Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2021, la mayoría de ellos en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informó este miércoles la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el país.



"Desde el 1.° de enero al 31 de diciembre de 2021, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas ha verificado 78 casos, 39 casos están en proceso de verificación y 85 casos son no concluyentes", señaló el organismo internacional en un informe publicado en su página web.

El organismo aclara que la cifra no representa la totalidad de los asesinatos en Colombia sino los casos que han recibido y verificado.



Al desglosar la información, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos indicó que del total de asesinados ocho eran mujeres y cinco de ellas eran indígenas. De los 70 hombres, seis pertenecían a comunidades afro y seis eran indígenas.

Valle, el más afectado

El mayor número de homicidios contra defensores ocurrió en el Valle del Cauca, en donde fueron asesinados 31, cinco de ellos en Cali, la capital departamental, que fue el epicentro de las protestas de mediados del año pasado contra la política social y económica del Gobierno.



Mientras tanto en el vecino departamento del Cauca el número de asesinados fue de once, tres de ellos en la localidad de Argelia, constantemente asediada por grupos armados ilegales.



Estos dos departamentos están desde hace años en una espiral de violencia originada en las disputas de distintos grupos al margen de la ley, como disidencias de las Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y carteles mexicanos, que luchan por el control de la tierra para el tráfico de drogas.



Igualmente, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó que en Antioquia (noroeste) fueron asesinados seis defensores, mientras que en Chocó, fronterizo con Panamá, y Cundinamarca (centro), hubo cinco en cada uno.

Manifestación por los asesinatos y violencia contra los líderes sociales Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

No escapó a esta situación el departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, en cuyo territorio fueron asesinados cuatro defensores.



De los 39 crímenes que está verificando el organismo, la mayoría ocurrió en el Cauca (8), Nariño (6), Antioquia (5), Putumayo y Bolívar (4) y Valle del Cauca (3).



Adicionalmente señaló que en 85 de las alegaciones que recibieron no se logró acreditar la condición de líder social de las personas asesinadas o que la hipótesis de muerte estuviese relacionada con su trabajo comunitario, lo anterior de acuerdo a los estándares definidos internacionalmente, por lo que fueron declarados como casos "no concluyentes"



El Gobierno colombiano sostiene que grupos armados dedicados al narcotráfico como el Clan del Golfo, las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y el ELN, entre otros, son los que mayormente asesinan a los defensores de derechos humanos.



EFE

