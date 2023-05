El General del Aire Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y nuevo presidente de Acore, tomó distancia de las declaraciones del expresidente de la asociación y sostuvo que sólo corresponden a su opinión personal.



(Lea: Declaración del expresidente de Acore sobre Petro generó dura polémica)



“Ya él no representa a Acore ni representa a los oficiales en retiro de las fuerzas militares”, dijo el oficial en retiro que asumió en la presidencia de la agremiación a comienzos de abril.



(Lea: Liberan a los 28 uniformados secuestrados en Patía, Cauca)

Nuestra agremiación es totalmente institucional, creemos en la democracia, creemos en las instituciones y nuestro pensamiento está ceñido a la Constitución y la Ley FACEBOOK

TWITTER

El oficial retirado indicó que aunque el coronel Marulanda, en la misma entrevista aclaró su opinión, esa declaración no puede ser tomada como el pensamiento de los demás retirados. Añadió que él es vocero de la Fuerza Púrpura que aglutina a 60 organizaciones de la reserva y que promovió la marcha del miércoles en la Plaza de Bolívar.



“Con absoluta claridad le aseguro que nuestra agremiación es totalmente institucional, creemos en la democracia, creemos en las instituciones y nuestro pensamiento está ceñido a la Constitución y la Ley”, dijo el oficial en retiro en diálogo con EL TIEMPO.



(Lea: Colombia es el cuarto país del mundo con más desplazados por el conflicto armado)



Además, apuntó que la protesta del miércoles tuvo varios objetivos entre ellos “expresar a los colombianos la solidaridad y preocupación de todas las fuerzas con lo que está sucediendo en el país y dar una voz de respaldo a la Fuerza Pública y su misión de proteger a todos los colombianos”.

Facebook Twitter Linkedin

El coronel John Marulanda expresidente de Acore Foto: Twitter @JohnMarulandaM

El general (r) León añadió que hubo otros puntos de reflexión para el análisis nacional para que “las reformas que están en el Congreso estén ajustadas a lo que el país necesita. Estamos pidiendo que en el marco de la democracia y la institucionalidad se escuche a todos las voces del país y se llegue a soluciones o alternativas que tengan como propósito mejorar la calidad de vida de los colombianos y su bienestar”.



El general León León dijo que esos cambios no se pueden dar en favor de unos sectores y a costa de otros.



(Lea: Masacres en Colombia cada cuatro días en abril: esta es la dura radiografía de Indepaz)



“Lo otro es que hay una preocupación de que se está perdiendo el sentido de la autoridad que representa la Fuerza Pública con la suplantación de otro tipo de organizaciones, que incluso algunas de ellas no están legalizadas en el ordenamiento jurídico, lo que puede llevar a un fraccionamiento en el control territorial del país”, advirtió el oficial en retiro.

"Creo en la democracia, allí están los instrumentos y medios para que los colombianos elijan a sus gobernantes. FACEBOOK

TWITTER

Y añadió: “Creo en la democracia, allí están los instrumentos y medios para que los colombianos elijan a sus gobernantes. Hay que proteger la democracia para que exista un equilibrio en la institucionalidad y no se permita que existan abusos de alguna de las rapas del poder público”.



(Lea: Cerac reporta que van tres meses seguidos con acciones violentas atribuidas al Eln)



El general León finalizó que en el marco de la Constitución y la ley “están los elementos para proteger y preservar la democracia y que hay que confiar en ellos”, y que la protesta del miércoles fue “una expresión de la democracia” y ahora lo que esperan es que el Gobierno atienda y “escuche esas expresiones de la democracia”.

JUSTICIA

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia