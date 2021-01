Liberan a la hermana de ‘Otoniel’, el narco más buscado del país

Luego de años de maniobras para quedar en libertad, Nini Johana Úsuga David –hermana del jefe del ‘clan del Golfo’ Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel – logró salir de la cárcel.

Alias La Negra, como se le conoce a la mujer, había sonado por polémicos episodios, como cuando se fugó de la prisión El Pedregal de Medellín, de donde salió caminando por la puerta principal gracias a una falsa orden de libertad por la que se habrían pagado 500 millones de pesos.



La mujer fue captura por primera vez en diciembre de 2013, señalada de ser ficha clave en las finanzas del clan, una de las estructuras criminales más grandes que existen en el país, y fue condenada por un despacho judicial de Medellín.



Al momento de su captura la Policía encontró en su casa la contabilidad del entonces llamado 'clan Úsuga' y seis mil millones de pesos.



Su fuga de El Pedregal se registró a los pocos días después de ser apresada, pero no duró mucho fuera de las rejas. A mediados de enero de 2014 fue recapturada por la Policía en el corregimiento Altagracia, a 30 minutos de Pereira (Risaralda).



Seis meses después fue condenada a nueve años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas, fuga de presos, falsedad en documento y fraude procesal.



Desde entonces, alias La Negra había intentado conseguir su libertad argumentando que es madre cabeza de familia. En 2017, tras acogerse a la figura de sentencia anticipada, pidió que la justicia le dejara unos 1.000 millones de bienes suyos que pasaron a extinción de dominio.



‘La Negra’ también había pedido su libertad por pena cumplida en 2019, al considerar que ya había satisfecho la mayor parte de su sentencia, la cual redimió trabajando como recuperadora ambiental en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.



Además de esto, había presentado una tutela y un habeas corpus en los que señalaba que se le estaban violando sus derechos al no concederle la libertad.



Este diario pudo establecer que desde el pasado 27 de diciembre, la hermana de quien es en la actualidad el narco más buscado del país –por quien Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares–, salió de prisión.



De acuerdo con información del juzgado 29 de Ejecución de penas de Bogotá, Nini Johana Úsuga fue dejada en libertad incondicional, en efecto, porque ya cumplió la totalidad de su sentencia. Entre tanto, alias Otoniel se catapultó como el capo del narcotráfico más buscado por la Fuerza Pública para este 2021.

La enfermedad de ‘Otoniel’

Como reveló EL TIEMPO a comienzos de año, Dairo Antonio Úsuga David está pasando por graves complicaciones de salud.



Este diario tuvo acceso a un informe de inteligencia de la Policía Nacional sobre la situación actual de 'Otoniel', en el que se advierte que el hombre –quien inició su vida criminal a los 16 años en el Ejército de Liberación Popular (una guerrilla que se desmovilizó en 1991, cuando él tenía unos 19 o 20 años)– está enfermo.



"Está aislado completamente, enfermo de diabetes, enfermedad que le ha ocasionado problemas renales y que, de acuerdo con fuentes humanas, él no ha podido acceder a la atención que requiere y a los medicamentos. Y más, porque contra él y su organización se mantiene la operación Agamenón", dijo uno de los oficiales de la Policía Judicial, Dijín, frente al caso.



Sorteando estas complicaciones, 'Otoniel', se mueve hoy con máximo 12 hombres de su completa confianza. Ellos hacen parte de su primer anillo de seguridad.



Los agentes lograron establecer que el líder del clan del Golfo no utiliza equipos de comunicación. Todo lo hace 100 por ciento a través de correos humanos.



