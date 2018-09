Minjusticia confirma que Gobierno estudia regreso de fumigación aérea

Entre las primeras tareas que tiene desde el Ministerio de Justicia Gloria María Borrero es sacar adelante la reforma de la Justicia y organizar el Consejo de Política Criminal. Pero también confirmó que ya se trabaja en una nueva política antidrogas y que están evaluando la posibilidad de volver a la fumigación aérea con glifosato.

¿Qué novedades tendrá la reforma de la justicia?

La reforma la presentaremos el próximo 13 de septiembre, pero hay que aclarar que este es un proceso que no se va a agotar con un solo acto legislativo.



En la reforma vamos a mirar la tutela para ver de qué manera la hacemos más eficiente y que vuelva a ser un mecanismo excepcional. También vamos a revisar las competencias que tienen hoy las cortes para ver cuáles podríamos quitar para que se dediquen a unificar la jurisprudencia.

Además queremos modificar la norma del sistema penal acusatorio para darles funciones de conocimiento a los jueces de control de garantías cuando hay allanamiento a cargos y así agilizar el sistema penal acusatorio. La norma dice que el juez de control de garantías no puede ser el de conocimiento y cuando hay allanamiento a cargos no hay mucho que investigar y queremos ahorrarnos eso.



Otro tema es un cambio en el Consejo Superior de la Judicatura y también estamos revisando los requisitos para ser magistrado de las altas cortes, a la vez que ampliamos el tema de inhabilidades.



Estamos mirando cómo se puede reglamentar el artículo 90 de la Constitución para regular la responsabilidad extracontractual del Estado, esto enlazado al proyecto de la Agencia de Defensa Jurídica y parecido a lo que presentó Cambio Radical.



La Judicatura ya había sido modificada en la reforma de equilibrio de poderes, ¿cuál sería la diferencia?



Vamos a tener todo el cuidado para respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en equilibrio de poderes y para corregir en la nueva estructura todos los problemas que tiene la actual, que no favorece la toma de decisiones y en la cual las cortes y los jueces no se sienten representados.



La elección de magistrados de la Corte Suprema se ha demorado, ¿hay algo para evitar esos retrasos?



Este tema lo estamos haciendo independiente pero sí estamos tratando de subir a nivel constitucional algunas disposiciones para evitar el bloqueo, que es el que hace que se demore tanto y acortarles el tiempo que tienen para que la toma decisiones se facilite.¿Cuál va a ser el enfoque en cuanto a política antidrogas?

Ya hay una instrucción del Presidente y es que tenemos que presentarle, entre varios ministros, una política integral antidrogas, y va desde el consumo, hasta la incautación de cualquier cantidad de droga que porte una persona en espacio público.



Indudablemente estamos analizando el tema de los cultivos ilícitos y si volvemos o no a la fumigación aérea, para ello estamos estudiando los alcances de la Corte Constitucional para proteger la salud de los habitantes. Aún no está tomada la decisión de volver al glifosato.

¿Y en política criminal?



Vamos a tratar de fortalecer el Consejo de Política Criminal y evitar que haya populismo punitivo, que es lo que ha hecho irracional la política criminal, pero a partir de que tengamos un nuevo código penal y una nueva estructura de penas, porque está absolutamente descuadernado el tema de penas y tipos penales.



Trataremos de modificar el sistema penitenciario, de desarrollar otro tipo de penas y de multas que no sean necesariamente privativas de la libertad, para algunos delitos quisiéramos incentivar penas con un enfoque restaurativo.



Pero sobre todo, organizarnos. Aquí no hay una política seria, todo el mundo tira por su lado, no sabemos cuáles son las metas que queremos conseguir... ¿Continuarán acercamientos con las bandas criminales?

Hubo unos contactos preliminares que hizo el anterior ministro. Estamos a la espera de que se renueven esos contactos. El sometimiento individual está abierto, cualquier delincuente se puede someter a la justicia, y si va a haber un sometimiento colectivo, creo que este Gobierno lo aceptaría porque lo importante es sacar a estas personas de la vida delincuencial, eso sí, como dice el decreto, sin ninguna prebenda.



Esto es un sometimiento a la justicia y lo que se estaba tratando de instrumentalizar era el procedimiento judicial para poder procesar a tanta gente al mismo tiempo.

Pero nadie nos ha contactado aún. Nosotros no vamos a buscar contactos, el Gobierno va a desmantelar las bandas criminales. Si ellos se acercan están las puertas de la justicia abiertas para su sometimiento.

