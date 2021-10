Policía, en alerta por eventual ataque por captura de 'Otoniel'

En la mañana de este lunes, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que tras la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del 'clan del Golfo', esta estructura dedicada al narcotráfico "se va a dividir".



De igual forma, el general Vargas señaló que la captura de 'Otoniel' es el mayor golpe al narcotráfico en este siglo y puntualizó que hasta ahora no se han recibido amenazas pero que "la Policía está en alistamiento de primer grado en las zonas donde tiene injerencia el ‘clan’ para evitar un eventual ataque".



¿Cómo pasó su primera noche en Bogotá ‘Otoniel’?

Con mucho frío. Tiene muchas medidas de seguridad a su alrededor. Tenemos un dispositivo especial para garantizar que esté en el sitio de reclusión.



¿Temen alguna retaliación ('plan pistola') u otra serie de ataques tras la captura del jefe del 'clan del Golfo'?

Hemos detectado unas informaciones, amenazas, que han salido por redes sociales que creemos que nos son reales. Desde el Urabá no ha salido ninguna amenaza del ‘clan del Golfo’. Pero la policía está en alistamiento de primer grado en las zonas donde tiene injerencia el ‘clan’ para evitar un eventual ataque.



¿Qué destaca de la operación Osiris con la que se llegó a la captura de 'Otoniel'?

​El valor de la inteligencia de la Fuerza Pública de nuestro país. Es una inteligencia de la más sofisticada del mundo, la inteligencia de los organismos de seguridad del Ejército y de la Policía es de primer nivel, fortalecida, precisa, con avances tecnológicos y con un alto nivel de ética.

Pero se cambió la estrategia...

Lo primero y hay que reconocerlo es el gran liderazgo del señor Presidente de la República. Siempre estuvo él con la información precisa para darnos las instrucciones, nos dijo que teníamos que cambiar la forma de operar y así lo hicimos.



Dos, destaco la sinergia absoluta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, estuve hablando permanentemente con mi general Navarro (general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF. MM.) y dirigiendo la operación. Él estuvo al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y estuvimos coordinados todo el tiempo. Y tres, un proceso judicial liderado por la Fiscalía General de la Nación de manera importante. Estos tres factores fueron los que permitieron el éxito.



¿Hay otro aspecto que haya incidido en la operación que llevó a la captura de ‘Otoniel'?

Considero que fue que la operación se lanzó muy lejos de la zona de injerencia de ‘Otoniel’, eso nos permitió ingresar al cuadrante donde lo habíamos ubicado sin ser detectados por sus aliados y por él.



¿Pero hubo ayuda externa, se pagará la recompensa?

Sí, se va a pagar. Vamos a pagar a varias fuentes humanas, ya se inició el proceso con la captura de ‘Otoniel’, esto tiene unos términos de ley. Y sí hubo fuentes humanas de la organización también.



Lo que vendría para el 'clan'

¿La captura de ‘Otoniel’ incide en el crimen organizado dedicado al narcotráfico?



Esta es la operación contra el narcotráfico más grande en este siglo tal y como lo ha presentado el presidente Duque, ‘Otoniel’ es un narcotraficante comparable solamente con los grandes capos del siglo pasado.



El 'clan' es una estructura grande, una estructura de narcotráfico casi de nivel nacional. Este es un resultado muy importante no solo a nivel nacional sino internacional, no tengo la menor duda en afirmar que ‘Otoniel’ era hoy el mayor narcotraficante en este momento en el mundo.



¿Cómo queda el ‘clan del Golfo’ tras la captura de ‘Otoniel’?

Muy seguramente el ‘clan’ se va a dividir, ya no será el que hemos conocido porque tiene muchas subestructuras, unas en Chocó, otras en el bajo Cauca, en el Urabá, el que unía esta estructura era ‘Otoniel’, los otros delincuentes están todos sectorizados, muchos de ellos no se conocen; por eso, yo creo que aquí termina el ‘clan del Golfo’ tal y como lo conocemos.



En cuando al sucesor, se habla de ‘Chiquito Malo’ o de ‘Siopas’…



Yo creo que aquí no hay sucesores, ‘Otoniel’ tenía otras dimensiones. No hay sucesor de ‘Otoniel’ del perfil de él, de quién era, él era muy particular y diferente. Lo que es claro es que a cualquier narcotraficante lo vamos a seguir, lo vamos a capturar y a llevarlo ante la justicia. El ‘clan del Golfo’, le reitero, cambia tal cual lo conocemos.



Y en la lucha contra el narcotráfico, ¿cuáles son los objetivos de la Policía para cerrar este 2021?

Seguimos con una interdicción (incautaciones) muy grande de cocaína. Ya tenemos como Policía Nacional, solo como Policía, 287 toneladas incautadas, y como Fuerza Pública, más de 500, eso significa un 34 por ciento más de cocaína incautada comparándolo con el mismo periodo del año pasado.



Vamos a continuar con la erradicación forzada para cumplir con las metas, a esto se suma el desarrollo de la estrategia para intervenir más laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, es una prioridad atacar los laboratorios y seguir persiguiendo a los grupos dedicados a esta actividad ilegal: las disidencias y el Eln. Esto lo haremos muy de cerca con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y sus solicitudes de extradición.

