El espía que se hizo pasar por guerrillero para ubicar al ‘Mono Jojoy’

El 8 de febrero del 2006, la caída del ‘Mono Jojoy’ se convirtió para la Policía en un asunto de honor. Ese día fue asesinado en La Julia (Meta) un oficial que se había infiltrado en las estructuras del bloque Oriental de las Farc y que tenía como misión llegar al primer anillo de seguridad del jefe guerrillero. Sus subalternos tuvieron que llorarlo en silencio.



Sin pensarlo dos veces, uno de ellos, un sargento, se ofreció para completar la misión de infiltración. Este hombre, que ahora es un héroe anónimo para el país, fue la ficha clave del golpe de la madrugada del miércoles, cuando finalmente cayó Víctor Julio Suárez, que era como en verdad se llamaba el máximo jefe militar de las Farc.



El suboficial y otros tres hombres de Inteligencia de la Policía fueron los que marcaron la ruta hacia ‘Jojoy’ en el Meta. EL TIEMPO obtuvo su testimonio y reconstruye paso a paso cómo fue la misión, que duró dos años y tres meses antes del golpe de gracia.



Aprovecharon que los frentes de las Farc de Cundinamarca estaban en desbandada por la primera fase del Plan Patriota y, con un negocio de fachada, se instalaron en La Julia (Uribe).



Poco a poco, el suboficial empezó a conocer a guerrilleros y a ganarse su confianza. Entonces supieron que el ‘fuego amigo’ se había convertido en un problema para las Farc y que el ‘Mono’, para no perder más tropa, ordenó que cada patrulla llevara una mujer, para distinguirlas de las del Ejército.

Así publicó EL TIEMPO la muerte del ‘Mono Jojoy’ Foto: Diego Santacruz

Una de esas mujeres, sin saberlo, ayudó a guiar las más de siete toneladas de bombas que le llovieron al jefe guerrillero en la operación ‘Sodoma’. En todo este tiempo, ese sargento de la Policía fue guerrillero del ‘Embo’, Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc. “Uniformado y con arma, pero no le tocó enfrentar a las tropas”, le confirmó a este diario uno de sus superiores.



Con toda la cautela empezó a cultivar una relación con la guerrillera, que estaba en el segundo anillo de seguridad del ‘Mono’. Con la información que le sacaba a ella y lo que él mismo vio, se tejió la red que cerró el cerco.



El ‘Mono Jojoy’ fue dado de baja el 22 de septiembre de 2010. En la foto el cadáver llega en una aeronave militar . Foto: Foto: Edward Calderón Comando Gral. FFM

“Duraba meses sin salir del área, pero cada vez que podía se acercaba a la fachada y entregaba la información”, cuenta uno de los oficiales de Inteligencia. Lo más cerca que tuvo a ‘Jojoy’ en persona fue a 9 kilómetros, entre el 27 y el 29 de noviembre del año pasado, en la misma zona donde se dio el ataque definitivo (La Escalera, en La Macarena).



Para esas fechas las diferentes compañías guerrilleras tuvieron que moverse. Esa también fue la primera y única vez que el suboficial vio el búnker. De paso hacia La Escalera hicieron una parada en el campamento para abastecerse, pero ‘Jojoy’ estaba en otro punto.



La información de ese día fue determinante: sus jefes dicen que, “con mirada fotográfica”, el hombre de Inteligencia grabó en su cabeza lo más que pudo del lugar: vegetación, las construcciones, la geografía, los puntos de referencia y el despliegue de los guerrilleros que estaban allí.



En los siguientes meses, sus contactos recibieron el dato y lo juntaron con lo que se manejaba en Bogotá, gracias a las deserciones de guerrilleros del Bloque Oriental. Gente de casi todos los anillos de seguridad del ‘Mono’ dio información, pero la ruta siempre iba semanas o meses rezagada de los movimientos reales: “Hay que decir que el único anillo que nunca se pudo infiltrar fue ese primero de 150 personas que le fueron leales a ‘Jojoy’ hasta el último minuto. En los otros dos hubo deserciones que nos permitieron ir consolidando la información de su ubicación”.



Una de las mayores fortalezas de ‘Jojoy’, su impresionante aparato de seguridad, terminó jugando en su contra. El mismo guerrillero decía que prefería pasar tiempos largos en un solo sitio, para no alertar a los organismos de inteligencia con los movimientos de los casi 1.000 hombres que lo cuidaban en diferentes anillos. Por eso tenía búnkeres fijos a los que volvía con frecuencia y en los que se quedaba por semanas.



La recta final de ‘Sodoma’ arrancó hace un mes. Para agosto, el suboficial infiltrado recibió la misión de prestar guardia en el tercer anillo de seguridad y se encontró con su amiga en una de las patrullas de reconocimiento.



“Ella le contó que iba para el campamento grande, el que tenía el búnker de concreto. Esa fue la señal”.

'Sodoma', el operativo militar que acabó con ‘Mono Jojoy’ Foto: Fernando Ariza

Como estaba planeado desde el principio, el infiltrado simuló una grave intoxicación que hizo que lo sacaran de urgencia a una población cercana. Desde allí se comunicó con sus compañeros, que de inmediato se agruparon y fueron a buscarlo para ponerlo a salvo y recoger la información. Eso ocurrió hace apenas 10 días. Para las Farc, seguramente quedó como un desertor más.



Sorprendentemente, aunque en esta operación se usaron las llamadas ‘bombas inteligentes’, no hubo coordenadas electrónicas ni localizadores satelitales que las guiaran: “Con los datos que él dio, por las referencias geográficas y con inteligencia técnica aérea se ubicó el objetivo”.



Todas las fuerzas, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, aportaron los datos que tenían sobre la zona: interceptaciones y rastros de los anillos de seguridad. Así se concluyó que ‘Jojoy’ estaba en La Escalera.



Solo 10 generales y almirantes, además del presidente Santos y el ministro Rivera, sabían de la operación. En ella estuvieron los mejores pilotos y los de las Fuerzas Especiales. La Infantería de Marina, por ejemplo, llamó a varios de los comandos que participaron en la operación para rescatar a Fernando Araújo. Por el Ejército, llegaron algunos de los que rescataron hace unos meses al general Mendieta. La hora cero fue a las 2:00 de la madrugada del miércoles. En ese momento fueron descargadas las primeras siete bombas. Luego vino otra y otra descarga, y una hora después desembarcaron los primeros hombres de Policía, Armada y Ejército.



Entierro del ‘Mono Jojoy’ en el cementerio Jardines del Apogeo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Veinticuatro horas después, en el Cantón Norte de Bogotá, se oyó el reporte que todos esperaban: “Hay un hombre que se parece al blanco, tiene un pantalón verde oliva, camisa de microfibra militar, no tiene botas, está en medias negras y no tiene bigote. A su lado hay dos fusiles M-4”, reportó el oficial a cargo. De inmediato, a través de un teléfono satelital les llegó la primera imagen del que parecía ser ‘Jojoy’. No había duda. La leyenda negra del país había muerto.



JINETH BEDOYA LIMA

ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO

​LA MACARENA (META)



*Este reportaje fue publicado el 26 de septiembre de 2010

