El fuerte mensaje de mindefensa a la fuerza pública en medio del cese el fuego

En medio de un consejo de seguridad celebrado en Puerto Carreño, Vichada, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo un fuerte llamado a la fuerza pública en medio de los ceses del fuego que sostiene el Gobierno con diferentes grupos armados en el país.



En el encuentro, el jefe de la cartera de seguridad insistió en que la fuerza pública debe continuar su lucha contra las finanzas criminales de los grupos armados, tanto los que se encuentran en cese, como los que no forman parte del proceso. “El propósito es debilitar sus fuentes de ingresos de manera efectiva”, dijo.

“Es indispensable que las comunidades sientan en la fuerza pública su protección, seguridad y compañía. Como lo es también que las comunidades den a la fuerza pública seguridad y confianza, y que gracias a ese nuevo relacionamiento podamos derrotar toda manifestación delictiva de… pic.twitter.com/X8y2Jp2opL — Mindefensa (@mindefensa) November 17, 2023

Velásquez destacó que “en cese no hay confrontación armada, pero si tienen que seguir una actividad más fuerte en la lucha contra las finanzas criminales, porque es una manera cierta y efectiva de disminuir las capacidades de estos grupos armados ilegales, ya que hay que debilitarlos para su desaparición (se debilitan quienes no están sometidos a procesos de esta naturaleza mediante la confrontación), pero sometidos o no a las negociaciones mediante la persecución de su riqueza como tanto lo ha reiterado el presidente de la República”, dijo el ministro de Defensa.



En el consejo de seguridad, se tocaron temas como la disputa territorial entre estos grupos armados ilegales y su disposición a un cese con el Estado, pero no entre ellos mismos.

El ministro de Defensa estuvo acompañado por la cúpula de la fuerza pública y autoridades civiles. Foto: Cortesía

“No estamos presenciando una lucha política por el control del Estado o por transformar el sistema político; el conflicto se centra en estas organizaciones armadas que compiten por territorios y se disputan economías ilícitas”, declaró Velásquez.



Y destacó que la fuerza pública “debe llevar a cabo una arremetida” contra estas economías ilícitas para exponer las considerables ganancias de estas organizaciones armadas ilegales.



Al tiempo, el funcionario fue enfático en la importancia de proteger a las comunidades, ya que en ocasiones son instrumentalizadas o presionadas por organizaciones ilegales, inclusive para realizar actos contra la fuerza pública.

