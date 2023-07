Este viernes, 7 de julio, fue liberada la sargento Ghislaine Karina Ramírez, quien permanecía secuestrada por el ELN junto con sus dos hijos, de 6 y 8 años de edad, y su mascota desde el pasado 3 de julio.

La suboficial se dirigía hacia Arauca, cuando fue interceptada por el grupo guerrillero en el municipio de Fortul. Luego de algunos días retenida, Ramírez volvió a ser puesta en libertad y trasladada, junto con su familia, al hospital Militar, donde recibe atención médica.

Gerardo Ramírez, padre de la sargento secuestrada, se pronunció con respecto a las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien calificó de “imprudente” el traslado por tierra de la integrante del Ejército.



“Siempre lo he dicho, el imprudente es el ministro por ponerse a decir cosas que no caben en la cabeza de ningún ser humano. Ella como militar tiene unos mandos superiores y le ordenaron su traslado”, dijo el progenitor de Ramírez, en diálogo con ‘W Radio’.

Y añadió: “Ella no podía irse en vía aérea, primero por la parte económica (...). El trasteo del camión costó casi $2.5 millones”.

En entrevista con la emisora citada anteriormente, Gerardo Ramírez expresó su preocupación por los procesos que se puedan adelantar tras la liberación de la suboficial.



De acuerdo con su relato, unos compañeros de su hija (cuya identidad no fue revelada) lo contactaron para advertirle que las autoridades abrirían una investigación y un proceso disciplinario en contra de Ramírez, al parecer, por su traslado por carretera.



“Le están echando la culpa de que por ella fue que la secuestraron o que ella se autosecuestró. Esas cosas no son así”, detalló el padre de la sargento.

El hombre reveló, además, que antes de que Karina y sus hijos partieran hacia Arauca, la suboficial dio aviso al coronel al mando. En esa línea, su actuar no podría ser tachado de “imprudente”.

“Yo no voy a permitir que cojan a mi hija como muñeco. Eso no es así”, puntualizó Ramírez.



En la mañana de este sábado, 8 de julio, el progenitor estaba en camino a encontrarse con su hija, quien lo llamó por teléfono para darle la noticia de su puesta en libertad.



“Ella me llamó de un teléfono privado (la sargento), escuché la voz y me dio paz. Fue muy emocionante para mí, me puse tembloroso y no sabía qué decirle. Una felicidad completa saber que ya estaba libre”, relató a ‘W Radio’.

