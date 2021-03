Disidencias del frente 30 y de la 'Segunda Marquetalia' se enfrentaron

Fuentes de la Fuerza Pública le confirmaron a EL TIEMPO que se habría registrado un combate entre las disidencias del frente 30 de las Farc y la 'Segunda Marquetalia' en zona rural de El charco, en Nariño.



La fuente señaló que los de la 'Segunda Marquetalia', grupo que según el Gobierno dirige desde Venezuela 'Iván Márquez', logró copar a los del 30, y se habrían apropiado de por lo menos 25 fusiles.

"Hasta el momento no tenemos información oficial, se habla de cuatro muertos, pero no ha llegado al punto Ejército o Policía" dijo la fuente, que señaló que "hasta el momento los labriegos de la zona tampoco se han comunicado para reportar los enfrentamientos".



En redes sociales circula información que da cuenta sobre los combates y refiere un alto número de bajas, pero es un hecho, reiteró la fuente que no se ha confirmado.



El enfrentamiento se habría originado por la pugna de estas redes - dedicadas a la producción y tráfico de cocaína - por el control total de varias rutas en la zona para sacar la droga.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Grupo de ‘Iván Márquez’ fracasó en intento de llegar a mandar al Cauca)

Hasta el momento no tenemos información oficial, se habla de cuatro muertos, pero no ha llegado al punto Ejército o Policía (...) los labriegos de la zona tampoco se han comunicado FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la fuente se espera que la Tercera División del Ejército, y el Comando Conjunto envíen tropas a la zona - en helicópteros - en las próximas horas con el objetivo de verificar la situación.



(Le sugerimos leer: La fracasada reunión de disidencias que desató su pelea en Venezuela)



De igual forma, la fuente señaló que es importante que la Fuerza Pública llegue al sector, donde supuestamente se registraron los combates, con el animo de evitar un éxodo masivo de campesinos.



(Podría ser de su interés: Este año se han incautado 27 semisumergibles cargados de cocaína)



JUSTICIA