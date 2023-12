'¿Para qué un cese sin diálogo?': mindefensa cuestiona a disidencias de 'Iván Mordisco'

En el marco de la inauguración de la novena edición de Expodefensa, celebrada en la mañana de este 5 de diciembre, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, lanzó una dura crítica al autodenominado 'Estado Mayor Central' (EMC), disidencia de ‘Iván Mordisco’, luego de un mes sin restablecer la mesa de diálogos de paz.



La suspensión de las conversaciones entre el Gobierno y ese grupo disidente se dio el pasado 5 de noviembre, luego de que el grupo armado cuestionó la presencia militar en El Plateado, zona rural de Argelia, Cauca.

“Aquí estamos frente a un hecho, y es que después de que esa organización instrumentalizó a las comunidades de las veredas de El Plateado, -que no fue del casco urbano de El Plateado sino de otras veredas de ese corregimiento- para sacar a los soldados de ahí. Luego que dijo que iba a consultas y entonces se levantó de la mesa de diálogo, pero con la afirmación de que en todo caso el cese debía mantenerse, ya llevamos un mes y todavía no se reanuda el diálogo con la organización”, dijo el ministro de Defensa.



Lo anterior llevó a Velásquez a cuestionar que en esas condiciones “el cese no tiene ninguna finalidad”. “¿Para qué un cese sin diálogo?”, dijo el ministro.



En esa misma línea, Velásquez aseguró que el cese del fuego "tiene que ser en beneficio de las comunidades o no importa".



"Las Fuerzas Militares tienen la obligación de proteger a las comunidades. Entonces que haya un cese bilateral cuando por otro lado esas organizaciones delictivas están atentado contra las comunidades de manera directa, hace que el cese del fuego no tenga para las comunidades el efecto que es indispensable. Esa es una razón por la que se plantea que solo un cese multilateral podría ser realmente efectivo", dijo el funcionario.

El pasado 5 de noviembre, en efecto, el 'Estado Mayor Central', a través de un comunicado, declaró suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada entre el Gobierno y el grupo disidente, no obstante, aclararon que el cese bilateral se mantiene.



El grupo, en el comunicado, mencionó un supuesto incumplimiento por parte del Estado ante lo que ocurrió en El Plateado por cuenta de la presencia militar en la zona.



"El incumplimiento ha sido total, se sigue privilegiando la visión militarista sobre la intervención social, los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso. Sin embargo, la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza, copando todos los espacios que las partes nos comprometimos a desocupar", comentó el grupo ilegal en la misiva, en la que afirmó que el Estado colombiano les incumplió.

Delegados del Emc y del Gobierno en la instalación de la mesa de diálogos. Foto: Delegación Emc

En medio de este escenario, hace una semana al menos 15 congresistas presentaron una solicitud para citar al mindefensa a un debate de moción de censura. Estos usaron la situación de orden público del país para justificar la convocatoria al ministro.



"Solicitamos a la mesa directiva que se permita someter a consideración de la plenaria de la corporación la siguiente moción de censura contra el señor ministro de Defensa, Iván Velásquez por asuntos relacionados con funciones propias de su cargo", dice la solicitud que se presentará ante el pleno del Senado.

Un análisis

Para Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia e investigador sobre paz y conflicto armado, el ministro de Defensa “intenta mostrar una posición fuerte ante las críticas que hay sobre las negociaciones con los grupos armados. Son acertadas sus declaraciones al evidenciar que, a pesar de tener un cese del fuego, los grupos armados se fortalecen militarmente en los territorios con la presión e instrumentalización a la comunidad".



