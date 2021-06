Fiscalía señala al Eln por atentado contra Brigada 30 en Cúcuta

Desde la sede de la Trigésima Brigada del Ejército, ubicada en Cúcuta, Norte de Santander, el ministro de Defensa, Diego Molano, entregó más detalles sobre lo que se conoce de la explosión dentro de la sede militar de un carro bomba que dejaba, hasta la noche del martes, un saldo de 36 personas heridas.



En el sitio también están el fiscal general, Francisco Barbosa; la vicefiscal Martha Mancera y la fiscal delegada de Seguridad Ciudadana, Luisa Obando, quienes están verificando las labores de investigación frente al atentado de este 15 de junio.

"Avanzamos en conjunto con la Fiscalía, sea lo primero reiterar que nuestros soldados no descansan, en firme siguen luchando por la defensa y seguridad de los colombianos", dijo al comienzo Molano.



Seguidamente, el fiscal Barbosa dijo que inmediatamente se produjeron los hechos se conformó un grupo de dos fiscales de crimen organizado y 21 investigadores expertos para poder hacer la recolección de elementos materiales probatorios "que permitan determinar no solo el esclarecimiento sino todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en torno al hecho".



Conforme a la investigación que la Fiscalía, con acompañamiento de Sijín y Dijín, viene realizando se determinó que una persona ingresó una Toyota Fortuner 2017 blanca a las 12:32 del mediodía, "esta persona, según los elementos materiales probatorios recaudados, ingresó por el control de esta brigada y estamos verificando si se cumplieron los protocolos de seguridad para los ingresos en estas unidades militares", señaló el Fiscal General.

Barbosa descartó que esa persona estuviera ligada a la Fiscalía o cualquier entidad pública.



"Una vez esta persona ingresó, parqueó el vehículo en un lugar y lo mantuvo hasta las 2:45; posteriormente, el sujeto sale de la sede militar, 5 minutos después, y a las 3:01 se produce la primera explosión, después de mover el vehículo (que estaba) parqueado frente al dispensario médico y ubicarlo en una zona de las instalaciones de la estructura de apoyo de la Fiscalía", añadió Barbosa.



Y dijo que a las 3:04 p. m. se produjo una segunda explosión: "Es importante señalar que hemos encontrado más de 2.000 metros de cordón detonante, se están haciendo los estudios técnicos para determinar el tipo de explosivo y la cantidad utilizada".

El dueño de la camioneta fue ubicado en Cúcuta, quien dijo que había hecho una negociación de la misma entre 29 de mayo y 4 de junio por 120 millones de pesos en dos pagos: el 2 de junio, por 20 millones, y el 4 del mismo mes, por 100 millones. Ambos pagos, dijo el fiscal, fueron enviados a través de domiciliarios.



"Todo el engranaje de esta circunstancia y negociación, que tiene una línea de tiempo desde 2017, está siendo investigada", afirmó Barbosa.



De otro lado, sobre las hipótesis de los responsables del atentado, el Fiscal General mencionó que una "muy importante es que detrás del hecho está el Eln", pero no se descartan otras hipótesis, entre ellas que el atentado fue cometido por la Segunda Marquetalia o las disidencias del frente 33 de las Farc.



El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, manifestó por su lado que en aras de dar con los responsables recibieron del presidente Iván Duque instrucciones para adelantar cuatro líneas de trabajo.

La primera, relacionada con una colaboración total con la Fiscalía General con toda la información para avanzar en la investigación penal de los hechos. La segunda es una investigación disciplinaria que estará a cargo de la Brigada 30 del Ejército.



En tercer lugar, indicó el general Navarro, se tomarán medidas administrativas y se relevará de sus cargos a los servicios de la guardia, oficial de operaciones, comandante y segundo comandante del batallón de apoyo de servicios 30.



Por último, se trabajará en acciones para mejorar orientadas a fortalecer la inteligencia preventiva, la contrainteligencia para protección de personal y materiales, fortalecer las medidas para el ingreso de vehículos a las guarniciones militares de todo el país, y mejorar la infraestructura de tecnología en los cuarteles.



Por último, el ministro Molano mencionó que se han dado instrucciones para acompañar todas las acciones para investigar los hechos. "Este acto perpetrado por el frente nacional del Eln no quedará impune, los miembros del comando central también tendrían responsabilidad, son terroristas y no pueden seguir posando como gestores de paz en el extranjero. No desfalleceremos hasta ponerlos a disposición de la justicia", concluyó.

