En la mañana de este jueves, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, aseguró que debe primar la vida en las operaciones de la Fuerza Pública y que por ello se suspenderán los bombardeos donde haya menores de edad, porque estos “son víctimas del reclutamiento”.



El ministro reiteró que "los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas de esta violencia que hemos vivido por tantas décadas”, y señaló que “toda operación militar que se desarrolle respecto de organizaciones armadas ilegales no puede poner en peligro la vida también de estas víctimas de la violencia”.

Para el jefe de la cartera castrense hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte, “y no se pueden desarrollar operaciones que pongan en riesgo a la población civil, pero tampoco en la consideración de estos menores reclutados que se repitan actos dolorosos del pasado”, expresó.



Velásquez enfatizó en que "no pueden haber operaciones que pongan en peligro la vida de menores reclutados forzosamente”, y añadió: “Los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en que con una directriz absoluta se pueda disponer”.



De otra parte, el ministro de Defensa también habló sobre la flota de aviones Kfir que el próximo año perderán su vida útil y cuyo reemplazo, aunque son la base de la defensa nacional, a la fecha no se ha concretado. Al respecto, Velásquez indicó: “Ese es un tema que está evaluándose sobre las capacidades de la Fuerza Pública en el equipamiento. Hay efectivamente una vida útil ya cercana de concluir de varios de estos equipos, estamos en la evaluación, pero lo que tiene que asegurarse es que no puede disminuir la capacidad que tiene la Fuerza Pública en estos momentos, estamos en esa evaluación precisamente y no solo con los Kfir”.

Críticas a bombardeos no son nuevas

Hay que recordar que en el pasado varios episodios de bombardeos en los que han muerto menores de edad han generado críticas al Ministerio de Defensa e incluso ocasionado la salida de un ministro.



En agosto de 2019, un bombardeo al campamento de alias Gildardo o 'Cucho' en San Vicente del Caguán, Caquetá, causó la muerte de ocho menores de edad, según dijo la Fiscalía en su momento, y el operativo fue tan cuestionado desde distintas orillas que motivó la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.



Un episodio similar enfrentó Diego Molano Aponte también como mindefensa. En marzo de 2021, el funcionario tuvo que dar explicaciones sobre un bombardeo de la Fuerza Aérea en Guaviare en el que habrían muerto varios menores de edad. Sus declaraciones en ese momento también generaron críticas pues afirmó que lo que había en el campamento bombardeado eran "máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas".

