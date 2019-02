Plan antidrogas: $ 20 billones gastados en 10 años y pocos avances

Hace 10 años, en marzo del 2009, la comunidad internacional aprobó una estrategia para que, a través de la cooperación, se pudiera enfrentar el problema mundial de las drogas. Así, los países miembros de la ONU se propusieron como meta que en el 2019 se lograría eliminar o reducir considerablemente el cultivo y el tráfico de sustancias ilícitas.

Una década después, el balance de esa estrategia sigue en rojo. Según la Oficina de las Naciones Unidas, entre 2009 y 2018 no se redujo la escala global de cultivos de opio, coca y cannabis, y, por el contrario, sembrados como el de la amapola aumentaron en 125 por ciento, y los de coca, en 30 por ciento.



En el caso de Colombia –país reconocido a nivel internacional como el mayor productor de cocaína en el mundo–, el grupo Acciones por el Cambio (integrado por organizaciones como Dejusticia, Sisma Mujer y el Centro de Pensamiento para la Transición) evaluó cómo le ha ido al país tras 10 años de suscribir el compromiso internacional.

Según la investigación del grupo, en la última década Colombia ha gastado 20 billones de pesos en la lucha contra las drogas, pero no hay resultados satisfactorios. Dice que el país no cumplió con la eliminación o disminución de cultivos ilegales, pues mientras en el 2009 había 68.000 hectáreas sembradas con coca, el 2017 terminó con una cifra récord de 171.000 hectáreas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos (Simci) de UNODC. Hoy existen 103.000 hectáreas más que hace 10 años.



La investigación destaca como positivo que el país haya impulsado el uso de la marihuana medicinal, implementara políticas locales para reducir el daño y mantuviera los programas de sustitución de cultivos, así como que haya incluido en el acuerdo de paz con las Farc el tema de las drogas. Sin embargo, critica que el gobierno de Iván Duque tenga pensado con la Ruta Futuro volver a la fumigación aérea y a “la persecución de los eslabones débiles del narcotráfico”.



Según la investigación, volver al glifosato sería equivocado porque el balance de esta política desde 1994 no es positivo. El documento afirma que entre 1994 y 2015 (año en el que la fumigación con glifosato fue suspendida por orden de la Corte Constitucional) se asperjaron por vía aérea con este químico casi 1,9 millones de hectáreas. El informe indica que esa estrategia “no ha tenido éxito” porque para reducir una hectárea de coca, en promedio, por año, se debían fumigar 33 adicionales.

Además, las ONG aseguran que esta política, que según sus cuentas cuesta al año unos 104.000 millones de dólares en glifosato y 458.000 millones de dólares en operativos antinarcóticos, está generando graves daños en la salud y el medioambiente.



La investigación dice que ese herbicida “implicó daños a la salud de las mujeres gestantes. De acuerdo con los cálculos disponibles, las acciones de fumigación implican un aumento de 2,9 por ciento en la tasa de abortos espontáneos en un radio de un kilómetro, y en el caso de los municipios que tienen más altos niveles de fumigación aérea, la tasa de abortos sube a 8,7 por ciento”.

Además, afirma que las demandas por afectaciones a la salud por la aspersión aérea suman 1,7 billones de pesos. Precisamente, garantizar la ausencia de daños para la salud fue uno de los requisitos que la Corte Constitucional le puso al Gobierno en un fallo del 2017, en caso de que quisiera volver a usar glifosato.



Como el Gobierno no ha sido claro frente a cómo será su estrategia con este químico, el alto tribunal convocó una audiencia pública que se hará en las próximas semanas para establecer qué tanto se está cumpliendo su fallo.

Erradicación

La erradicación tampoco muestra un avance claro. Las ONG dicen que de las 80.571 hectáreas erradicadas en el 2018, por lo menos 28.199 fueron resembradas: un 35 por ciento.



En su informe plantean que la lucha contra el tráfico de estupefacientes no ha permitido desarticular las economías criminales, pues aunque en el país hay más de 24.954 personas detenidas por este delito, el microtráfico y el narcomenudeo siguen moviendo 6 billones de pesos anuales.



Agregan que aunque en el país habría más de 1,4 millones de usuarios de sustancias como la cocaína, la atención de consumos problemáticos no existe en el 95 por ciento de los municipios del país.



JUSTICIA