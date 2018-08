En el Congreso, Ministro de Defensa defendió el uso del glifosato

Otros químicos son más costosos y tóxicos. Esta fue una de las razones con las que el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, defendió este miércoles, en el Congreso de la República, el uso del herbicida conocido como glifosato, cuyo uso para asperjar cultivos ilícitos fue suspendido por el pasado gobierno al considerar posibles riesgos en la salud humana.

“En mi experiencia como agricultor, no he conocido un mejor herbicida que el glifosato”, aseguró Botero, quien asistía a un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El Ministro aseguró que su defensa era a título personal.



Dijo también que la erradicación forzada de cultivos ilícitos tiene una tasa de resiembra de alrededor del 40 por ciento, mientras que en la erradicación voluntaria esta tiende a cero. Pero agregó que esta última “tiene un costo muy alto y esos recursos nunca existieron”.

Este martes, también a título personal, el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en entrevista con la W Radio que también respalda que regresen las aspersiones con glifosato como estrategia para combatir los cultivos de uso ilícito, principalmente de hoja de coca.



“Si usted me lo pregunta a mí, como un simple soldado, el soldado Mejía, yo le quiero contestar que esa aspersión sí es una salida importante y fundamental”, dijo el General, quien no desconoció que hay restricciones jurídicas y desde el punto de vista de la salud.



En sus sentencias al respecto, la Corte Constitucional esta dijo que la aspersión aérea con glifosato no podía ser reanudada sin antes hacer una evaluación técnica del riesgo de esta sobre el medio ambiente y la salud de las personas en las zonas que podrían verse afectadas.



