobresaltos” conlleva evitar dos grandes riesgos que nos acechan: por un lado, la pretensión de las corrientes neoconservadoras de mantener el statu quo y, por otro lado, los proyectos de las corrientes neopopulistas de izquierda que intentan replicar experiencias ya fracasadas.

Tal como nos mostró la experiencia de Donald Trump, la violencia verbal puede y, de hecho, conduce a la violencia física FACEBOOK

TWITTER

Ni en Colombia, ni en general en América Latina es sostenible el statu quo. Si las élites continúan resistiéndose al cambio, les puede ocurrir lo mismo que les pasó a las élites venezolanas: qué incubaron a un Hugo Chávez. El líder bolivariano no nació de un complot internacional orquestado en La Habana. Chávez nació del hondo resentimiento de la población frente al uso indebido de la renta petrolera a favor de los más ricos.



Y frente a las corrientes neopopulistas de izquierda debemos mirarnos en el espejo de Nicaragua y Venezuela, dos naciones que han perdido décadas de desarrollo económico.

‘Amigo-enemigo’

Va a ser imposible aclimatar un clima de paz en Colombia –que llevamos ya tres décadas intentando alcanzar desde el acuerdo con el M-19– si continuamos alimentando la polarización, es decir, concibiendo la vida política como un “campo de batalla”. Hoy, los dos extremos del espectro ideológico quieren convertir las elecciones de 2022 en un juego excluyente, un ‘juego de suma cero’; es decir, un juego en el que quien gana, gana todo, y quien pierde, pierde todo.



En este contexto, hemos visto multiplicar las redes y los propagandistas de los discursos de odio, mediante el uso sistemático de bots, trolls y ciberataques. Tal como nos mostró la experiencia de Donald Trump, la violencia verbal puede y, de hecho, conduce a la violencia física. En México, en 1994, la candidatura en el PRI de Luis Donaldo Colosio condujo a un duro enfrentamiento entre los ‘renos’ (renovadores) versus los ‘dinosaurios’, que terminó con el asesinato del candidato reformista. Una versión actualizada de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.



Enterrar las armas y desarmar los espíritus son dos caras de una misma moneda. No podemos pretender dejar de matarnos con balas y continuar liquidando al contrario con trinos llenos de insultos y descalificaciones, que son también balas, pero de otro calibre y que, en muchas ocasiones, penetran más hondo.



Una cosa es la polarización política –es decir, la división de la sociedad en dos campos antagónicos como soñaba Trump–, y otra muy distinta el pluralismo, es decir, la existencia de diversas fuerzas que defienden proyectos y modos de hacer política diferenciados.



(Le recomendamos: La ‘revancha’ de los hombres de buena voluntad).



En un clima de polarización extrema, la lucha política se concibe como un ‘campo de batalla’ en el cual solo existen, ya sea desde la perspectiva del marxismo clases sociales antagónicas (“la historia de toda la sociedad hasta ahora es la historia de la lucha de clases”, Manifiesto Comunista, 1848) o desde la perspectiva de la derecha radical, amigos y enemigos, como sostenía el polémico jurista alemán Carl Schmitt.



Por el contrario, en un ambiente de pluralismo político los contradictores son concebidos como adversarios (no como enemigos), con los cuales existen diferencias, pero, igualmente, acuerdos básicos sobre reglas de juego mínimas para el funcionamiento de la sociedad.

Lecciones

En pocas palabras, si queremos aprender de la experiencia internacional, Colombia debe definir como un objetivo nacional deseable la construcción de una democracia sin sobresaltos, es decir, una democracia estable fundada en la alternación pacífica de partidos moderados. Como lo han logrado ya en América Latina países como Costa Rica, tras la guerra civil de 1948, y Uruguay, desde la transición a la democracia en 1984.



(Siga leyendo: 38 por ciento de la población afro en el país es víctima de violencia).Colombia necesita más políticos moderados y menos botafuegos.

(*) Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.