'Jesús Santrich' reaparece en nuevo video con ex-Farc rearmados

Los nuevos disidentes de las Farc, entre los que se cuentan exjefes guerrilleros como 'Jesús Santrich', 'Iván Márquez', 'Romaña' y 'el Paisa' reaparecieron después del video, del pasado jueves 29 de agosto, en el que anunciaron su rearme argumentando supuestos incumplimientos del Gobierno al acuerdo de paz.



En un nuevo video, 'Jesús Santrich' entrega una declaración política en la que dice "es preferible morir de pie que vivir arrodillados", citando unas palabras de Simón Bolívar.

Santrich también dijo que las Farc, como llamaron a la guerrilla que conformaron, anunciaban "el paso a una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencia".



"Comunicamos oficialmente que entre el 22-24, en reunión de comandantes, se decidió dar continuidad a la lucha armada de las Farc, formalizando el relanzamiento y reconstrucción de nuestra organización y sus milicias, del partido comunista clandestino, y del movimiento bolivariano por la nueva Colombia", dijo Santrich.



El exjefe guerrillero también dijo que pusieron en marcha el plan 'Campaña Bolivariana por la nueva Colombia', y que esta es la "respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana".

Santrich reiteró lo que había dicho 'Iván Márquez' en el primer video en el que reaparecieron de que buscarán alianzas con el Eln.



"La rebelión no es una bandera derrotada y reducida ytiene el vigor para continuar con el legado de Manuel (Marulanda) y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social que se merecen las mayorías", dijo Santrich.

También volvió a decir que dentro de su nueva estrategia guerrillera los objetivos no son "ni el soldado, ni el policía, ni el oficial ni el suboficial respetuoso de los derechos populares, sino la oligarquía, esa oligarquía excluyente, corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancado las puertas del futuro al país".



Además, expresó que "el Estado conocerá una nueva modalidad operativa, que sobretodo responderá a la ofensiva porque en nuestra decisión está no seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada siga manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza y los dividendos de la guerra".



Así mismo, Santrich llamó a "a los integrantes de la Fuerza Pública, que tenga dolor de pueblo" a que caminaran "juntos por sus reivindicaciones y su felicidad".



En el video también hubo críticas al expresidente Juan Manuel Santos y al presidente actual, Iván Duque.



"Juan Manuela Santos, que juró con su impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una coma a lo pactado, pero los asuntos nodales del acuerdo de La Habana fueron escamoteados desde el momento de la firma. Y ahora Iván Duque, el sucesor del asesino del comandante 'Alfonso Cano', asegura sin inmutarse que lo que él no firmó, no lo obliga", dijo 'Jesús Santrich'.



Además dijo que los cambios que busca la guerrilla o se dan mediante un diálogo o serán conquistados mediante rebelión.

"El régimen imperante de políticas neoliberales de corrupción y guerra nos ha colocado frente a dos caminos, o se abre una recomposición como resultado de un diálogo político, y de la institucionalización de los cambios de un proceso constituyente abierto; o esos cambios tarde que temprano serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad en rebelión".



Así, por último llamó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente "representativa y con plenas garantías de inclusión de un impulso definitivo a las transformaciones estructurales que hoy requiere Colombia".



Y también convocó nuevos diálogos de paz con todos los actores armados: "Debemos en unidad trabajar por un nuevo gobierno de transición producto de una gran coaliciónn de fuerzas de la vida, justicia social y democracia, que convoque a un nuevo diálogo de paz que corrija la perfidia y la mala fe, que involucre a todos los actores armados para que podamos fundar una paz definitiva, estable y duradera, sin más asesinatos de líderes sociales y excombatientes guerrilleros".

Hay que recordar que desde el viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reactivó las órdenes de captura contra varios de los exguerrilleros que se rearmaron, y tanto la FIscalía como la Corte Suprema pidieron nuevas órdenes de captura en contra de los ex-Farc por delitos relacionados con su aparición armados en un video.

