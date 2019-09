Fotografía del Eln fue tomada en 2013 en Táchira: Fundaredes

En medio de la polémica que ha generado el verdadero origen de una fotografía, en donde presuntamente el Eln hace presencia en escuelas de Táchira (Venezuela), la cual hace parte del informe presentado por el Gobierno Nacional colombiano a la ONU en contra del régimen de Nicolás Maduro, la ONG venezolana Fundaredes señaló que esta fotografía sí fue tomada en territorio del país vecino.

La controversia se generó después de que se conocieran detalles del informe de 128 páginas, denominado ‘Amenazas a la Democracia, la Seguridad y la Paz Regional', que entregó el presidente Iván Duque este jueves al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para demostrar los supuestos vínculos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con grupos armados colombianos.



Luego de conocerse esta información, el diario El Colombiano cuestionó una de las fotografías, la cual es descrita dentro del documento como una prueba de “la penetración del Eln en escuelas rurales del estado de Táchira con fines de adoctrinamiento- Abril de 2018”.



El medio antioqueño aseguró que esta imagen no corresponde ni a la fecha, ni al lugar descrito, ya que esta foto está en poder del periódico desde 2015, como parte de una investigación sobre reclutamiento de menores por parte de las guerrillas. El Colombiano detalló que la fotografía fue tomada en el Cauca y que les fue suministrada por inteligencia militar.



Horas después se conoció que la imagen estaba disponible en la página de la ONG venezolana Fundaredes, la cual es presentada como prueba de la presencia de grupos armados más allá de la frontera colombiana.







El director de la organización, Javier Tarazona, señaló este viernes, en entrevista con la ‘W Radio’, que él recibió personalmente en 2013 un grupo de fotografías, entre las que se encuentra la publicada en el informe a la ONU. Allí, describió, se observa como la guerrilla colombiana “venía haciendo actividades de adoctrinamiento y de ideologización” en escuelas venezolanas.



“El 17 de junio de 2013, nosotros hicimos formalmente esa denuncia a los medios de comunicación y a instancias del Estado Venezolano, me refiero a la Fiscalía General de la República”, detalló.



Tarazona agregó que “la fotografía de la gran discusión y otras fotografías han venido siendo tomadas durante varias fechas (…) fue publicada en nuestro primer documento físico, llamado ‘Informe anual’, que se hace en el año 2018. Esa es la razón por la que durante este tiempo anterior, esta fotografía pudo haber sido entregada por varias agencias de inteligencia a través de nuestro trabajo y que puede ser entregada a medios de comunicación”.



El director de Fundaredes también señaló la imagen corresponde “a la escuela Novilleros, en el estado Táchira y fue tomada por docentes pertenecientes” a la ONG.



"Nosotros no objetamos que esta fotografía haya podido ser publicada por este medio en el año 2015, pues esta fotografía corresponde a la escuela Novilleros, en el estado Táchira y fue tomada por docentes pertenecientes a nuestra organización en el estado Táchira, en 2013", indicó.

Al ser cuestionado por el dato incluido en el informe de la ONU, en donde se describe que la imagen fue tomada en abril del 2018, Tarazona señaló que seguramente “hay una mala interpretación de nuestro trabajo”.



“Nosotros no estamos haciendo quedar mal a nadie (...) Nuestro primer informe físico se presenta en 2018. Esa es la razón, porque quizás quienes hicieron el informe registran que estas fotografías, de manera bien puntual, son el año 2018”, describió.



Tarazona aseguró también que no fue consultado por el gobierno colombiano, ni con miembros de inteligencia del país sobre el origen de las imágenes. “No han tenido que contactarnos a pedirnos permiso sobre ese tema. Lo que se hizo fue copiar literalmente lo que, quizás, allí encontraron en el informe de 2018”.



