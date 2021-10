Colombia repartirá la recompensa por captura de ‘Otoniel’, jefe del ‘clan’

Este fin de semana fue capturado, tras más de cinco años de persecución, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el jefe máximo del llamado ‘clan del Golfo’, la mayor banda de narcotráfico del país.



‘Otoniel’ cayó en medio de una milimétrica operación coordinada entre la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, que tuvo el apoyo de las agencias de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos.



Aunque las labores de Inteligencia y preparación de esta ofensiva fueron vitales, para que las autoridades dieran con el escurridizo capo que ya se les había escapado varias veces también hizo falta información provista por fuentes humanas.

Por información que permitiera su ubicación y captura, Colombia mantenía una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, y Estados Unidos, que pide a Úsuga David en extradición, ofrecía por esto mismo 5 millones de dólares.



El Gobierno de Colombia ya confirmó que se pagará la recompensa que había en el país por ‘Otoniel’.



El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que la recompensa “será pagada porque, por supuesto, esta información suministrada fue vital para la elaboración de todo el plan de la operación Osiris”.



Muchísima gente del ‘clan del Golfo’ lo traicionó; vamos a pagar una recompensa, hay varias fuentes humanas y, a su vez, tuvimos apoyo de agencias internacionales permanentemente: Vargas FACEBOOK

TWITTER

Frente al caso, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo: “Vamos a pagar a varias fuentes humanas, ya se inició el proceso con la captura de ‘Otoniel’, esto tiene unos términos de ley”.



De hecho, el domingo, desde Carepa, Antioquia, cerca de la zona donde fue detenido el narco, Vargas detalló: “Muchísima gente del ‘clan del Golfo’ lo traicionó; vamos a pagar una recompensa, hay varias fuentes humanas y, a su vez, tuvimos apoyo de agencias internacionales permanentemente”.

Sobre cómo se pagará la recompensa, lo que ha trascendido es que es una cuestión que se maneja conforme a las directivas internas emitidas por el Ministerio de Defensa. Para eso se tiene que hacer un comité y seguir un procedimiento.



Por otra parte, frente a la recompensa que mantenía Estados Unidos por este criminal, no se ha conocido si se hará el pago o cómo se haría, lo cual es una decisión discrecional de ese país.



El domingo, un vocero de la embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró: “Estados Unidos celebra los enormes esfuerzos del Gobierno colombiano que han llevado a la captura y detención de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este narcotraficante extremadamente violento es buscado por Estados Unidos desde 2009”.



Y añadió: “Él y quienes están bajo su mando han utilizado la violencia y la intimidación para causar estragos en la vida de los colombianos de las zonas rurales durante décadas. Junto con los esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible y nuestro enfoque holístico de las operaciones antinarcóticos, la cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley acerca a los colombianos a la seguridad duradera que merecen”.

