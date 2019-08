Las estrategias para liberar de cultivos de coca a ocho departamentos

En la parte más alta de Dibulla, La Guajira, están ubicadas las últimas 1,6 hectáreas de coca que, según el último informe de Naciones Unidas, le quedan a ese departamento, el que menos coca tiene en toda Colombia. La Guajira había estado libre de droga desde 2014, y en 2017 volvió a padecer ese flagelo.

El alcalde de ese municipio, Bienvenido José Mejía, afirmó que tras la desmovilización de los paramilitares en 2006, los cultivos ilegales que había en el municipio comenzaron a bajar. “Los campesinos fueron tomando conciencia del asunto y cambiando los cultivos. De tal manera que en este momento, el problema de coca en el municipio no es que sea muy fuerte”, dijo el mandatario.



Y añadió que se viene trabajando con las autoridades para garantizar que en un corto lapso de tiempo, el municipio vuelva a quedar libre de cultivos ilegales.



El reciente informe del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) 2019 señala que ocho departamentos del país tienen menos de 100 hectáreas de coca y están en vías de convertirse en territorios libres de esa economía ilícita.



En ese listado, además de La Guajira, están Magdalena, con 12,4 hectáreas; Boyacá, con 16,4; Santander, con 21; Cesar, con 31; Guainía, con 41, y Vaupés, con 65.



Aunque el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, le dijo a este diario que su departamento estaba libre de coca en el estudio de Naciones Unidas, sigue apareciendo con 7 hectáreas sembradas.



Alvarado destacó que en el departamento ha sido clave la sustitución voluntaria, “que empodera y comienza a volver empresarios a los campesinos”. Dijo que se han destinado recursos para fortalecer los cultivos de plátano y cacao, y, además, se hicieron acuerdos para sembrar la nuez sacha inchi, que se da muy bien en la zona y tiene una amplia demanda internacional.



El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña Sáchica, sostuvo que incluso en el espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) en donde están los excombatientes de las Farc “están comprometido por ese cultivo; de allá sacan aceites, venden cremas e, inclusive, el mismo producto cubierto con café o chocolate”.

Resultados se verían en un año

No obstante estos esfuerzos regionales, la ONU advirtió que en general no se han logrado “acciones suficientemente sostenibles para liberar esos territorios”.



Pierre Lapaque, representante de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) en Colombia, considera que falta poco en esos departamentos, pero que se requiere mayor articulación entre las instituciones, la comunidad y la Fuerza Pública.



La sustitución también ha sido importante en Puerto Boyacá, Boyacá, en donde están ubicados la mayoría de los cultivos de coca de ese departamento (13,6 hectáreas, según la medición del Simci).



El alcalde local, Óscar Fernando Botero, señaló que han hecho acuerdos con la comunidad para buscar otros productos: “Ese ha sido un trabajo de varios años, que ha estado en conjunto con el trabajo de la Policía y Ejército para erradicar”.



Además, dijo el alcalde, han buscado mejorar los accesos a las zonas, pues antes era difícil para los campesinos sacar sus productos.



En el caso de Magdalena, la medición Simci señala que las 12 hectáreas de coca están en Santa Marta. El general Hugo López, comandante de la Primera División del Ejército, dijo que aunque los cultivos están en zonas altas de la Sierra Nevada y la serranía del Perijá, hasta allí se está llegando a erradicar esos sembradíos.



“De una forma conjunta y coordinada, entre las Fuerzas Militares y todas las instituciones del Estado, no solo atacamos los cultivos como lo hacemos nosotros, que es arrancando la coca, sino que después hay un programa social para ir sustituyendo los cultivos y que pueda haber desarrollo en esas regiones. Es un trabajo integral”, señaló el alto oficial.



López añadió además que se han focalizado tropas, especialmente en La Guajira, Magdalena y Cesar, para erradicar los pequeños cultivos que quedan, y que los resultados han sido positivos. “Esperamos poder seguir trabajando en esto para que de aquí a diciembre podamos estar llegando a que estos departamentos estén libres de coca”, puntualizó.



Según las previsiones de la ONU, con un trabajo adecuado tomaría menos de un año lograr que los ocho departamentos con menos de cien hectáreas puedan quedar libres de esos sembradíos.

Las estrategias

Empezar a limpiar de coca regiones del país es clave para el Gobierno, que, luego de la certificación recibida de los Estados Unidos esta semana, tiene como propósito común lograr que en cinco años hayan bajado a la mitad las hectáreas de coca y la producción de la droga. Según la más reciente medición de Naciones Unidas, actualmente hay en Colombia 169.000 hectáreas de hoja de coca, y para 2023 la cifra tendría que estar en 84.000.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, que tiene a su cargo el puesto de mando en el cual se definen las estrategias contra el narcotráfico, dijo que ha recibido la instrucción de avanzar rápidamente en procesos de erradicación en las regiones, logrando arrancar 84.000 hectáreas de cultivos en el último año.



A esto se podrían sumar otras estrategias como la fumigación aérea, que solo se aplicaría en las zonas con mayores concentraciones.



"El logro que se registra en la lucha contra los cultivos ilícitos es resultado del cambio de enfoque y de estrategia (...) pasamos del control territorial al control institucional, primero con la entrada de 100 grupos móviles de erradicación, que pasarán a 150 en octubre, y ahora con la puesta en marcha de las Zonas Futuro, que presentó el Presidente Iván Duque esta semana", señaló Botero.

Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación, destacó la importancia de lograr tener más departamentos sin cultivos. “Tiene un montón de ventajas porque cuando logramos que algún departamento esté libre de coca, eso implica una protección para todo el mundo; se vuelve difícil que los narcotraficantes vuelvan a convencer a la gente, ellos mismos se protegen entre sí, denunciando la presencia de posibles perturbadores”.



Y en particular en los sitios donde hay poca coca, resaltó Archila, se están explorando posibilidades para trabajar, de la mano de las alcaldías y gobernaciones, “en hacer puentes y vías, darles a las comunidades una vía de comunicación para hacer comercializables los productos lícitos; eso genera un buen estímulo para poder dejar la coca”.



En esas regiones se plantea además la formalización de los predios, pues se ha detectado que cuando las comunidades son dueñas de los terrenos, bajan las posibilidades de acudir a economías ilegales.

En Caldas reaparecieron los cultivos ilegales

El informe de Naciones Unidas, que midió los cultivos el año pasado, señaló que Caldas y Cundinamarca están libres de coca.



Desde 2014, Caldas no registraba presencia de sembradíos de coca; el último reporte es de 2013, cuando se detectaron 8 hectáreas que fueron erradicadas. Y en Cundinamarca, los últimos cultivos ilegales de los que se tuvo noticia son de 2011, cuando se detectaron 18 hectáreas. Al año siguiente ya las habían eliminado, y no han retornado a ese camino.



Sin embargo, el sábado, las autoridades confirmaron la presencia de 50 metros cuadrados de cultivos de hoja de coca en la vereda El Congreso, en Samaná, Caldas.



Esta verificación se hizo, de acuerdo con el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, tras la denuncia de un medio local que alertó sobre la presencia de cultivos ilegales en el departamento.



El funcionario señaló que continuarán recorriendo la orilla del río Samaná, que limita con Antioquia, pues “no se descarta que pueda haber nuevos cultivos”.



Respecto al hallazgo del fin de semana aseguró que el Ejército ya está erradicando los cultivos. “No queremos dejar ni una sola mata en el municipio de Caldas porque esto conlleva que en el futuro puedan llegar grupos ilegales al territorio”, indicó Piedrahíta. Y agregó que la prioridad seguirá siendo cuidar la frontera con Antioquia.

