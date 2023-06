Audios que han conocido las autoridades dan cuenta del temor que tienen los narcotraficantes en Tolima por la presencia de Killer, un perro antinarcóticos que se ha convertido en un dolor de cabeza para ellos porque no les deja pasar nada.



“No se arriesgue a meterse ahí que usted sabe que está el perrito, ese amarillo. No se le vayan a meter porque usted sabe que ese amarillo coge todo ahí, y no hemos podido hacerle la vuelta, no hemos podido con el amarillo ese hacerle la vuelta”, se escucha en uno de los audios en poder de la Fuerza Pública.

Desde el 2016 este perro antinarcóticos hace parte de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Foto: Ejército

Y es que desde el 2016 este perro antinarcóticos hace parte de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, y su entrenamiento ha sido fundamental para asestar importantes golpes en contra del narcotráfico en el departamento del Tolima.



Killer es un labrador retriever, nació el 23 de abril del 2016 y su formación la realizó en el Centro de Entrenamiento de Caninos, en la Sexta Brigada del Ejército.



Tras graduarse, se integró como una ficha fundamental en el desarrollo de operaciones en contra del narcotráfico en Tolima, y a sus 7 años ha dado importantes resultados operacionales.

Amenazas contra el perro antinarcóticos Killer Amenazas contra el perro antinarcóticos Killer El audio embebido no es soportado

Ahora mismo, Killer está bajo el mando del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, en la Base Militar de Cajamarca, y ha sobrevivido a varias amenazas, de hecho, ahora mismo es custodiado las 24 horas del día, no solo cuando está en operaciones de registro y control, sino incluso cuando está descansando.

Debido a las amenazas, a Killer lo tienen custodiado las 24 horas del día, incluso cuando no está en misión. Foto: Ejército

Pese al riesgo por amenazas, Killer sigue trabajando día y noche en el corredor vial estratégico que conecta el centro con el occidente del país, en el cruce de la cordillera Central, uno de los corredores por donde los narcos más tratan de transportar drogas procedentes, principalmente, del Valle del Cauca.



“Desde el 2021 y hasta lo que va corrido de este 2023, gracias a su eficaz sentido del olfato, las tropas han incautado más de 1.5 millones de dosis de marihuana, lo que significa un golpe fuerte a las economías ilícitas de los diferentes grupos delincuenciales”, concluyó el Ejército.

