El Gobierno de Estados Unidos certificó nuevamente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, en el desarrollo de las operaciones de interdicción en la lucha contra el narcotráfico.



En carta del 15 de agosto pasado, el presidente Joseph R. Biden le notificó al Secretario de Estado y al Congreso norteamericano que considera que “es necesaria la interdicción de aeronaves de las que se sospeche razonablemente que se dedican principalmente al tráfico ilícito de drogas en el espacio aéreo de ese país, debido a la extraordinaria amenaza que representa el tráfico ilícito de drogas para la seguridad nacional de ese país”.

Biden destacò que “Colombia cuenta con procedimientos apropiados para proteger la pérdida de vidas inocentes en el aire y en tierra en relación con dicha interdicción" FACEBOOK

En un segundo punto, Biden destaca que “Colombia cuenta con procedimientos apropiados para proteger la pérdida de vidas inocentes en el aire y en tierra en relación con dicha interdicción, que incluye medios efectivos para identificar y advertir a una aeronave antes de que el uso de la fuerza se dirija contra la aeronave”.



Esa certificación garantiza que Colombia siga siendo parte de la operación Zeus, que desde 2019 adelanta con otros países como EE. UU., México, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Panamá, la cual facilita la ejecución de actividades coordinadas en la detección de vuelos irregulares (trazas) y, a la vez, permite compartir información en tiempo real para hacer el seguimiento, a través de los radares, de la aeronave, lo que incluye interceptarlas en el aire para obligarla a aterrizar o ubicarlas en tierra.



‘Zeus’ es liderada por la FAC y su comandante de operaciones, general Luis René Nieto Rojas, señaló que el objetivo es “negarles el uso del espacio aéreo a esas economías ilícitas a través de los vuelos ilegales”, lo que, dijo, se ha cumplido ya que se evidencia la reducción del 75 por ciento de trazas ilegales (vuelos) sobre el mar Caribe.



Entre enero y julio de 2019 se registraron 149 trazas y, este año, en igual periodo 38 y una sola de estas partiendo desde territorio colombiano. De hecho, en el año 2003 en el país se reportaron 639 vuelos ilegales dentro del territorio colombiano, para el 2004 fueron 462 y en 2008 se detectaron 43 en territorio nacional y 76 vuelos ilegales fuera de Colombia.

La reducción de vuelos por Colombia está asociada al aumento de las operaciones contra las redes criminales, el intercambio de información con los países por los que siguen sus rutas, en donde también los interceptan, y al traslado de esa actividad ilegal a otros países de la región.



La dinámica cambió y el número de vuelos irregulares desde países vecinos fue en aumento: en el 2009 hubo 102; en 2010, 145; y en 2019 se registró el pico con 256.

​

Estas operaciones de interdicción, además, dijo el general Nieto, permitieron mejorar “la seguridad aérea ya que estos vuelos ilegales a más de 20.000 pies se cruzaban con las rutas comerciales”.



A esto se suma que en lo corrido del año las autoridades han incautado 89 aeronaves que estarían asociadas a actividades ilegales. El año pasado, en el mismo periodo fueron 23 y en el 2021 se intervinieron 15.

Operación Zeus-narcovuelos Foto: FAC

Uno de los últimos resultados de ‘Zeus’ se concretó el 6 de agosto cuando el sistema de defensa aérea detectó una aeronave ilegal saliendo de un país vecino.



De inmediato se activó la operación y la fuerza interagencial de Tarea Conjunta del Sur de Estados Unidos (JIATF-S) que declaró la aeronave como “sospechosa con rumbo hacia Bahamas. “Se procedió al cierre de frontera e interdicción y despegaron un Super Tucano y un Tracker SR-560, este último realizó la identificación visual de un bimotor plano bajo color negro con blanco tipo Piper-34, no se observó matrícula”, se lee en el registro de la operación.



La aeronave fue interceptada en inmediaciones de Bahamas y se logró, además, la incautación de 550 kilos de cocaína y la captura de dos personas.



La FAC, a nivel interno, trabaja de la mano con la Armada Nacional para llevar a buen término las operaciones de interdicción, y es así como el 7 de agosto ubicaron una lancha rápida al norte del Golfo de Urabá. El punto y la información base fue entregada a la autoridad naval que envió una unidad de reacción rápida que empezó la persecución de la embarcación, haciéndola encallar cerca a la desembocadura del río Mulatos, logrando incautar 2.300 kilos de cocaína.

Este año, en desarrollo de ‘Zeus’ se han incautado 81 toneladas de cocaína, pero los resultados van más allá. Con el trabajo investigativo de las áreas de inteligencia lograron que en mayo, Debra Lynn Mercer-Erwin fuera condenada en Estados Unidos a 60 años prisión.



Esta mujer, de acuerdo con el general Nieto, vendía a narcotraficantes aviones tipo jet con capacidad de transportar hasta dos toneladas de cocaína a través de una empresa registrada en Onalaska, Texas, que tenía 2.000 aeronaves, muchas de ellas relacionadas con los vuelos irregulares identificados en la Operación Zeus, “las cuales eran abandonadas o destruidas después del paso de la droga”.



El oficial destacó que en el Congreso de Estados Unidos se aprobó una ley que obliga a registrar la compra de las aeronaves, ya que antes era libre y no había que reportarlo ante ninguna autoridad.

Operación Zeus-narcovuelos Foto: FAC

Cooperación internacional

"Hoy se detecta una aeronave y la podemos seguir hasta el país donde la interceptemos bajo unos acuerdos para cruzar los territorios y hacer la interdicción en el país donde va aterrizar” FACEBOOK

El general Luis René Nieto afirmó que ‘Zeus’, además, ha permitido que entre los países aliados se comparta entrenamiento y capacitación y presentó como ejemplo que a Colombia viajaron pilotos de Guatemala, quienes aprendieron el manejo de los visores nocturnos y hoy suman 156 días sin que aeronaves ilegales ingresen a su territorio.



Al país, en ese intercambio de conocimiento, han venido 393 pilotos de diferentes partes del hemisferio y “hoy, gracias a ‘Zeus’, hacemos operaciones con ellos. Se detecta una aeronave y la podemos seguir hasta el país donde la interceptemos bajo unos entendimientos y acuerdos para cruzar los territorios y hacer la interdicción en el país donde va aterrizar”, explicó el jefe de operaciones de la FAC.



De hecho, los narcotraficantes, al sentir la presión de las autoridades aéreas, cambiaron la forma de transportar la droga y ahora se volcaron a la vía marítima. Por eso, ahora van a desarrollar dos estrategias nuevas que son ‘Zeus Verde’ y ‘Zeus Rojo’.

El jefe de operaciones de la FAC señaló que por ahora en la operación ‘Zeus’ no tiene cabida Ecuador, porque el Gobierno de Estados Unidos le quitó la certificación: “No se puede compartir información con ellos porque los acuerdos aéreos y marítimos tienen lineamientos muy claros”.



De hecho, el oficial reconoció que por no compartir información se incrementaron “las trazas saliendo desde Ecuador tanto aéreas como marítimas”, pero, explicó, están a un paso de ser nuevamente certificados por EE. UU.



Sobre Venezuela, el oficial señaló que la situación es similar porque Estados Unidos los tiene descertificados y, por ende, no se puede compartir información para desarrollar operaciones coordinadas como es el objetivo de ‘Zeus’.

‘Se están activando nuevos corredores’: general Nieto

General Luis René Nieto Rojas comandante de Operaciones de la Fac Foto: FAC

¿En qué consiste la estrategia ‘Zeus Verde’?

​

La misma cubre la región oriente y suroriente del país con un énfasis en Vichada, en la Amazonía, donde no solamente está el enfoque de lucha contra el tráfico de cocaína sino la protección del medioambiente frente a la minería ilegal. Y aquí nos unimos con los países que padecen el mismo problema, en este caso, con Brasil y Perú.



¿Cuál será el énfasis?

​

Cerrarles el paso a las redes que se financian de la extracción ilegal de minerales, afectando por ejemplo sus dragas en operaciones abiertas en la frontera y así contener la amenaza.



¿Y ‘Zeus Rojo’?

​

Son las operaciones que venimos adelantando en el Pacífico y que tienen un componente muy especial con la Armada Nacional. Geográficamente coinciden con uno de los puntos más grandes de producción de cocaína: Nariño. Nuestro objetivo es apoyar a la Armada en sus operaciones de interdicción.

¿Hay nuevas rutas?



Esto es un efecto globo. Como les cerramos el paso en el Caribe y el Pacífico, ahora se están moviendo hacia el oriente. Tenemos un trabajo adelantado, hemos identificado nuevas rutas y movimientos por lo que estamos confiados en que pronto habrá buenos resultados. Se están activando nuevos corredores, pero estamos listos para frenarles el paso.



¿El éxito de ‘Zeus’ se basa en qué?

​

En que obligamos a cambiar la dinámica del narcotráfico aéreo en la región gracias a la estrategia ‘Zeus’. Los pilotos al servicio del narcotráfico le tienen miedo a cruzar por Colombia porque saben que aquí los vamos a interceptar. Y esto va unido a que estamos fortaleciendo los sistemas de vigilancia que tenemos en el país. Esa es una prioridad, aquí no hay cabida para el delito.

