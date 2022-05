A las cuatro de la tarde de ayer, una caravana encabezada por dos tanquetas antimotines de la Policía –rodeadas por más de 20 motos de la institución– que se desplazaba por la calle 26 dio la primera pista sobre la extradición a Estados Unidos del capo del narcotráfico Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el jefe del ‘clan del Golfo’.



Apenas unos minutos después de que empezaron a circular las imágenes por las redes sociales, se conoció que el Consejo de Estado –que había congelado la extradición como medida cautelar para estudiar una tutela–, decidió levantar esa medida con lo que se daba vía libre para su entrega a agentes federales.



El argumento del alto tribunal fue que la extradición no estaba en firme, por lo que la vía administrativa aún no estaba agotada y por tanto no procedía acudir a la tutela. Luego, se conoció la decisión de fondo del alto tribunal que rechazó la petición de las comunidades del departamento del Chocó que solicitaban se protegieran derechos fundamentales que supuestamente se verían afectados con el envío del capo a Estados Unidos.

Alias Otoniel es extraditado. Primeras imágenes en poder de EE. UU. Foto: Cortesía

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las víctimas también habían pedido la no extradición para escuchar a ‘Otoniel’ como testigo.



El capo alcanzó a brindar su testimonio sobre los macrocasos de conflicto en el Urabá y ‘falsos positivos’, e incluso entregó una lista con congresistas, alcaldes, gobernadores y contratistas que estarían vinculados con el ‘clan del Golfo’. Sobre estas personas, la JEP ya compulsó copias y la Corte Suprema anunció las primeras indagaciones preliminares.



En la decisión de fondo, de 64 páginas, del Consejo de Estado, se indicó que la tutela no es el recurso para cuestionar la resolución con la que se autorizó el traslado a EE. UU. y que no es cierto que la extradición de Úsuga pueda constituir un perjuicio irremediable al restringir la continuidad de los procesos judiciales en su contra en Colombia .



“La extradición del señor Úsuga David no implica per se la renuncia de las autoridades judiciales colombianas de continuar con el procesamiento y enjuiciamiento del señor Úsuga David, por los delitos cometidos en territorio nacional, toda vez que existen suficientes mecanismos de comunicación e instrumentos diplomáticos para solicitar a Estados Unidos la comparecencia del referido sujeto a las diligencias judiciales en Colombia”, dice la decisión.

Al tiempo que en el Consejo de Estado, en el centro de Bogotá, se conocían esas decisiones, en el occidente de la ciudad, en la sede de la Policía antinarcóticos, el capo –que vestía un overol, chaleco antibalas y casco blindado– era entregado a agentes de la DEA por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia.



Se le tomaron las huellas digitales, se le notificó de la resolución de extradición y fue subido al avión privado en el que había varios agentes federales. Llamó la atención que ‘Otoniel’, tal como lo hizo al momento de su captura en octubre del año pasado, se mostró sonriente durante el trámite legal.

Lo que le espera

Alias Otoniel en el momento en que lo conducían al al avión donde viajaría a Estados Unidos. Foto: Policía Nacional

Al capo lo esperaba una celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. En Estados Unidos tiene acusaciones diferentes de la Corte Sur del Distrito de la Florida y las Distrito Este y Sur de Nueva York.



Responderá por cargos de concierto para delinquir en hechos ocurridos entre 2002 y el 23 de octubre de 2021, por haber concertado con múltiples socios en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México y en otras partes para traficar coca.



Igualmente, es señalado de los delitos de distribución internacional de cocaína, concierto para cometer asesinato, concierto para la elaboración y distribución internacional de cocaína y uso de armas de fuego con el fin de fomentar el tráfico de drogas.



Según la acusación de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en este caso específico los hechos ocurrieron entre junio de 2003 y octubre de 2021. Se suma, además, un concierto para traficar miles de kilogramos de cocaína de Colombia a México y Centroamérica hacia Estados Unidos, con base en el control territorial que ejercía en varias zonas de Colombia, para lo cual “empleaba sicarios o asesinos a sueldo, quienes llevaban a cabo diversos actos de violencia, como asesinatos, agresiones, secuestros y atentados”.



