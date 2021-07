Entre dos y cuatro millones de pesos cobran los coyotes a migrantes

En los últimos dos años, según cifras de Migración Colombia, han sido detenidos alrededor de 200 coyotes y se han golpeado más de 50 redes dedicadas al tráfico de migrantes en el país.



A pesar de esas operaciones conjuntas de la Policía, la Fiscalía y la Armada, el negocio sigue en auge hasta el punto de que, solo en lo corrido de este año, se han detectado en el país 19.390 migrantes en situación irregular. De ellos, 14.272 son haitianos, 3.542 son cubanos, 399 son de Senegal y 270 de Ghana.



Investigadores vinculados a procesos contra esas redes señalaron que no hay una tarifa fija para cobrar a los migrantes que han entrado desde Ecuador y que pretenden pasar por Necocli (Antioquia) para llegar a Panamá en su periplo con destino final Estados Unidos. Indicaron que depende de factores como el estado físico de la persona, del número de ciudadanos que van a pasar y la misma “pinta del migrante”.



Así, pueden cobrar entre dos y cuatro millones de pesos y, en muchas ocasiones, los mismos coyotes, que ya les han cobrado el dinero, los dejan abandonados a su suerte en medio del recorrido.



Según un informe de la Defensoría del Pueblo, al país llegan especialmente migrantes irregulares de Asia, África, Cuba y Haití. Ellos salen de sus países de origen hasta Egipto o París y de allí a Brasil o Ecuador.



“Cuando están en Ecuador o Brasil, llegan a Colombia en transporte público o en vehículos suministrados por las redes, que los llevan directamente a puertos no autorizados de la región de Urabá y, posteriormente, navegan por el golfo de Urabá hasta las playas de Capurganá en embarcaciones (pangas) que no cuentan con los elementos de seguridad necesarios para realizar este trayecto, que puede tardar hasta dos horas”, señala el informe.



Y añade que el tramo final “se hace entre Capurganá y Panamá a través de la región del Darien”, en un recorrido que puede tomar hasta ocho horas.



Su paso por Urabá hasta Panamá se da en medio del territorio en el que hay fuerte presencia de redes ilegales, especialmente el ‘clan del Golfo’, que reciben un pago por el paso por su territorio y, según investigadores, llegan a usar a los migrantes para mover cargamentos de droga como parte del pago.



En un punto de la travesía los migrantes salen del territorio del ‘clan’ y entran al del Eln, lo que aumenta el riesgo.



El golfo de Urabá es considerado por la Policía como uno de los puntos más peligrosos en la ruta completa de los migrantes.

