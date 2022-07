Luisa Fernanda Zuleta, de 27 años, falleció este domingo tras estar en estado crítico en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, a donde fue trasladada en un helicóptero de la Policía después de haber sido baleada (sábado) por sicarios del ‘clan del Golfo’, que le dispararon cuando se encontraba adelantando labores de vigilancia en Yarumal, Antioquia.



Luisa llevaba 6 años en la Policía y era patrullera; su compañero, el subintendente Sergio Yepes Páez, de 37 años, murió al instante. Deja una esposa y una pequeña hija, luego de 14 años de servicio.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, este año han sido asesinados 34 policías y 53 militares en actividades propias del servicio.



En esa línea, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) presentó un informe que da cuenta del incremento –en la semana del 15 al 22 de julio– de los ataques contra los integrantes de la Fuerza Pública, con 28 acciones violentas (sin incluir Yarumal), las cuales, de acuerdo con el documento, dejan dos civiles, cinco policías y un soldado muertos.



De igual forma, se reporta que en medio de esos ataques quedaron heridos 15 civiles, 8 policías y un soldado. Por esto, el Cerac concluye que fue la semana en los últimos cinco años con mayor número de acciones violentas contra los uniformados, “desde la segunda semana de mayo de 2017, cuando fueron reportados 24 ataques contra la Fuerza Pública, no había tal nivel de violencia”.



Jorge Restrepo, director del Cerac, le dijo a EL TIEMPO que un factor que incide en esos hechos es que los grupos ilegales han recibido este año golpes contundentes, como la muerte de ‘Mayimbú’, de ‘Iván Mordisco’, por mencionar los más recientes, lo que ha generado la “reacción” de los delincuentes.



El Cerac señala que el número anual de ataques contra la Fuerza Pública ha aumentado de manera sostenida desde abril de 2021, luego de que en marzo de ese año se registrara el menor número de ataques anuales contra la Fuerza Pública (130) de los últimos 4 años. Este año suman 308 ataques.



Las autoridades han sindicado al ‘clan del Golfo’ de 10 de los ataques registrados en la semana de análisis, en medio de lo que se llama plan pistola, que tendría como finalidad llamar la atención del gobierno entrante.



El ministro de Defensa, Diego Molano, al referirse a estos hechos, aseguró que les están poniendo precio a las vidas de los uniformados, “cinco millones, y hasta 20 millones en otros casos, con el fin de afectar su integridad y vida para posicionarse políticamente frente a una futura negociación”.



La posición la comparte Restrepo, quien dijo que estas redes criminales están usando la violencia como un mecanismo de coordinación “para presentarse ante el gobierno entrante como una estructura unificada para negociar”.



El experto señaló que son pocas las acciones desarrolladas por el Eln, “son de otros grupos que buscan reconocimiento en una eventual negociación”, en referencia a las disidencias y al clan.



El Cerac señala en el documento que los responsables de 16 acciones no se conocen, “aunque todas estas ocurrieron en zonas de disputa entre grupos armados organizados como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y los grupos pos-Farc (disidencias)”, se lee en el informe.



Esos ataques se registraron en Chocó (6 ataques), Córdoba (6), Antioquia (5), Bolívar (5), Cauca (2), Sucre (2), y Nariño y Norte de Santander, con un ataque en cada departamento.

