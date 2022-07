El ministro de Defensa, Diego Molano, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió al informe de la Casa Blanca sobre los cultivos de uso ilícito en Colombia, la lucha contra el narcotráfico, la compra de naves y de equipo militar, así como de las solicitudes de retiro de oficiales de la Fuerza Pública.



Asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "el mayor protector de estos narcoterroristas", en referencia a las disidencias y al Eln, entre otros.



Los cultivos ilícitos y la producción de coca en el país bajaron levemente el año pasado según el informe de la Casa Blanca. ¿Cómo reciben el reporte?



Recibimos los resultados del informe como un reconocimiento al trabajo sacrificado del Gobierno y la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico. En 2021 se detectó una reducción de 4,7 por ciento de los cultivos ilícitos, y la producción potencial de clorhidrato de cocaína se redujo. Además, departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander registraron una disminución en la concentración de cultivos ilícitos.



Un total de 18.763 miembros de la Fuerza Pública estuvieron en labores de erradicación de estos cultivos y, en el cumplimiento de su misión, lamentablemente se registraron 34 miembros de nuestra Fuerza Pública asesinados y 269 heridos. Así son los soldados y policías de Colombia, hombres y mujeres con amor por su país, con entrega y sacrificio, que dejan de compartir tiempo con sus familias y están dispuestos a entregar hasta sus vidas por el bien de la patria. Esos uniformados con quienes tuve el honor de trabajar como ministro de Defensa, y con quienes siempre siempre tendremos una gratitud infinita los colombianos.



Si bien han dado golpes al narcotráfico, las redes siguen activas y se da una rotación de mandos. De fondo, ¿habría que cambiar la estrategia en la lucha contra este flagelo que parecer seguir intacto?



El narcotráfico sigue siendo la mayor amenaza nacional y debe ser combatido con contundencia en todos los frentes de su cadena y eso hizo este gobierno con las diferentes campañas. Por supuesto, las organizaciones criminales siempre buscan reinventarse pero cuando hay voluntad política, cuando hay la decisión para desmantelar estas organizaciones, al final, se ven reducidas y desaparecen. Colombia tuvo la experiencia con los carteles de Medellín y de Cali que desaparecieron y lo mismo sucederá con las demás redes si se mantiene la voluntad política y la acción.



Usted se comprometió con el regreso de la aspersión aérea, ¿Qué pasó?



Como le he dicho el narcotráfico es la mayor amenaza para Colombia, por eso en el gobierno nos enfocamos en reducir la afectación de este problema. Hicimos erradicación voluntaria, con el programa Penis (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) que le paga a 100 mil familias, hicimos erradicación manual con soldados, policías y campesinos logrando erradicar 402 mil hectáreas, pero también quisimos hacer aspersión aérea, una aspersión de precisión que cumplía con los requisitos ambientales y de salud, sin embargo, varias decisiones judiciales no permitieron esta acción.



Actualmente la aspersión con glifosato se utiliza para la erradicación manual, y se hace con la bomba de espalda que llevan los policías a las diferentes zonas. Tiene los permisos ambientales y eso opera para diferentes zonas del país. La intervención del Estado es clave a la hora de disminuir los cultivos ilícitos y erradicar combinando todas las modalidades. Lo importante era no parar nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico.



Ministro, ¿cómo explicar el patrullaje de ilegales en un casco urbano como Tibú en Norte de Santander?

​

Bajo ninguna circunstancia permitiremos que estos enemigos de Colombia pretendan infundir temor en la población y desafiar a las autoridades. Esto es inaceptable e inmediatamente se determinó desarrollar una operación sostenida para recuperar la seguridad en Tibú.



Se realizó un Consejo de Seguridad y la decisión es redoblar los esfuerzos y aumentar la presencia de las autoridades para judicializar a los responsables de estos actos y a quienes hacen presencia en la zona de frontera vinculados a delitos como el narcotráfico. En esa zona ya funciona el Comando Específico de Norte de Santander y se aumentará la presencia para enfrentar a las disidencias que planean las acciones criminales desde Venezuela, en donde cuentan con la protección del régimen, y las cometen en Colombia.



Tenemos información sobre la solicitud de retiro de cerca de 50 coroneles que han pedido salir de servicio antes del 7 de agosto. ¿Qué información tiene del tema?

​

Tenemos una fuerza pública y unos oficiales absolutamente comprometidos con su función y con la Constitución. Las Fuerzas Militares y de Policía tienen una dinámica de retiros voluntarios propios y es lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, no hay un comportamiento anormal en esta solicitud de retiros por el contrario hay un compromiso siempre con la Constitución, la ley y la democracia.

'Márquez' y la situación en Venezuela

¿Se ha sabido algo nuevo de ‘Iván Márquez’?

​

La información que tenemos por inteligencia ha sido la que ya se ha entregado a los medios y a la opinión pública. Esta información señala que en disputas internas de las organizaciones criminales, se presentó una de estas vendettas en la cual ‘Iván Márquez resultó herido’. Él está siendo protegido por el régimen de (Nicolás) Maduro, y se encontraría en un hospital de Caracas.



¿Qué tanto impacta la situación de Venezuela en Colombia?

​

Venezuela es un país hermano, siempre hemos tenido buenas relaciones, les hemos dado como país todo el apoyo a los hermanos venezolanos. En el caso del régimen de Maduro se convierte en una amenaza por la protección que ellos dan a los grupos terroristas. La gran preocupación que debe considerarse es que Venezuela utiliza a las disidencias de las Farc y del Eln al otro lado de Norte de Santander como su primera línea de defensa. De hecho, allá los incorporan dentro de sus grupos de milicias y esto debe ser de preocupación para los Colombianos. Hoy hay más de 1.500 hombres del Eln o de las disidencias de las Farc en armas y redes de apoyo del lado Venezolano.



Es evidente que el régimen protege a los enemigos de los colombianos y que Nicolás Maduro es el mayor protector de estos narcoterroristas. El régimen venezolano ha sido incapaz de controlar la guerra desatada entre las bandas delincuenciales, carteles de la droga y grupos terroristas, y esto se ha vuelto insostenible para ellos mismos.



¿La guerra entre las disidencias y el Eln ha terminado jugando a favor de las autoridades?

​

El narcotráfico destruye todo, hasta los mismos criminales. Para las disidencias de las Farc, tanto la facción primera de ‘Iván Mordisco’, como la de ‘Iván Márquez’, su único propósito es mantener el control de las rentas criminales. Por eso, inclusive después del año 2018 entraron en una confrontación por la protección de rutas, de cultivos y de laboratorios en departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Nariño.



En esas disputas criminales desafortunadamente generaron masacres, desplazamientos forzados porque su único propósito es mantener el control del narcotráfico, que además convirtieron en una disputa criminal en Venezuela entre las disidencias de la Farc de ‘Iván Mordisco’ con los de ‘Iván Márquez’, inclusive alianzas criminales entre el Eln y la ‘Segunda Marquetalia’ contra las otras disidencias de las Farc.



Lo que le queda el próximo Gobierno

¿Cómo queda Colombia frente a la defensa nacional y la salida de operación de la flotilla de los KFIR en 2023?

​

El gobierno deja el sistema nacional de Defensa financiado con 13.1 billones de pesos, de aquí hasta el año 2030. Ese sistema de Defensa Nacional, con unos esfuerzos fiscales enormes, después de las afectaciones por el COVID, permite dejar la ruta, la financiación y las prenegociaciones establecidas para fortalecer las capacidades aéreas, superioridad aérea de la nuestra Fuerza Aérea, las capacidades terrestres de nuestro Ejército y las capacidades de protección marítima de nuestra Armada. Hemos avanzado en un sistema de defensa nacional que desarrolla capacidades duales, que son para luchar contra el narcotráfico y proteger el medio ambiente.



¿Alguna recomendación en temas de seguridad para el nuevo Gobierno?

​

Como ministro de Defensa no debería dar recomendaciones a un futuro gobierno porque cada gobierno por elección democrática define líneas de la seguridad y defensa nacional. Los colombianos debemos tener claridad que la inversión en seguridad no es una inversión en guerra, la inversión en seguridad es para proteger la soberanía, que el trabajo de nuestros soldados y policías es abnegado. Han sido base y cimiento de la democracia, por lo tanto, es muy importante trabajar en su fortalecimiento, en la garantía de su legitimidad y en una narrativa que reconozca lo que son sus aportes a la democracia.

¿A tan solo unos días de dejar el cargo que destaca de su gestión?

​

Con todas nuestras Fuerzas combatimos a los 'Símbolos del Mal' que son la mayor amenaza para la seguridad de Colombia. Este ha sido el tiempo de la mayor ofensiva contra las estructuras y bandas criminales. Después del acuerdo de La Habana, el presidente Iván Duque no recibió un país en paz, existían seis grupos armados organizados, el Gobierno desmanteló 3 de esas 6 organizaciones al servicio del narcotráfico que encontró.



Se evitó la refundación de las Farc, fue neutralizado el mayor número de cabecillas, suman 190, y se extraditó a alias Otoniel, uno de los delincuentes más buscados en el mundo y cuya captura ha sido el golpe más duro propinado al narcotráfico en este siglo, solamente comparable con la caída de Pablo Escobar. Impulsamos la transformación de la Policía, permitiendo mayor profesionalización y más control a sus actuaciones.



Atendimos el clamor de los colombianos por más seguridad en calles, transporte público, parques y barrios. Combatimos el microtráfico derribando más de 140 ollas que son motor de violencia y crimen, y fortalecimos la seguridad con la colaboración de los ciudadanos, creando más de 6.700 Frentes de Seguridad y aumentando la Red de Participación Cívica en donde participan más de 4.5 millones de colombianos.



Y en temas de seguridad ciudadana, ¿Cuál es el balance?

​

Cada impacto positivo en seguridad ciudadana ha sido el resultado del trabajo constante, la eficacia y compromiso de nuestros policías. Dejamos a Colombia con un semestre con delitos a la baja. En el primer semestre de este año comparado con el mismo periodo del año anterior, logramos que el homicidio colectivo se redujera un 54,3 por ciento pasando de 81 a 37 víctimas. El secuestro se redujo 10,3 por ciento, pasando de 78 a 70 casos. El hurto a residencias disminuyó 9,7 por ciento, con 1.550 casos menos. El hurto al comercio tuvo 5.000 casos menos que significa una reducción de 22,9 por ciento. Y el hurto a entidades financieras también se redujo un 34,3 por ciento, con 21 casos menos.



¿El lunar sigue siendo el tema del hurto a personas el robo de celulares?

​

El hurto a personas y de celulares es un desafío permanente para cualquier política de seguridad y por eso en la Ley de Seguridad Ciudadana, incluimos mejores instrumentos y dientes para que policías y fiscales puedan capturar y judicializar a los responsables de este tipo de delitos. Por eso inclusive, se sancionó con penas más severas el hurto a celulares.



Con la aplicación de la Ley de Seguridad ya se tienen 19.000 capturados, el 65 por ciento con casa por cárcel, pero ya el 35 por ciento tienen medida intramural garantizando mejores resultados. Avanzamos en el incremento del pie de fuerza que, entre el año 2022 y el año 2023 debería ser 33.000 policías, muchos de ellos asignados a servicios de seguridad y vigilancia y eso debe redundar en la disminución de este tipo de hurtos.

