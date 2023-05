¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirven la Otán y los imperios, si lo que viene es el fin de la inteligencia?”. A pesar de cuestionamientos como ese, que formuló en septiembre del 2022, durante la reunión 77 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Gustavo Petro y su gobierno están dispuestos a mantener y ahondar en las relaciones con la poderosa Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El Presidente, que ya tuvo una reunión el secretario general de esa entidad, Jens Stoltenberg, formuló sus líneas de acción para los próximos cuatro años en materia de defensa y seguridad nacional, y en ese plan habla de seguir avanzando en la relación con la Otán, un ‘club’ en el que Colombia logró cupo hace varios años en calidad de aliado estratégico, paso que generó duras críticas del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.



“Denunciamos una vez más ante la comunidad internacional la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear”, aseguró Maduro en el 2018, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos reveló los avances de las negociaciones con la organización de defensa global liderada por EE. UU.

En enero el defensor de derechos humanos Jorge Rojas asumió como Embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo y Jefe de la Misión ante la Unión Europea y la OTAN. Foto: Cancillería.

La política de seguridad del gobierno Petro plantea “dinamizar las herramientas y los mecanismos bilaterales o multilaterales de defensa, para afrontar de manera conjunta y coordinada las amenazas comunes en el ámbito fronterizo y regional”, y “afianzar, en el ámbito global, la cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el marco del Acuerdo de Asociación con dicha organización, especialmente en áreas como ciberdefensa, cambio climático, derechos humanos y construcción de integridad”.



Así está consignado en uno de los puntos de la estrategia de seguridad lanzada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez a finales de abril y que habla también de “impulsar acciones que permitan fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares, mediante el aprovechamiento de la oferta de capacitaciones, entrenamiento o participación en ejercicios con países estratégicos o aliados, y organizaciones internacionales como la Otán, las Naciones Unidas o la OEA”.



En el primer semestre del año pasado, durante el gobierno de Iván Duque, Colombia recibió el estatus de aliado preferencial estratégico no miembro de la Otán, lo que abrió la posibilidad de profundizar con Washington la cooperación en defensa, incluido el acceso a material militar. Cualquier nuevo acercamiento con ese organismo multilateral hoy está en manos del defensor de derechos humanos Jorge Rojas, quien en enero asumió como embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y de la Misión ante la Unión Europea y la Otán.

¿Pero hasta dónde podría llegar esa cooperación en las relaciones con países como Estados Unidos y las naciones de Europa que hacen parte de esa alianza política y militar? ¿Qué efectos podría tener en la región ante las declaraciones de Venezuela, que en el pasado ha cuestionado esa relación? El general (r) Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia y defensa, señaló que la decisión del Gobierno es oportuna y destacó que Colombia mantenga la sociedad con la Otán.



Sostuvo que esa posición, antes que generar distancias con países como Venezuela, es estratégica para el país vecino y la región. “Un amigo adentro de la alianza es garantía de interlocución y de respaldo para que no se afecten sus intereses”, señaló el oficial en retiro.



El analista en temas de seguridad Jairo Libreros sostuvo que para el Gobierno es clave fortalecer las Fuerzas Militares pensando en temas como la seguridad nacional, y que Petro sabe que varias naciones han expresado su interés en contar con la experiencia de Colombia en la guerra irregular.

“Él sabe que en la Otán puede tener una posición privilegiada para el futuro del Ejército, especialmente en los estándares por el respeto de los derechos humanos”, dijo Libreros. Y añadió que, además, hay razones diplomáticas y de liderazgo internacional que se verían fortalecidas con la posición de Colombia en el organismo internacional.



“Apostar por un tema de seguridad vinculado a un tema militar no lo convierte en un presidente de izquierda apostando por temas de derecha. Petro sabe que tiene que meterse en el tema de la seguridad y este ejercicio de la Otán es muy importante y es una apuesta. También es una forma de calmar a ciertos sectores de las Fuerzas Militares que han manifestado preocupaciones en temas de seguridad nacional”, añadió Libreros.

Todo listo para ubicar la bandera de Finlandia como parte de los miembros de la Otán. Foto: EFE

A su turno, el profesor y analista en temas de seguridad Alejo Vargas destacó que países como Argentina y Brasil han intentado lograr el estatus que tiene Colombia y no lo han logrado, y que tener esa condición le permite al país participar en ejercicios de la Organización y tener capacitación y asesoramiento en materia de adquisición de equipos y actualización de la inteligencia. Añadió que ser aliado estratégico de la Otán y fortalecer la cooperación no es una amenaza para nadie en la región.



Por su parte, Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, señaló que el presidente Petro ha dicho: (La relación con Estados Unidos) “No se puede tocar sino transformar, creo que este elemento refleja cierta continuidad, no creo que sea visto por Venezuela como una amenaza en tanto la administración Petro le genera confianza al régimen de ese país” y que si hubiera sido en el gobierno del presidente Iván Duque u otra administración, “hubiera generado una mayor ampolla”.



Dijo que la decisión, además, le da continuidad a lo que saben hacer bien las Fuerzas Militares y asegurar que sigan creciendo sus capacidades operacionales, manteniendo la puerta para que puedan participar en misiones hemisféricas y globales para el mantenimiento de la paz.

