Aunque Pablo Escobar, el más grande narcotraficante colombiano en la historia, líder y fundador del Cartel de Medellín, fue asesinado en diciembre de 1993, el país, sus víctimas y el mundo aún lo recuerdan.



El asesinato de varios líderes políticos, el atentado contra el avión de Avianca, la bomba al Das y la explosión de cientos de bombas en el país que cobraron la vida de personas inocentes son solo algunas de las huellas del horror que dejó el capo colombiano.



Cientos de periodistas, investigadores y personajes han intentado reconstruir lo que fue y lo que hizo Pablo Escobar en el país y en el mundo.

Uno de ellos ha sido su hijo Juan Pablo Escobar Henao, quien hoy lleva el nombre de Sebastián Marroquín y enfrenta aún algunas de las consecuencias que le dejó ser el hijo de la persona más buscada del país en los 90.



Sebastián ha participado en varios documentales y ha publicado libros sobre su padre: el documental 'Pecados de mi padre' (2009) y 'Escobar al descubierto', y los libros 'Pablo Escobar, mi padre: Las historias que no deberíamos saber' (2014) y 'Pablo Escobar In Fraganti: Lo que mi padre nunca me contó' (2016)’ hacen parte de la lista.



Aunque Sebastián ha hecho múltiples declaraciones, hubo una en la que negó tener la herencia del narcotráfico de Escobar y en la que narró las muestras de amor de su padre y las muestras de violencia del asesino y el bandido Pablo Escobar.



Esto fue lo que dijo.



Pablo Escobar, el capo más temido, fue abatido en un operativo de la Policía. Foto: Archivo EL TIEMPO

'Hay dos diferencias, mi padre como tal y Pablo Escobar como bandido’

Tras lanzar su libro ‘Pablo Escobar In Fraganti: Lo que mi padre nunca me contó', Sebastián Marroquín, quien fuese originalmente Juan Pablo Escobar, habló con el medio 'Telecinco'.



En aquella ocasión, Sebastián confesó cómo era su padre y las diferencias con el narcotraficante que conoció el mundo. El hombre también narró lo que le enseñó su padre y se refirió a lo que pasó con la plata de Escobar.



El hijo del narcotraficante contó que siempre vivió rodeado de armas y que era un ambiente cotidiano en su vida. Sin embargo, a pesar de ello, nunca vio a su padre matar, torturar o asesinar a alguien en frente de su familia.



Juan Pablo Escobar y María Victoria Henao ya estuvieron detenidos por lavado en 1999. Foto: Cortesía Revista DonJuan

“Mi padre tuvo armas desde que yo tenía uso de razón, desde que yo recuerdo, a mis cuatro años, siempre mantenía un arma en el tobillo y otra en la mesa de luz. Esto fue algo cotidiano en mi vida. Todos tenían armas”, narró.



Además, contrario a lo que muchos creerían, Escobar nunca guió a su hijo para heredar el negocio de la droga y el dinero que manejaba, pues trató de alejarlo de ese futuro.



“Mi padre siempre me preparó pero para que yo estudiara. Siempre me decía que yo tenía que tomar las opciones que él podía pagarme y que él nunca pudo pagar para su vida. Siempre me invitó a estudiar, a que yo siguiera otro camino. Nunca me invitó a que yo siguiera sus pasos”, enfatizó.



Relató que siempre hubo una clara diferencia entre quién era su padre en el hogar y quién era en las calles y en los negocios ilícitos que manejaba.



“Hay dos claras diferencias. Una parte es mi padre como tal y otra parte es Pablo Escobar como bandido. Son dos realidades con las que yo tuve que convivir. Mi padre me dio exclusivamente amor y el bandido nos trajo un montón de violencia, un montón de historias tristes que no queremos repetir. Lecciones de vida que nos han quedado a todos”, fueron sus palabras.

Escobar planeó secuestrar a Michael Jackson

En la entrevista con 'Telecinco', Marroquín también narró un insólito plan de su padre: secuestrar al famoso cantante Michael Jackson.



Según Sebastián, él fue quien tuvo la idea de traer artistas internacionales a la Hacienda Nápoles, por lo que para Escobar hubiera sido sencillo secuestrarlo allí.



“Fui yo quien tuvo la propuesta de traer artistas de talla internacional y que dejáramos de estar contratando los locales cuando había absoluta libertad de presupuesto para traer a quien quisiéramos (...). Lo que costaba era barato para nosotros en ese momento porque mi padre era millonario”, contó.



“Lo quería contratar (a Michael Jackson) para que viniera directamente hacia la Hacienda Nápoles. No necesitaba ir a Estados Unidos. Tenía el poder de secuestrarlo allí adentro. Lo hubiera hecho mucho más fácil”, agregó.



En la charla con 'Telecinco', Sebastián fue un fuerte crítico de alias ‘Popeye’, quien llegó a afirmar que el hijo del narco no sabía de lo que hablaba y hacía acusaciones y narraciones falsas sobre las acciones y la vida de Pablo Escobar.



Por eso, Sebastián aseguró que Popeye nunca fue el hombre de confianza de su padre.



“Yo no lo recuerdo tan temprano en el cartel (a Popeye) porque no estuvo. Da fe y testimonio de cosas en las que nunca estuvo. Una persona condenada como falso testigo por la justicia de Colombia no creo que tenga ni merezca ninguna credibilidad. Yo los conocí a todos (jefes de sicarios de Escobar) y me crié con ellos y él no lo fue”, criticó.

El dinero y la herencia de Escobar

Marroquín también fue indagado por ‘Telecinco’ sobre el dinero de su padre y fue confrontado con la versión de que su familia aún vive de los dineros del narco.



Según él, su dinero está libre de los negocios sucios, tal como se le probó a la justicia argentina que los investigó por siete años.



Así, narró que vive de su profesión y su madre vive de su trabajo, por lo que no queda rastro del dinero de la mafia en su familia.



Juan Pablo Escobar y María Victoria Henao, hijo y viuda de Pablo Escobar. Viven desde 1994 en Argentina. Foto: Sebastien Nogier / EFE

“Soy arquitecto, diseñador industrial, conferencista y escritor. Tengo los medios propios para vivir tranquilamente sin ayuda de nadie. Mi madre es una profesional, es decoradora, agente inmobiliaria y vende arte. Tenemos perfectamente cómo vivir. Ya no andamos demostrando cómo vivimos porque tenemos una sentencia de la corte suprema de justicia de Argentina que ratifica que vivimos bien y de dinero lícito”, concluyó el hijo del narcotraficante.



Aunque Sebastián reconoció que los negocios y el dinero de su padre le trajeron infelicidad y tragedia, reconoce que siempre ha extrañado y amado al hombre que fue su padre, del que solo recibió amor.



