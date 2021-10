'Otoniel' será extraditado a EE.UU.: Mindefensa dio detalles de la captura

En la mañana de este domingo, el ministro de Defensa Diego Molano Aponte, en entrevista con EL TIEMPO, entregó detalles sobre la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del 'clan del Golfo', la red criminal más grande del país dedicada al tráfico de cocaína.



Molano señaló que el paso a seguir es cumplir con la solicitud de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos, y destacó que la captura del narco se logró por el trabajo coordinado de la Fuerza Pública, que logró sacarlo de su zona de seguridad.



¿Cómo se planteó la operación para llegar a ‘Otoniel’?

​

A principios de este año, cuando llegue al Ministerio de Defensa, nos sentamos con los comandantes de fuerza y se definió el replanteamiento de la campaña Agamenón. La Policía venía liderando el tema y en ese momento planteamos tres objetivos.



Primero, que ‘Otoniel’ (su ubicación y captura) fuera la principal actividad. Segundo, seguir golpeando sus estructuras de forma permanente y tercero, el golpe a sus finanzas.



A partir de ese replanteamiento, desde febrero comenzó lo que yo he denominado “moverle el tapete” en el nudo de Paramillo a ‘Otoniel’, en ese punto no se había podido dar una acción contundente.



Y después...

​

Lo que se hizo fue una incursión de tropa la cual fue reforzada por el Ejército Nacional y a partir de eso, se hizo presencia en la zona (fue capturado en la vereda La Pita, de Turbo, Antioquia) de manera permanente con inteligencia de la Policía, sumado a las tropas de la Séptima División; se le cerró el paso en diferentes cuadrantes y se desarrollaron operaciones de manera constante para hacerlo mover.



¿Cómo lo ubicaron?

​

Hace un mes aproximadamente, ya con la información de inteligencia, nos dimos cuenta de que estaba utilizando prácticas como los correos humanos, hace rato él no mantenía ninguna comunicación por radio o celular, además, por los golpes de la Fuerza Pública a sus estructuras, ya había empezado a sentir el desabastecimiento en su alimentación y esto se aprovechó para adelantar una actividad de inteligencia muy importante.

¿La operación contra ‘Otoniel’ la lanzan cuándo?

​

La semana pasada, el 15 de octubre se tomó la determinación de cambiar la operación y no esperar hasta ubicarlo sino que se decidió adelantar una operación de “rastrillo”, entrar a la zona y buscarlo porque sabíamos que se estaba moviendo en un área mucho menor.



Se sabía que estaba en un cuadrante de 3x3 y que había ubicado cinco casas entre las que se movía permanentemente y había dejado en esos puntos sus correos humanos.



Con esa información se decidió entrar a la región con 500 hombres, haciendo la operación “rastrillo”, la idea era sostenerse ahí, quedarnos todo el tiempo que fuera necesario hasta encontrarlo porque sabíamos que ya había perdido su seguridad base.

El jefe del 'clan del Golfo' fue reseñado y le tomaron las huellas en las instalaciones de la Dijín de la Policía.

¿Cómo así?

​

Ya habíamos superado los ocho anillos que tenía de seguridad, las capas de hombres que lo custodiaban, por eso sabíamos que si nos manteníamos haciendo búsqueda permanente lo íbamos a capturar.



La operación se centró en las viviendas que ‘Otoniel’ usaba para protegerse, por eso, ayer (23 de octubre) en la operación de su captura fue fundamental la Fuerza Aérea, que desarrolló un sobrevuelo logrando identificar en un video que se movió con tres personas, en una parte alta del cerro Yoki, y sobre esa información se hizo la operación que dio con su captura.



Ministro, ¿cuál era la táctica de seguridad de ‘Otoniel’ utilizando perros?

​

Se detectó con las operaciones previas en contra de ‘Otoniel’ que él había entrenado perros para que advirtieran la presencia de la Fuerza Pública y eso nos afectó la incursión, por ejemplo, de las Fuerzas Especiales para ubicarlo. Ese rastreo de los perros logró afectar varios intentos que se hicieron para capturarlo, los animales le advertían de nuestra presencia.



El ministro de la Defensa, Diego Molano.

¿Por qué estaba solo ‘Otoniel’ en el momento de su captura?

​

Lo que hizo que se pudiera dar esta captura fue la presión permanente de las tropas en el lugar desde el viernes, eso lo obligó a moverse con dos personas.



Lo que es claro es que cuando lo capturamos estaba solo, estas dos personas lo habían dejado y su actitud en un momento determinado fue de derrota. Lo que le dijo a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Especiales que lo llevaban en el helicóptero fue “me vencieron, me ganaron”.



Aquí lo que queda claro es que no hay lugar para que los criminales se escondan porque la contundencia de la Fuerza Pública y el imperio de la ley siempre prevalecerán.



¿Cuál es la dimensión de la captura de ‘Otoniel’?

​

Lo principal es que el ‘clan del Golfo’ se había convertido en una de las mayores amenazas de narcotráfico con muchos efectos sociales, me refiero a sus planes de expansión a lo largo y ancho del país. Ya tenía presionada la costa Caribe colombiana, había hecho incursiones en el suroeste antioqueño, tenía planes de expansión en el sur de Chocó, precisamente en confrontaciones con el Eln, con alias Fabián; ya estaba llegando al Casanare y tenía presencia en el Catatumbo. Con su captura se truncan esos planes de expansión.



Lo segundo, se frenan las afectaciones y vulneraciones de los derechos humanos, por ejemplo, los desplazamientos en Ituango y el sur de Chocó; y lo tercero, se verán disminuidas practicas deleznables como el reclutamiento de niños y de violación de menores de edad, especialmente de niñas indígenas, que era una práctica que tenía en su actuar.



¿’Otoniel’ se queda en Colombia o será enviado a Estados Unidos?



Contra ‘Otoniel’ pesa una orden de extradición, esa orden de extradición es la que corresponde, la que sigue en curso y corresponde al tratamiento y manejo que le está dando el Ministerio de Justicia.

