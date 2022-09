En la noche de este jueves, la Fuerza Pública entregó un balance de sus operaciones desde el 7 de agosto - día en que asumió la presidencia Gustavo Petro - a la fecha.



El ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez, afirmó que la propuesta de paz total que hizo el Gobierno no se traduce "en bajar la lucha contra la criminalidad", y añadió, "ni somos ingenuos y la Fuerza Pública no ha recibido una insinuación de bajar la guardía. Por el contrario, la búsqueda de la paz no significa debilidad".



El jefe de la cartera castrense afirmó que "las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no han dejado de cumplir sus deberes constitucionales".



Y reiteró que en estas circuntancias es importante que las Fuerzas Armadas redoblen sus esfuerzos para garantizar la seguridad de toda la población y tengan presencia en todos los territorios "generando tranquilidad y control de esos territorios".



De hecho, Velásquez se refirió al pronunciamiento del presidente Petro de un cese al fuego de carácter multilateral, y aclaró que en este momento no se puede especificar quienes harían parte del mismo, porque el Alto Comisionado para la Paz está en los acercamientos, en "una etapa preparatoria (...) no se puede hablar de un cese multilateral o de alguna organización específica".



Por eso reiteró que la instrucción es que la Fuerza Pública actue con contundencia contra todas esas organizaciones del crimen organizado y la delincuencia.



Velásquez afirmó que son constantes las actividades y operaciones de la Fuerza Pública contra la criminalidad.



En esa línea, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernan Giraldo Bonilla, señaló que del 7 de agosto a la fecha se ha dado captura a 41 integrantes del Eln y cuatro más se presentaron de manera voluntaria ante las tropas.



De las disidencias han sido capturado 105 integrantes y se han presentado 61. Del 'clan del Golfo', las Fuerzas Militares han dado captura a 161 miembros de esta organización criminal y el sometimiento de 29.

Las capturas se dieron en las últimas horas en dos municipios de Antioquia. Foto: Ejército y Fiscalía

El general Giraldo añadió que fueron capturados 327 personas de la delincuencia organizada y 1.223 delincuentes comunes en diferentes zonas del país.



"Son resultados positivos que demuestran el accionar de las Fuerzas Militares contra los grupos criminales", aseguró el oficial.



En la lucha contra el narcotráfico, el comandante de las Fuerzas Militares destacó que han sido destruidos 273 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, se han erradicado 23.216 hectáreas sembradas con matas de coca y se han incautado 55.000 kilos de droga por mencionar algunos items.



Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, dijo que la institución ha efectuado 275 operaciones estructurales y que han sido capturadas 18.386 personas por diferentes delitos.



​El general Sanabria señaló además que fueron incautadas 68 toneladas de cocaína, 45 toneladas de marihuana y que han sido capturadas 13 personas con fines de extradición.



"Han sido incautadas 146 armas de fuego que han salido de las calles y de los grupos organizados (...) hemos realizados mas de 1.159 allanamientos y se han impuesto 156.510 comparedos por Código de Policía", dijo el director de la Policía, por mencionar algunos de los resultados presentados.

