Sobre las 10:45 de la mañana de este miércoles empezó en Mesetas, Meta, el Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) con el que se busca atender las amenazas sobre los firmantes de paz que viven en el ETCR Mariana Páez.



En palabras del vocero del Gobierno, Franklin Castañeda, las instituciones tienen la capacidad de garantizar la vida de las familias amenazadas por cuenta de las disidencias del 'Estado mayor Central' de las Farc.



Este grupo fue el que el pasado 14 de marzo amenazó a la comunidad porque supuestamente estaban colaborando con la otra disidencia, la 'Segunda Marquetalia'.



Por eso, Castañeda dijo que entre sus tareas está, desde el Ministerio del Interior, del cual hace parte, "iniciar un proceso con la certeza de que el proceso de reincorporación que han iniciado como firmantes tenga plenas garantías".



Al encuentro asisten voceros del ETCR, el comisionado de paz Danilo Rueda, Rodrigo Londoño 'Timochenko', Pastor Alape y representantes de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Naciones Unidas.

ETCR Mariana Páez Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Antes del encuentro, en el que se espera al presidente Gustavo Petro, se ratificó la intención de firmantes del acuerdo de paz de salir de la zona por las amenazas de disidentes. El desplazamiento está pactado para el 8 de abril, y tiene como ciudad receptora de manera preliminar a Villavicencio.



El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha advertido de las serias situaciones que afectan no solo a los firmantes de Mesetas, sino de otros municipios.



De no llegarse a un acuerdo para que las cerca de 200 familias se queden en el ETCR, las pérdidas de sus proyectos productivos (desarrollados tras la firma de la paz en 2016) aún son incalculables.

ETCR Mariana Páez Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

De hecho, desde el día que se conoció de la amenaza, se calcula que se han perdido importantes recursos pues han tenido que trasladar su ganado y desalojar fincas.



Asimismo, en la rueda de prensa de las voceras del ETCR antes a la instalación del PMUV se expresó la molestia que hay por parte de los firmantes con el comisionado de Paz, Danilo Rueda, pues a juicio de ellos desestimó la veracidad del mensaje del Estado Mayor Central.



Frente a esto, Rueda llegó al PMU diciendo que si se equivocó, él va a rectificar, resaltando que lo que ha compartido es con conocimiento de los hechos.

Amenazas con argumentos

Rodrigo Londoño en visita a Mesetas y el ETCR Mariana Páez Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Uno de los primeros en intervenir en el PMU fue Rodrigo Londoño, quien comandó las extintas Farc. Según él, la decisión que tomaron las familias de irse del ETCR tiene los suficientes argumentos, los cuales respetan.



A su paso, Yulis Cabana, una de las voceras de los firmantes, sostuvo que se irán porque los gobiernos pasados no les cumplieron, y ahora tampoco hay garantías.



"Confiamos en que el gobierno actual pueda construir esa paz total, solamente pedimos a todos que no nos estigmaticen. Hoy tenemos que dejar siete proyectos productivos, un jardín infantil, muchos sueños.



Con ello, concluyó que es una exigencia para el Ejecutivo cumplir con lo firmado en La Habana en 2016.

Sobre los siete proyectos, otro de los voceros sostuvo que "lamentablemente el proyecto de la panela no fue posible ponerlo en funcionamiento, esto nos duele. Los medios de comunicación nos han estigmatizado, la realidad que ustedes conocen es totalmente aislada. Nos vamos porque los actores del conflicto nos obligaron a salir".



Por su parte, Rafael Guaduas, otro vocero de los firmantes, manifestó que los siete proyectos que manejan las familias cuentan con varias iniciativas en turismo, ganadería y comercio van a quedar en el limbo.



Danilo Rueda dijo en el PMUV que espera que se reconsidere la decisión de los firmantes de irse a otro lugar, y que desde que el Gobierno se enteró de la amenaza, intervino con los mandos de las disidencias para pedir claridades.

Luego vino el comunicado que sacaron ellos comprometiéndose a no atentar contra la vida de estas personas, el cual no les mermó la zozobra.



Finalmente, insistió en que si se van, el Estado los va a acompañar. Al término de sus palabras, un grupo de firmantes gritaron "nos vamos", contestando al pedido de Rueda.



Tras la intervención de Rueda, Pastor Alape tomó la palabra para decir "usted lo sabe, comisionado, estas mujeres y hombres tienen más experiencia que esos muchachitos que andan con fusiles disparando a diestra y siniestra", haciendo referencia, sin nombrarlos, a los disidentes protagonistas de las amenazas.



Por eso, Alape invitó al Gobierno a que se constituya en el terreno una granja para la paz, entregando a los firmantes las tierras que no les han llegado. En ese propósito, advirtió, están dispuestos a acompañar al Ejecutivo, en el cual confían.

