"El mayor interés que tenemos como Fuerza Pública es la paz”, aseguró en entrevista con EL TIEMPO el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales de la Armada Nacional, quien dijo que esa paz esta enfocada en las personas, “en que las regiones crezcan desde su capacidad de producción”.



De hecho, la Armada lidera hoy la lucha contra el narcotráfico y por sus operaciones de interdicción marítima, este año han incautado 82,9 toneladas de cocaína (de las 195,7 incautadas por toda la Fuerza Pública), y en un trabajo articulado con la Fiscalía General han descifrado una nueva modalidad de lavado, el contrabando de cigarrillos desde China.



¿Hay sectores que afirman que la Fuerza Pública esta manicruzada?

No es así, en el caso de la Armada Nacional hemos venido trabajando y los resultados hablan por sí solos. Este año hemos incautado 82,9 toneladas de cocaína, evitando que las redes que se financian del narcotráfico recibieran cerca de 3 billones de dólares; hemos incautado 36 toneladas de marihuana avaluadas en 229 millones de dólares, destruido 248 laboratorios para el procesamiento de alcaloides e incautado 89 embarcaciones para el tráfico de cocaína, entre ellas ocho semisumergibles y 71 lanchas rápidas, por mencionar algunos resultados.



¿Qué estrategia vienen usando contra el tráfico?

La estrategia de la Armada ha venido evolucionando, pero siempre ha focalizado su esfuerzo operacional en la interdicción marítima sin descuidar las operaciones terrestres, fluviales, costeras y del litoral. Y con la interdicción (incautaciones) logramos la mayor afectación al sistema económico ilegal del narcotráfico. Hay muchas estructuras que invierten en toda la cadena ligada a la producción y tráfico de cocaína.

¿Cuánto pierden con cada incautación?

Haga cuentas, un kilo de clorhidrato de cocaína en la selva (colombiana) vale 2.000 dólares; en la línea de Costa, cerca de 5.000 dólares, pero ese mismo kilo cuando llega a Estados Unidos está entre 33.000 y 35.000 dólares; en Europa puede llegar a costar 70.000; en Australia, 250.000 y en China, hasta 270.000 dólares.



Y es droga que no llega a niños y jóvenes...

Hay una fórmula de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la voy a aplicar a las 82,9 toneladas de cocaína que hemos incautado, y es que con esa cantidad se evitó que 41.000 personas se hagan adictas a la cocaína, además de la muerte de 829 por sobredosis, a la par que se evitó que 85.000 personas llegaran a las salas de urgencia, lo que equivale a un ahorro en gastos de salud pública de 54 millones de dólares. Son vidas que se salvan.



Las incautaciones se desarrollaron en aguas del Pacífico. Foto: Armada Nacional

¿A qué le apuntan con cada operación?

Los narcotraficantes invierten en la producción, en una caleta y en acopiar la droga para embarcarla y el resultado más pequeño de una operación de interdicción marítima son 500 kilos, media tonelada, droga que envían en embarcaciones que hacen navegación casi que costera desde Nariño, Valle, Cauca y Chocó hacia Panamá o Costa Rica. Hay embarcaciones con capacidad de tres toneladas y semisumergibles de 7 toneladas y así afectamos estas redes, hoy no se ven los grandes carteles, pero sí identificamos muchos narcos llamados invisibles y en ese orden de ideas estamos trabajando unas sinergias interinstitucionales con la Fiscalía muy focalizados en estas estructuras.



¿Qué han detectado en esas investigaciones?

Hemos entendido con la Fiscalía que hasta el 2015 o 2016 el pago de cada kilo de cocaína se hacía vía marítima de regreso a Colombia, hoy ya no; hemos visto que esos 33.000 dólares por kilo no están regresando, sino que se están yendo particularmente a un escenario y es el contrabando, y en particular la compra de cigarrillos en China. Es decir, que una cajetilla que compran en 500 pesos cuando llega al mercado colombiano su valor esta en 5.500 o 6.000 pesos. Entonces, ya estamos pasando de una ganancia de 192 por ciento por cada dólar invertido acá y así lo evidenciamos con las tres últimas operaciones contra el contrabando de cigarrillos con una afectación de 27.000 millones de pesos. El contrabando es la monetización del tráfico de cocaína.



¿Dónde concentran sus esfuerzos operacionales?

Lo llamamos bloqueo naval y los tenemos en las costas de Nariño y Cauca, donde en lo corrido del año hemos incautado 7.600 kilos de cocaína, 9.200 kilos de marihuana, se han destruido 32 laboratorios e incautado gran cantidad de precursores químicos para el procesamiento del alcaloide. El otro bloqueo lo tenemos sobre el Caribe sur, que va desde el Golfo de Morrosquillo hasta el Golfo de Urabá. Pero nuestra actividad es global, en el Pacífico hemos logrado incautar 43 toneladas de cocaína y en el Caribe, 39 toneladas, droga que pretendían enviar a través de los puertos (Cartagena, Santa Marta y Barranquilla), contaminando los contenedores, lanchas rápidas, veleros y bajo la modalidad de parásitos.

Los carteles mexicanos y la coca

¿Cuáles son los grupos más grandes dedicados al tráfico de cocaína?

Indudablemente el ‘clan del Golfo’ es el más grande, se suma el Eln con los frentes Noroccidental (Chocó), y Occidental (Valle y Cauca), y las disidencias con el ‘Comando Coordinador de Occidente’, que se ubican en Valle, Cauca y Nariño, pero hemos visto el involucramiento de estructuras transnacionales.



¿Como cuáles?

Hay vínculos del ‘clan del Golfo’ con carteles mexicanos como el de ‘Sinaloa’, el ‘cartel de Juárez’. Pero también se ha evidenciado que las disidencias y el Eln tienen tratos con carteles brasileros como ‘Comando Vermelho’ o ‘Primer Comando Capital’, que compran, por ejemplo, la marihuana que se produce en Cauca.



¿Han detectado presencia de esos carteles en el país?

No, lo hacen a través de esas estructuras invisibles que le menciono, que se encargan de verificar la producción, facilitan el embarque y tránsito; en las operaciones de interdicción hemos capturado a colombianos, ecuatorianos, costarricenses, algunos jamaiquinos y venezolanos que hacen parte de la tripulación.



¿Las operaciones internacionales cómo se concretan?

La primera estrategia la diseñamos cerrando espacios y unimos las tres especialidades de la Armada –infantería de marina, guardacostas y buques– con inteligencia y así logramos un control del panorama del narcotráfico, lo que nos permitió invitar a los países de la costa Caribe al concluir que el narcotráfico es un fenómeno compartido.



¿Y el resultado?

Desde el 2012 se conformó la Red Naval Plus, que es la sumatoria de esfuerzos de la Fiscalía General y la Policía Nacional con autoridades de Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Estados Unidos y hacia el este del Caribe con Holanda, Francia, Reino Unido; y así hemos logrado una sinergia en el Caribe para combatir el tráfico de cocaína compartiendo información a través de un centro de fusión de inteligencia regional con la cual, en tiempo real, se pueden interceptar las embarcaciones cargadas de cocaína. A lo que se suman los convenios binacionales Colombia-Panamá, Colombia-Estados Unidos, Colombia-México.

'Orión', la operación se mantiene

Facebook Twitter Linkedin

Vicealmirante Orlando Enrique Grisales. Foto: César Melgarejo. ELTIEMPO

¿Sigue activa la operación ‘Orión’, en la que participaban las autoridades de varios países?

Se mantiene, este año está en ejecución, son dos fases y nos estamos coordinando con los países aliados a través del centro de fusión de inteligencia, lo que se ve en Colombia, lo ven en una sola pantalla todos, el año pasado se incautaron 342 toneladas de cocaína. En total, en las 10 fases se han incautado en el Caribe 888 toneladas de cocaína, 358 toneladas de marihuana y capturado a 3.337 personas.

¿Están usando nueva tecnología en sus operaciones?

Sí, este año el Gobierno nos aprobó un proyecto que hemos venido trabajando desde el 2012 como Fuerzas Militares con el liderazgo del Ministerio de Defensa. Hay un primer aval de 2,9 billones de dólares, de los cuales para la Armada se enfocaron recursos para construir nuestra primera unidad de guerra, fragata, que se está construyendo en Cotecmar. Tenemos también aprobados los recursos para construir la OPV colombiana, una patrullera, será la cuarta patrullera oceánica con un diseño exclusivo marca Colombia, y tenemos la construcción de un buque de apoyo logístico, que es dual y nos servirá, por ejemplo, para reforzar el traslado de agua a La Guajira. Además, el ARC Simón Bolívar fue construido en Cotecmar, es un buque antártico, viene con capacidades para navegar en temperaturas gélidas, y vamos a apoyar la actividad de los científicos y la investigación, proyectos como cuál es la afectación a esa potencial producción de pesca que tenemos en el Pacífico cuando suceden desastres naturales en el Sur, o las consecuencias de la pesca ilegal, entre otros temas.



¿Estas acciones contribuyen a la paz?

El mayor interés que tenemos como Fuerza Pública es realmente la paz, la paz no vista desde el punto de vista de las estructuras aprovechándose de la voluntad del Gobierno, sino realmente que las regiones tengan la oportunidad de empezar un ciclo virtuoso de crecimiento desde su capacidad de producción.



¿Y ustedes cómo participan?

Hay proyectos productivos que pueden sustituir las matas de coca; por ejemplo, en Bahía Solano la comunidad tiene un proyecto que se denomina ‘red de frío’, en el que la Armada identificó una oportunidad como es la pesca artesanal y orientó a los pescadores para crear su asociación y buscarles esa demanda hoy; por ejemplo, la red de frío es la que le surte (unos 300 kilos de pesca diarios) a una de las cadenas de restaurantes más importantes del país. La Armada les buscó apoyo económico del Estado y hasta de Estados Unidos, y construyeron sus cuartos fríos en Bahía Solano, asegurando la venta del día, logrando llevar a su familia el sustento.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

En Twitter: @JusticiaET