Han pasado 15 años desde que el Ejército Nacional terminó con éxito una de las misiones militares más recordadas por colombianos, la Operación Jaque, la cual logró liberar a 15 personas, entre ellas Íngrid Betancourt.



William Humberto Pérez, José Ricardo Marulanda, John Jairo Durán Tuay, José Miguel Arteaga, Juan Carlos Bermeo, Erasmo Romero Rodríguez, Amaón Flórez Pantoja, Julio César Buitrago Cuesta, Raimundo Malagón, Vianey Javier Rodríguez Porras, Armando Castellanos Gaona, Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron las personas que volvieron a la vida después de abordar la aeronave llamada ‘Libertad 1’.

En conmemoración a los 15 años que han pasado de la exitosa misión y el duro golpe a la guerrilla, el coronel Raimundo Malagón, quien llevaba 10 años secuestrado y fue rescatado en la operación, detalló lo que sintió ese día cuando le dijeron: “Somos del Ejército Nacional, bienvenidos a la libertad”.

02 Julio de 2008 Llegada a Catam de los liberados por el ejercito tras la famosa operacion Jaque en la zona del Guaviare, en donde liberaron a Ingrid Betancur y otos ciudadanos americanos. Foto: Héctor Fabio Zamora/ CEET

El coronel Raimundo Malagón contó en entrevista a Colombia hoy Radio que durante sus años de cautiverio intentó fugarse varias veces. Sin embargo, sus esfuerzos fueron frustrados por las Farc.



“Esto me costó. Lo que era un acto de liderazgo para mis soldados, para mis captores no lo era. Me dejaron aislado de mis hombres unos 20 meses, en malas condiciones, atado de cuello y manos de un árbol”, dijo el coronel.



Seguido a esto, el militar detalló lo que sintió cuando les dieron la noticia de que estaban libres: “Fue una operación para salvar vidas, fue el regreso a la vida, fue la resurrección para un grupo de secuestrados”.

La Operación Jaque fue uno de los acontecimientos más gloriosos en la historia reciente de Colombia. A todos aquellos que vivimos ese momento nos quedará por siempre grabado en la memoria. No deberíamos cansarnos de agradecerle al Presidente @AlvaroUribeVel y a su Seguridad… pic.twitter.com/Eb1fk3cQBD — Juan Camilo Revelo (@juanreveloj) July 2, 2023

Esos 22 minutos significaron la resurrección. Un acto de grandeza de las personas que tuvieron la valentía de rescatar a las 15 personas FACEBOOK

TWITTER

La Operación Jaque duró 22 minutos, en este tiempo, el Ejército Nacional se jugaba un hecho histórico.



“Esos 22 minutos significaron la resurrección. Un acto de grandeza de las personas que tuvieron la valentía de rescatar a las 15 personas”, agregó el coronel a Colombia Hoy Radio.

Operación Jaque 15 años. Gracias Colombia….Mi eterna gratitud por su solidaridad! pic.twitter.com/ZdxrdHvfKy — Soy el Teniente Malagón (@SoyElTeMalagon) June 30, 2023

La Operación Jaque, el engaño a las Farc que salvó 15 vidas



Con una mirada de esperanza fueron retratadas las 15 personas que abordaron la aeronave Libertad 1 al enterarse que eran libres de nuevo.



15 personas que habían estado por años en cautiverio recibieron la buena noticia en un helicóptero que fue pintado para hacerlo pasar por uno de la misión humanitaria.

A la ceremonia se trasladó el helicóptero usado en la operación Jaque. Foto: Foto: Comando Fuerzas Militares

13 militares arriesgaron su vida y fingieron ser miembros de la Cruz Roja para trasladar a los secuestrados supuestamente al campamento de alias ‘Alfonso Cano’.



La misión estuvo a punto de caerse. Sin embargo, mediante varias tácticas para ganarse la confianza de los captores, incluso simular la voz de Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy, el ejército logró engañar a la guerrilla.

Operación Jaque

15 años de Gloria



¡¡¡Gracias héroes!!! pic.twitter.com/AMWIBNhFTu — Jack E. Bennet (@Patriotismo_52) July 4, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

