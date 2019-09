General Navarro alerta sobre el papel de la guerrilla en Venezuela

El comandante de las Fuerzas Militares general Luis Fernando Navarro afirmó que la protección que el Gobierno de Venezuela le da a grupos ilegales de Colombia es parte de una maniobra para blindar su continuidad en el poder.



“Esta es una estrategia de (Nicolás) Maduro frente a su plan denominado Defensa de la Revolución”, sostuvo el alto oficial.



Y añadió que la Guardia Venezolana protege y cohabita en el país vecino con las células del Eln (unos mil hombres armados) y de las disidencias de las Farc (600 hombres en armas), “bajo la mirada complaciente del régimen de Maduro”.

Para Carlos Augusto Chacón Monsalve, director del Centro de Estudios Libertad y Paz, la idea de Maduro de incluir al Eln y las disidencias dentro de su plan de 'Defensa de la Revolución' esta acorde a su estrategia, "ya que así potenciaría y reforzaría su presencia en la frontera".



Chacón dijo a EL TIEMPO que la ventaja es que tanto "el Eln como las disidencias conocen la zona, tienen el control de las economías ilícitas, y conocen a las personas que residen allí por lo que reforzarían la información e inteligencia".



Según el experto en temas de conflicto, para Nicolás Maduro estos dos grupos "son la quinta columna del régimen para lograr mayor afectación".

Por su parte del director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo dijo a este diario que se le esta atribuyendo "un exceso de capacidad ideológica y militar a un puñado de hombres rearmados, que lo que están haciendo es escapar a la justicia".



Señaló que no hay necesidad de atribuirle una "ideología a este grupo rearmado de Iván Márquez es prematuro, llegando a lo irresponsable. Una afirmación así no tiene fundamento", puntualizó.



Sobre el inicio de los ejercicios militares en la frontera, (Colombia- Venezuela) anunciados por Nicolás Maduro a partir del próximo martes 10 de septiembre, el experto en conflictos señaló que "frente a este tema no hay nada que esperar. Es una demostración de fuerza", señaló.



Restrepo recalcó que esta actividad militar "lo que si nos va a decir cuál es su capacidad para mover esos recursos y demostrar sus capacidades de defensa, más que sus capacidades ofensivas".

Alianza del régimen venezolano con Farc y Eln, más que probada

En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha profundizado una alianza con la guerrilla colombiana, iniciada desde tiempos del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, denunció la ONG FundaRedes.



De acuerdo con Javier Tarazona, director de la organización que trabaja por la promoción y respeto de los derechos humanos, “todos los elementos se han conjugado para afirmar que las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln dan soporte al régimen de Nicolás Maduro”.



Esa presencia, de acuerdo con Tarazona, se hace patente en “procesos de cedulación, entrega de cajas de alimentación CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) y la conformación de fundaciones en varios estados.

FundaRedes, dijo su director, ha documentado “la presencia de las Farc y Eln en 17 estados en donde hay más de 3.000 hombres colombianos de ambas guerrillas”.



Para el directivo, aparte de lo malo de esa presencia en su país, “un hecho peor lo constituye el reclutamiento y la contratación de venezolanos para fortalecer a esas organizaciones y de paso al régimen”.



Además, durante el régimen de Nicolás Maduro se ha incrementado la presencia de los dos grupos armados en actividades de minería ilegal en la explotación de oro y coltán en las que se comparten las ganancias, dijo Tarazona.



Tarazona denunció que hubo un momento en que el régimen de Maduro no tuvo el control de esas minas pero el 20 de mayo pasado al Eln le asignaron una zona para la explotación minera en el Parque Nacional Cerro Yapacana en el estado Amazonas.



El director de FundaRedes dijo que se han denunciado a la Fiscalía venezolana la presencia en oficinas públicas de cabecillas guerrilleros colombianos pero sus reclamaciones no han tenido éxito.



“Denunciamos las ocasiones en las que jefes guerrilleros han hecho presencia en eventos públicos en este país, con la anuencia del estado”, finalizó Tarazona.



Dijo que desde FundaRedes “alertamos la participación necesaria del gobierno de Maduro en este anuncio que hoy hacen estos grupos terroristas, y exigimos que, por el bien de Venezuela, de Colombia y de los demás países de la región, se frene el avance guerrerista de estas organizaciones”.

JUSTICIA E INTERNACIONAL